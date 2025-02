.

Un incident majeur en mer pourrait déclencher instantanément une nouvelle crise de la guerre froide qui placerait le front balte de cette compétition au centre de l’attention mondiale.

Politico a rapporté la semaine dernière que certains pays de l’UE pourraient s’emparer de la «flotte fantôme» de la Russie dans la mer Baltique sous prétexte de se conformer aux lois internationales sur la piraterie et l’environnement. Ils pourraient également adopter de nouvelles lois nationales pour légitimer cela.

La saisie par la Finlande d’un tel navire en décembre dernier sous prétexte qu’il était impliqué dans la coupe d’un câble sous-marin l’aurait incitée à envisager de le faire régulièrement. L’objectif serait de réduire les flux de revenus étrangers du Kremlin provenant des ventes de pétrole à prix réduit vers l’Asie.

Environ 40 % de sa « flotte fantôme » transite par la mer Baltique, soit un peu moins de 350 navires dont l’activité totale équivalait à environ un tiers du budget annuel de la défense de la Russie, de sorte que les empêcher d’y opérer pourrait porter un coup financier puissant au Kremlin. Cependant, ces plans présentent plusieurs défis inhérents qui les rendent beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre que les décideurs politiques ne le pensent, et qui ont été abordés dans le rapport de Politico à leur crédit.

Tout d’abord, le droit international et le fait que des pays tiers possèdent des navires de la « flotte fantôme » signifient que des coûts politiques et juridiques élevés pourraient suivre la saisie d’un seul navire, ce que la Finlande découvre à peine après l’incident dramatique de décembre. Ces conséquences pourraient les amener à repenser la sagesse de saisir d’autres navires, surtout s’ils ne peuvent pas compter sur l’UE dans son ensemble pour les soutenir, sans parler du dirigeant américain de l’OTAN.

Cette dernière préoccupation s’étend au deuxième point, à savoir le risque d’escalade dans le cas où la Russie enverrait des convois navals pour escorter sa « flotte fantôme » à travers la Baltique. Le vice-président de la commission parlementaire russe de la défense a averti que « toute attaque contre nos porte-avions peut être considérée comme une attaque contre notre territoire, même si le navire est sous pavillon étranger ». Trump n’est pas en faveur d’une escalade contre la Russie, du moins pour le moment, de sorte qu’il pourrait ne pas étendre les garanties de l’article 5 aux alliés qui saisissent de tels navires.

Et enfin, tout cela pourrait tout simplement être trop peu, trop tard. La Russie et les États-Unis ont déjà entamé des pourparlers en coulisses sur l’Ukraine, de sorte que leur guerre par procuration pourrait prendre fin au moment où l’UE, stéréotypée léthargique, déciderait enfin de soutenir ou non la saisie de la « flotte de l’ombre » de la Russie dans la Baltique. De plus, cela n’a pas été sérieusement envisagé jusqu’à présent pour les deux raisons susmentionnées, qui restent pertinentes. Il est donc peu probable que le bloc change soudainement ses calculs.

Les points précédents soulèvent la question de savoir pourquoi cela est même envisagé, ce qui pourrait être aussi simple que certains pays de l’UE comme les États baltes ultra-bellicistes veulent donner l’impression qu’ils n’ont pas encore épuisé leurs options politiques contre la Russie. La prise de conscience qu’il ne reste plus rien qu’ils puissent faire de manière réaliste pour le contenir pourrait conduire à une profonde démoralisation, car tout ce qu’ils ont déjà fait n’a pas arrêté l’avancée de la Russie sur le terrain ni fait s’effondrer son économie comme ils l’avaient prévu.

Les deux autres raisons pourraient être encore plus simples dans le sens où ils auraient également pu se convaincre que le simple fait d’en parler pourrait dissuader la « flotte fantôme » de la Russie d’opérer dans la Baltique et/ou encourager Trump à intensifier sa guerre en Ukraine. Aucun des deux résultats n’est susceptible de se matérialiser, mais cela ne signifie pas qu’ils ne croient toujours pas sincèrement qu’ils sont possibles. Cependant, ces fantasmes politiques pourraient rapidement devenir dangereux si l’un des États associés tente de les concrétiser unilatéralement.

Un incident majeur en mer pourrait déclencher instantanément une nouvelle crise de la guerre froide qui placerait le front balte de cette compétition au centre de l’attention mondiale. Si cela se produit alors que Trump négocie toujours avec Poutine, il est alors extrêmement improbable qu’il soutienne l’agresseur contre la Russie, car il serait évident qu’il s’agit d’une provocation de « l’État profond » visant à saboter un accord de paix, mais son approche pourrait changer si ces pourparlers échouent et qu’il décide alors d’«escalader pour désamorcer» (sic) dans de meilleures conditions pour les États-Unis.

Cela pourrait se retourner contre lui, cependant, si Poutine autorise la marine à défendre sa « flotte de l’ombre » dans le cadre d’une escalade réciproque, suivant le précédent qu’il a établi en novembre dernier. À l’époque, il avait autorisé la toute première utilisation des Oreshniks hypersoniques en réponse à l’utilisation par l’Ukraine de missiles occidentaux à longue portée contre des cibles à l’intérieur des frontières de la Russie d’avant 2014, ce qui signalait que l’époque où il reculait était révolue. Il avait l’habitude de faire preuve de retenue pour éviter la Troisième Guerre mondiale, mais cela n’a involontairement invité que plus d’agression.

On s’attend donc à ce que Poutine réagisse fermement au scénario d’une saisie par les pays européens de sa « flotte de l’ombre » dans la Baltique, ce qui pourrait conduire à une crise de la corde raide à la cubaine qui pourrait facilement échapper à tout contrôle. Trump ne semble pas prêt à risquer une troisième guerre mondiale pour avoir réduit les flux de revenus étrangers du Kremlin, de sorte qu’il refuserait probablement d’approuver une telle provocation ou abandonnerait l’allié qui la mettrait unilatéralement en dépit de ses avertissements de ne pas le faire.

En réfléchissant à toutes les idées qui ont été partagées dans cette analyse, la « flotte fantôme » de la Russie ne devrait pas avoir à s’inquiéter puisque les chances que les pays européens saisissent systématiquement ses navires sont faibles, bien que certains d’entre eux puissent encore essayer de capturer quelques navires sous des prétextes fallacieux comme celui de décembre dernier. Tant que cela est extraordinairement rare, la Russie pourrait ne pas s’intensifier comme elle l’a fait il y a moins de deux mois, mais toute intensification de cette politique engendrerait presque certainement une réponse forte…et une escalade dans la marche vers la guerre globale (NDÉ).