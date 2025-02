Trump confond les otages israéliens et palestiniens (vidéo 1’35)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article2851

On nous a fait tout un foin dans les médias à propos d’otages israéliens libérés dans un état lamentable par les Palestiniens .

Les soldates israéliennes libérées avaient l’air en forme : et plusieurs Israéliens libérés ont même tenu à remercier le Hamas de les avoir convenablement nourris, soignés et protégés.

Note de do: À la télé ils ont flouté les visages de ces soldates soit-disant par discrétion. Mais c’était évidemment pour cacher leurs sourires. Ils nous ont dit aussi qu’elles avaient été forcées de saluer les Palestiniens qui étaient en face d’elles. Croyez-vous qu’elles auraient eu un tel sourire si elles avaient été forcées ?

CJ Werleman, journaliste et commentateur politique américain, est allé encore plus loin. Il vient de déclarer : « Le Hamas mérite le prix Nobel de la paix pour avoir protégé les prisonniers israéliens des bombardements israéliens aveugles, qui ont détruit plus de 90 % des bâtiments et massacré plus de 100 000 personnes ».

