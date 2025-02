Le dirigeant russe a été le premier à parler d’une révolution populiste-nationaliste à l’échelle européenne et à prévoir l’émergence d’États-civilisations comme la prochaine phase de la transition systémique mondiale.

Le vice-président Vance a fustigé les Européens dans son discours liminaire à la Conférence de Munich sur la sécurité la semaine dernière, qui peut être lu dans son intégralité ici. Il a accusé l’élite libérale-mondialiste au pouvoir de devenir la plus grande menace pour sa propre civilisation après s’être écartée de ses valeurs traditionnelles et avoir importé massivement des migrants. Vance a clairement indiqué que Trump 2.0 ne les soutiendra pas contre leur propre peuple, en particulier les populistes-nationalistes qu’ils annulent, censurent et persécutent activement.

Il a très fortement laissé entendre que les États-Unis voulaient que ces mêmes mouvements partageant les mêmes idées accèdent au pouvoir dans toute l’Europe, ce qui équivaudrait à une révolution à l’échelle du continent du type de celle que Poutine a été le premier à prédire en juin 2022 lors d’un discours au Forum économique international de Saint-Pétersbourg de cette année-là. Son discours peut être lu dans son intégralité ici, mais ce qui suit est l’extrait pertinent qui a depuis été justifié par nul autre que le nouveau vice-président américain près de trois ans après avoir été moqué par les dirigeants occidentaux :

« Les actions et les événements des politiciens européens de cette année auront pour conséquence directe une nouvelle aggravation des inégalités dans ces pays, ce qui, à son tour, divisera encore plus leurs sociétés, et il ne s’agit pas seulement du bien-être, mais aussi de l’orientation vers les valeurs des différents groupes de ces sociétés. En effet, ces différences sont réprimées et balayées sous le tapis.

Franchement, les procédures démocratiques et les élections en Europe et les forces qui arrivent au pouvoir ressemblent à une façade, car des partis politiques presque identiques vont et viennent, alors qu’au fond les choses restent les mêmes. Les intérêts réels des peuples et des entreprises nationales sont repoussés de plus en plus loin vers la périphérie.

Un tel décalage par rapport à la réalité et aux exigences de la société conduira inévitablement à une montée du populisme et des mouvements extrémistes et radicaux, à des changements socio-économiques majeurs, à une dégradation et à un changement d’élites à court terme. Comme vous pouvez le constater, les fêtes traditionnelles perdent tout le temps. De nouvelles entités remontent à la surface, mais elles ont peu de chances de survie si elles ne sont pas très différentes de celles qui existent déjà.

Les populistes-nationalistes qui se sont depuis levés dans toute l’Europe n’auraient pas eu le soutien qu’ils ont si l’élite libérale-mondialiste au pouvoir n’avait pas respecté de manière contre-productive les sanctions anti-russes des États-Unis. L’importation massive d’immigrants de civilisation différente, dont beaucoup refusent de s’assimiler et de s’intégrer dans la société européenne, a également joué un rôle majeur, mais ce sont les conséquences économiques de ces sanctions qui ont conduit à leur regain de popularité au cours des trois dernières années.

Le grand public a pesé de tout son poids pour soutenir les populistes-nationalistes à la suite de ces changements socioculturels (liés aux migrants) et surtout économiques (liés aux sanctions), ces derniers s’étant accélérés depuis 2022, contrairement aux premiers qui ont culminé en 2015 et se sont depuis pour la plupart stabilisés. Prévoyant une nouvelle aggravation de ces tendances économiques dans le contexte des sanctions alors nouvellement imposées et pronostiquant leurs conséquences politiques, Poutine a peu après développé sa prédiction.

