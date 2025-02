67 Views

Deux braves individus on bloqués le Pont Jacques Cartier pendant plusieurs heures cette semaine. Ils ont été accusés de terrorisme… naturellement! C’est la nouvelle tactique de l’élite canadienne pour contrer toute tentative (Non violente) pour obliger nos représentants de respecter leurs signatures dans les ententes sur l’environnement, un peu partout sur la planète.

Ces signatures déloyales son signées en notre nom, le peuple Canadien ! Et là, vu que cette signature n’est PAS respectée, le peuple canadien n’a plus le droit de protester? C’est toujours la fameuse sentence de : deux poids, deux mesures. Il ne faut pas déranger l’élite qui veut faire de l’argent, n’importe et comment.

Bill Gates est invité à tous ces conférences malgré qu’il ne soit pas élu? Trudeau est d’accord. C’est son ami, un des plus gros pollueurs au Canada. Trudeau vient de lui DONNER deux milliards pour réparer le pont de Québec qu’on lui a donné il y a une vingtaine d’années?

Trudeau cherche une job. Il signe n’importe quoi pour plaire à l’élite. Et le NPD et les Conservateurs sont d’accords. C’est seulement le peuple qui peu changer cette mascarade, ces mises en scène trompeuses, ces affirmations hypocrites, et vides.

VOUS êtes le peuple! Ces braves individus qui ont bloqué le pont, sans violences, VOUS représentent! Plus que NOS représentants qui signent en NOTRE nom des ententes qui ne sont pas respectés. Ils devraient être paradés juste qu’au palais de justice. Car c’est eux les coupables!?

Il y a quelques années, j’ai visité Versailles, la somptueuse royale résidence que le roi de France a fait construire en 1789 pour éblouir l’élite du monde entier, mais au détriment de son peuple qui crevait de fin à cause de tous ces taxes imposées sur eux pour financer les idées de grandeurs du roi. À un moment donné, le peuple en a eu assez, et a réagit.

Et, en ce moment, je regards autours de moi, et je constate, qu’on est rendus là, encore une fois. Il ne manque d’une petite poussée pour faire sauter la marmite. Dans ma longue vie, j’en ai vus des héros risquer tout pour changer les choses. En ce moment, je n’en vois pas des; Pierre Bourgeault, Michel Chartrand, Charles Gagnon, Pierre Falardeau, Jack Layton, Robert Silverman, etc.

Robert Silverman, était mon ami. Il est mort en 2022. Il a été honoré à l’Assemblé Nationale comme un HÉRO! Lui aussi, il a bloqué le Pont Jacques Cartier! On l’appelait, Bicycle Bob, pourquoi? Parce que, toute sa vie, il a travaillé pour avoir des pistes cyclables partout au Québec. Il a réussit, par son acharnement exemplaire, a obtenir ces pistes cyclables. Et l’accès au métro et aux ponts. Mais il n’était pas contant. Car il voulait que son idée soi adoptée PARTOUT dans le monde. Et il a réussit là aussi! C’est comme ça que les choses… changent! Merci Bob.

John Mallette

Le Poète Prolétaire