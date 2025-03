La Chute de Singapour (Russell Grenfell)

109 Views

Par Jose Marti − Janvier 2025. Livre gratuit.

Nous publions notre traduction de l’ouvrage superbement écrit par Russell Grenfell, La Chute de Singapour. Nous mettons à disposition ce livre suivant trois formats : PDF, epub (liseuse standard), et mobi (liseuse Amazon). Format PDF (français) Russell_Grenfell_-_La_Chute_de_Singapour



Contrairement à nos habitudes, ce livre est plutôt centré sur la stratégie maritime ; il raconte comment les défaillances patentes de la stratégie de la Navy britannique aura permis aux Japonais de prendre Singapour durant la seconde guerre mondiale. Bien entendu, on y trouve des considérations de « grande politique », mais ce n’est pas la thématique première de l’ouvrage.

On rappelle à nos fidèles lecteurs que le même auteur avait produit le brillant « Haine Inconditionnelle« , qui est l’un des tous premiers livres publiés par nos soins, et qui n’a pas pris une seule ride depuis 1953.

On salue la mémoire du capitaine Grenfell Russell, un homme à l’esprit droit, vif et un tenant de la Common Decency au sens le plus noble du terme.