C’est ce qu’il a fait lors de la cérémonie d’accueil de quatre anciennes régions ukrainiennes à la Russie, le 30 septembre 2022. Son discours complet peut être lu ici et a été analysé ici à l’époque, qui s’est concentré sur les deux derniers tiers de son discours sur la lutte mondiale pour la démocratie contre l’élite occidentale, à la fois à travers le monde et au sein de l’Occident lui-même. Il y a trop de choses à citer, donc les lecteurs sont encouragés à au moins lire l’analyse s’ils n’ont pas le temps de lire le discours en entier, mais voici quelques points saillants :

« Les gens ne peuvent pas être nourris avec des dollars et des euros imprimés… C’est pourquoi les politiciens européens doivent convaincre leurs concitoyens de manger moins, de prendre moins souvent des douches et de s’habiller plus chaudement à la maison. Et ceux qui commencent à poser des questions justes comme « Pourquoi est-ce vrai ? » sont immédiatement déclarés ennemis, extrémistes et radicaux. Ils pointent du doigt la Russie et disent : c’est la source de tous vos problèmes. Plus de mensonges.

…

Permettez-moi de répéter que la dictature des élites occidentales vise toutes les sociétés, y compris les citoyens des pays occidentaux eux-mêmes. C’est un défi pour tous. Ce renoncement complet à ce que signifie être humain, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, et la suppression de la liberté en viennent à ressembler à une « religion à l’envers » – du pur satanisme.

…

Comme je l’ai déjà dit, nous avons beaucoup de personnes qui partagent les mêmes idées en Europe et aux États-Unis, et nous ressentons et voyons leur soutien. Un mouvement essentiellement émancipateur et anticolonial contre l’hégémonie unipolaire prend forme dans les pays et les sociétés les plus divers. Sa puissance ne fera que croître avec le temps. C’est cette force qui déterminera notre réalité géopolitique future.

Poutine parlait exactement des mêmes populistes-nationalistes qui sont maintenant sur le point d’arriver au pouvoir électoralement dans toute l’Europe et dont les mouvements viennent d’être soutenus par Vance à Munich. La confluence d’intérêts entre la Russie et l’Amérique de Trump en ce qui concerne ces forces politiques vient également d’être abordée dans cette analyse ici, qui mentionne comment ces trois pays – la Russie, l’Amérique de Trump et les populistes-nationalistes européens – adoptent le modèle de civilisation-État du philosophe russe Alexandre Douguine.

Vance a montré son adhésion à ces points de vue en parlant de la « civilisation partagée » des États-Unis et de l’Europe, ce qui s’aligne sur l’essence des enseignements de Douguine sur la façon dont les relations internationales évoluent dans le sens des États-civilisations comme l’Occident et le monde russe, et al. Trump 2.0, dont le retour au pouvoir peut être décrit comme la « Seconde Révolution américaine« , et les populistes-nationalistes européens peuvent être considérés comme les avant-gardes du renouveau civilisationnel de l’Occident que Trump appelle « l’âge d’or américain ».

Poutine a adopté le modèle de civilisation-État de Douguine il y a longtemps, son expression la plus célèbre étant l’article qu’il a écrit en juillet 2021 « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens », qui parle explicitement des « liens civilisationnels » de ces personnes apparentées. Depuis, il a fait des références répétées à l’unicité de la civilisation russe, devançant ainsi ses homologues occidentaux, qui commencent à peine à parler de la même manière.

Compte tenu de tout cela, il est vrai que Vance vient de confirmer la prédiction de Poutine sur un changement politique en Europe, qui pourrait conduire à un « nouvel ordre mondial » en cas de succès. La coalescence de l’Occident en un État-civilisation peut accélérer un retour à des « sphères d’influence » calquées sur le paradigme de « l’échiquier des grandes puissances du XIXe siècle » dans lequel les États-civilisations dirigés par les grandes puissances comme la Russie et l’Occident dirigé par les États-Unis concluent des accords entre eux plutôt qu’avec des pays plus petits au lieu de les utiliser les uns contre les autres.

Bien que cette approche soit certes controversée, elle est l’incarnation de la realpolitik dans les affaires mondiales contemporaines, évitant de manière pragmatique les impératifs idéologiques en faveur d’accords motivés par des intérêts. Si l’Occident dirigé par les États-Unis commençait à l’appliquer, ou plutôt revenait à ce modèle de diplomatie qu’il a précédemment pratiqué pendant des siècles, alors il rétablirait énormément la stabilité des relations internationales. Il est prématuré de prédire si cela se produira, et encore moins quand, mais simplement qu’il s’agit désormais d’un scénario crédible à surveiller.