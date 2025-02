Grande Europe ou Grande Eurasie c’est du pareil au même: La crise systémique du capitalisme!

349 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

BEAUCOUP DE PHRASES PRÉTENTIEUSES, MAIS AUCUN FAIT PROBANT

D’entrée de jeu, l’auteur Glenn Diesen cite List : «Tant que la division de la race humaine en nations indépendantes existera, l’économie politique sera aussi souvent en contradiction avec les principes cosmopolites”,1 et, il induit le lecteur en erreur en imputant aux «nations différentes, nations étranges, nations indépendantes» la responsabilité des guerres génocidaires et des conflits, croyant pouvoir occulter la lutte des classes qui gouverne les civilisations depuis leur avènement. Les intellectuels bourgeois mondialistes sont friands de ces calomnies populistes. (Voir La Russie passe du concept de Grande Europe à celui de Grande Eurasie – les 7 du quebec par Glenn Diesen.)

D’abord, les «nations» n’existaient pas dans l’Antiquité esclavagiste et déjà les guerres de conquêtes et d’asservissement, de pillages et de brigandages faisaient rage.

Elles se sont poursuivies sans relâche sous le féodalisme, prouvant que les guerres dites «nationales», appelées démagogiquement «patriotiques» pour mieux abuser les idiots qui s’entretuent pour les riches, n’ont rien inventé, elles n’en sont que l’appellation sous la dictature capitaliste et en aucun cas l’origine.

L’origine des guerres procède directement de leur finalité matérielle: l’appropriation par la force des richesses d’autrui pour la satisfaction des besoins des belligérants, sous le mode de production capitaliste (MPC) les besoins des belligérants sont d’accumulés – valorisés – le Capital… le reste – la rhétorique – qui entoure ces tueries n’est qu’enfumage, propagande et brouillard de guerre.

Lorsque Rome a vaincu Carthage, soumis la Gaule, puis la Bretagne, elle s’est emparée de toutes les richesses qu’elle pouvait s’approprier pour son seul et unique enrichissement, n’y laissant pas même la vie aux carthaginois et réduit à l’esclavage les Gaulois et les Bretons.

Lorsque les Croisés ont conquis Jérusalem pour «libérer le Saint Sépulcre» (sic), ils y ont occis tous les sarrasins plutôt que de les convertir et ils ont pillé tous les trésors sacerdotaux faisant la richesse des Templiers.

Lorsque les conquistadors «Catholiques» ont «évangélisés» les Amérindiens, ce fut au fil de l’épée et pour y piller l’or, l’argent, jusqu’à et y compris la vie et la liberté des «païens autochtones sans âmes»… faisant la richesse de la cupide aristocratie laïque et sacerdotale espagnole.

Les Britanniques en colonisant l’Amérique ont exterminé les Amérindiens, décimé les troupeaux de bisons et exploité toutes les richesses au profit de la métropole capitaliste londonienne.

En un mot comme en cent, toutes les guerres ne sont que pillage, brigandage et asservissement des vaincus, le tout recouvert d’une propagande démagogique outrancière.

La bourgeoisie russe portée au pouvoir par Lénine aux termes de la Révolution bourgeoise d’Octobre 1917 et qui s’est terminée en 1928 avec la NEP alors que fut instaurée l’économie de marché, la «loi de l’offre et la demande», l’anarchie de la production et l’investissement étranger, principalement allemand, développa l’URSS conformément aux besoins du capitalisme mondial: en une néo-colonie productrice de matières premières.

Staline en sa qualité de représentant de la bourgeoisie bureaucratique soviétique, entreprit d’industrialiser l’URSS à la vitesse grand «V» en préparation à la guerre d’invasion imminente des puissances européennes dans leur vaste programme de LEBENSRAUM NAZI-FASCISTE-Collaborationniste pétainiste et autres.

