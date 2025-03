Que comprendre de la stratégie américaine après l’arrivée au pouvoir de la faction Trump. Continuité ou Rupture?

Par Regis de Castelnau & Hervé Carresse

SOMMAIRE :

COMMENTAIRE

Par Normand Bibeau.

Avec déférence pour l’opinion contraire, j’ai peine à croire à une «révolution de classe» alors que Tromp, le milliardaire, a réuni dans son cabinet 17 autres milliardaires dont Elon Musk, l’homme le plus riche au monde.

S’il fallait y voir une «révolution», cela signifierait que se n’était pas les milliardaires qui dominaient la société avant la prise du pouvoir par la faction Trompiste mais qui donc? Le prolétariat était représenté par Biden, Harris et les estafettes des capitalistes? Insensé.

En réalité, ce n’est que la faction «affairiste-nationaliste-patriotique» du capital qui remplace la faction bureaucratique mondialiste.

La faction «affairiste-nationaliste-patriotique» était déjà au pouvoir en Russie et en Chine d’où la compatibilité capitaliste «naturelle» entre ces factions du capital et leur incompatibilité «artificielle» avec la faction ultra-libérale obsolète toujours au pouvoir en Europe.

Le «but final recherché» est la militarisation accélérée de l’économie, de la politique et de l’idéologie et ces objectifs sont atteints avec l’accroissement des budgets militaires, la prise du pouvoir par des gouvernements militaristes comme en Allemagne et l’intensification de la censure sous prétexte de combattre le «complotisme», le «poutinisme» et l’«antisionisme».

Le monde passe dorénavant à la phase consolidation du militarisme: chacun rentre chez-lui, promouvoir l’ «affairisme-nationalisme-patriotique» et commande de l’armement haute technologie aux U$A en Occident – et à la Russie et à la Chine en Orient – en préparation de la prochaine phase, celle de l’affrontement ultime… la guerre totale disait Hitler.

Qu’on se souvienne de l’époque Eisenhower et de son retour à la doctrine Monroe: l’Amérique aux U$A et la vente d’armes à toutes les puissances européennes qui paient: «bu$$ine$$ as u$ual… MAKE AMERICA GREAT AGAIN».