De tout temps l’immensité des terres de l’Europe de l’Est a excité les pires convoitises génocidaires des capitalistes occidentaux dépourvus de richesses naturelles. Cette volonté obsessionnelle de conquérir et de s’approprier sans compensation les richesses de l’Europe de l’Est jusqu’en Asie (ou Eurasie La Russie passe du concept de Grande Europe à celui de Grande Eurasie – les 7 du quebec) a constitué le fondement de la politique de la bourgeoisie d’Europe occidentale vis-à-vis sa partie orientale. Il semble que la géopolitique et l’économie/politique mondiale soient en train de changer en faveur du Capital asiatique.

Après la Seconde Guerre mondiale remportée de peine et de misère par l’Union Soviétique, au prix de plus de 20 millions de morts et d’autant de blessés (70 fois plus que les États-Unis), l’URSS fut si affaiblie qu’elle due céder l’exploitation de ses ressources naturelles à des capitalistes occidentaux, principalement Américains, qui eurent tôt fait de transformer l’immense pays en une néo-colonie reposant sur l’exploitation des ressources naturelles, dominée par une bourgeoisie compradore et gouvernée par des fantoches khrouchtchéviens retors qui trahirent les anciennes alliances dont celle avec la République populaire de Chine maoïste – pseudocommuniste – pour se prostituer aux riches occidentaux. Les khrouchtchéviens et consorts poussèrent l’odieux jusqu’à armer l’Inde coloniale – semi-féodale – contre la Chine qui répliqua en s’associant au Pakistan, la parfaite quadrature du cercle asiatique imaginée par l’ignoble et diabolique Churchill.

Ces bourgeois russes dégénérés se sont soumis aux diktats de l’occident et en 1991 ils ont jeté bas le masque putréfié du «communisme/socialisme» de façade et entièrement dédié à la Fédération de Russie au service du capitalisme mondial en l’approvisionnant en matières premières et produits semi-ouvrés bon marché.

La bourgeoisie européenne accueillit cette transformation du papillon soviétique gorbatchévien en chenille russe avec enthousiasme, intégrant les économies moribondes de ces ex-satellites soviétiques pour son plus grand profit. Le blé, l’orge, les métaux et surtout les hydrocarbures, dont le précieux gaz, via le Nord Stream, se mirent à couler à flots sur l’économie européenne. Ce sang énergétique vivifia l’industrie européenne et principalement allemande au point de concurrencer le patron américain consterné de voir son pupille s’émanciper et pire que tout le reste, le concurrencer sur les marchés mondiaux.

Le Capital américain ne fut pas long à s’ingénier à détruire cette «alliance mondialiste» entre le capital industriel européen et les matières premières russes. Wall Street et le Pentagone planifièrent des coups d’État de couleur néo-fasciste en ex-Yougoslavie, en Géorgie, dans le Caucase, en Tchétchénie et en Ukraine alors que parallèlement Washington étendait l’OTAN aux frontières de la Russie poutinienne.

Durant ce temps, la bourgeoisie compradore russe européiste saoulée des émoluments (dividendes et rentes) de la vente des richesses du pays aux occidentaux et de l’exploitation de son prolétariat paupérisé, baignait dans la béatitude: invitée à joindre le G-7, se pavanant dans les hauts lieux de la décadence bourgeoise à bord de leurs rutilantes voitures italiennes, à bord de leurs bateaux paquebots hors de prix et dans leurs châteaux londoniens, sur la Riviera italienne, sur la Croisette cannoise, mieux encore, à New York et à Hollywood; voilà que les moujiks russes «parvenus», couverts de fourrures et de bijoux «bling-blings» se croyaient des amis de la diaspora des parvenus mondialistes…

Le Capital américain milliardaire ne fit ni un, ni deux, et tablant sur l’atavisme héréditaire de ses vassaux européens depuis Charles XII de Suède, en passant par Napoléon Premier et autres, Bismarck, Hitler, Mussolini, Franco, Bandera, Pétain, Churchill, de Gaule, sur tous les laquais européens en somme, les convainquit qu’avec sa supervision il réussirait sans grande difficulté à provoquer un coup d’État au sein de l’État russe (deep state), à renverser la clique «eurasienne» de Poutine, à démembrer et à balkaniser la patrie Russie et ses 160 nationalités et à s’emparer à peu de frais de ses immenses ressources naturelles: bref, à réussir l’ultime LEBENSRAUM sur la mère Russie que même le IIIe Reich hitlérien n’avait pas entamée… car au nationalisme chauvin le capital russe est champion.

Pour accomplir leur projet de LEBENSRAUM, il suffisait au Capital américain mondialisé de provoquer une guerre surprise avec la Russie, saisir tous ses actifs détenus dans les banques européennes et occidentales, confisquer les biens des oligarques bourgeois russes en Occident et imposer des sanctions qui ruinerait son économie, provoquerait une révolte populaire dont la bourgeoisie européiste se servirait pour renverser Poutine et idéalement le pendre comme Saddam ou Kadhafi, un parfait scénario hollywoodien comme les aiment les bourgeoisies décadentes.

La bourgeoisie compradore russe était tellement convaincue de son appartenance à la bourgeoisie mondiale qu’elle n’y vit que du feu et se fit voler 300 milliards de dollars planqués dans les banques occidentales; détruire son pipeline NordStream de 10 milliards de dollars (voir nos articles: Résultats de recherche pour « nord stream » – les 7 du quebec); confisquer les biens mal acquis de ces oligarques; les russophones du Donbass et de toute l’Ukraine traqués et menacés d’épuration ethnique avec pour conséquence directe, l’invasion de la Russie par sept millions d’Ukrainiens bannis de leur foyer, une NAKBA à leurs frontières.

Si la bourgeoisie compradore russe avait anticipé ces conséquences désastreuses, pourquoi ne pas avoir retiré ses avoirs des banques occidentales? Informer ses capitalistes de la confiscation de leurs biens? Armé adéquatement les combattants ukrainiens du Donbass? Non, la bourgeoisie compradore russe satisfaite de sa complicité avec la bourgeoisie mondiale n’a rien vu venir et elle fut prise «les culottes par terre avec son portefeuille dans la poche» et depuis elle pédale pour sortir victorieuse de cette guerre que l’occident lui a imposée. Nous aborderons plus tard le rôle du Capital «communiste» chinois dans cette affaire non pas nationale ou patriotique, mais bien mondialiste, impérialiste et internationaliste. (Voir l’article Que faire, face à la menace d’annexion du Canada, du Groenland et du Panama? – les 7 du quebec).

«La cigale russe ayant chanté tout l’été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi chinoise sa voisine, mais la fourmi chinoise n’était pas prêteuse, ce n’était pas là son moindre défaut» et elle exigea de sérieuses garanties pour aider l’infortunée et téméraire cigale russe qui l’avait déjà trahi pour se prostituer à l’occident… à suivre.

Voilà où en est le capital: une crise majeure ébranle ses fondements et comme par le passé, sa seule solution bourgeoise consiste en une vaste guerre mondiale – globale – de conquête, de pillage et de brigandage qui pourrait croit la classe dominante lui procurer les matières premières nécessaires à la continuation de son GASPILLAGE outrancier des richesses de la planète.

L’aristocratie ouvrière et le prolétariat paupérisé, notamment des pays capitalistes dominants est laminée et matraquée sans relâche par la propagande «nationaliste», «patriotique», «religieuse», «de droit et liberté de pacotille, retiré aussitôt qu’exercé», de «LGBTQIRS+2» et tutti quanti, ad nauseam, et aux sons des tambours et des talons cloutés pour devenir la chair à canon, après avoir été la chair à patron, reste à savoir si elle choisira la voie de la guerre ou de la révolution prolétarienne, tout le reste n’est que verbiage, poudre aux yeux et démagogie.

PROLÉTAIRES DU MONDE ENTIER UNISSEZ-VOUS ET ABOLISSEZ LE CAPITALISME !

Vient de paraître aux Éditions L’Harmattan à Paris le volume de Robert Bibeau et Khider Mesloub :

« DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE« . Collection Questions contemporaines. 220 pages.

Pour commander le volume: De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub