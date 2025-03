La Chine et la restauration du capitalisme. Le plus grand marché de main-d’œuvre bon marché au monde

Cet article s’intitule La Chine et la restauration du capitalisme. La plus grande usine de main-d’œuvre bon marché au monde par le professeur Michel Chossudovsky a été publié pour la première fois par Global Research. Vous pouvez le lire ici.]

Cet article (édité et mis à jour en 2018) se concentre sur le système capitaliste chinois sous une étiquette «communiste».

Les salaires sont excessivement bas, la productivité est élevée. Telles sont les réalités sociales des produits « Made in China » commercialisés dans le monde entier.

La Chine est une économie capitaliste avancée intégrée au marché mondial. Les salaires de la main-d’œuvre non qualifiée dans les usines chinoises ne sont que de 300 dollars par mois (ou moins), une petite fraction du salaire minimum dans les pays occidentaux.

Le prix d’usine d’une marchandise produite en Chine est de l’ordre de 10 % du prix de détail dans les pays occidentaux. Par conséquent, la plus grande part des revenus de l’économie chinoise de main-d’œuvre bon marché revient aux distributeurs et aux détaillants des pays occidentaux.

Dans les développements récents, Trump a dûment demandé à son administration d’imposer des droits de douane sur environ 50 milliards de dollars d’importations chinoises.

Son objectif affiché est de réduire le déficit commercial avec la Chine.

Ce que Trump ne réalise pas, c’est que le déficit commercial avec la Chine contribue à soutenir l’économie de détail de l’Amérique, il contribue également à la croissance du PIB américain.

Des sanctions commerciales dirigées contre la Chine se retourneraient immédiatement contre l’Amérique.

La Chine n’est pas dépendante des importations américaines. Bien au contraire. L’Amérique est une économie axée sur les importations, avec une base industrielle et manufacturière faible, fortement dépendante des importations en provenance de Chine.

Imaginez ce qui se passerait si la Chine, suivant les menaces de Washington, décidait du jour au lendemain de réduire considérablement ses exportations de matières premières « Made in China » vers les États-Unis.

Ce serait absolument dévastateur, cela perturberait l’économie de consommation, un chaos économique et financier.

Le « Made in China » est l’épine dorsale du commerce de détail aux États-Unis, qui soutient de manière indélébile la consommation des ménages dans pratiquement toutes les grandes catégories de produits : vêtements, chaussures, quincaillerie, électronique, jouets, bijoux, articles ménagers, alimentation, téléviseurs, téléphones portables, etc.

L’importation de Chine est une opération lucrative de plusieurs milliards de dollars. C’est la source d’énormes profits et richesses aux États-Unis, car les produits de consommation importés de l’économie chinoise à bas salaires sont souvent vendus au détail, plus de dix fois leur prix d’usine.

La production n’a pas lieu aux États-Unis. Les producteurs ont abandonné la production. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine contribue à alimenter l’économie de consommation axée sur le profit, qui repose sur des biens de consommation fabriqués en Chine.

Une douzaine de chemises de créateurs produites en Chine se vendront à un prix d’usine FOB à 36 $ la douzaine (3 dollars la chemise). Une fois qu’elles atteignent les centres commerciaux, chaque chemise sera vendue à 30 $ ou plus, soit environ dix fois son prix d’usine. Les distributeurs en gros et au détail génèrent d’énormes revenus. Les « non-producteurs » basés aux États-Unis récoltent les fruits de la production chinoise à faible coût. (Michel Chossudovsky, La mondialisation de la pauvreté et le nouvel ordre mondial, Global Research, 2003)

Les récentes menaces de Trump contre la Chine font suite à celles formulées en 2017 en relation avec le commerce de la Chine avec la Corée du Nord, qui sont analysées dans la première partie de cet article.

Les décideurs politiques chinois sont pleinement conscients que l’économie américaine est fortement dépendante du « Made in China ».

Et avec un marché intérieur de plus de 1,4 milliard de personnes, couplé à un marché d’exportation mondial, ces menaces voilées du président Trump ne seront pas prises au sérieux à Pékin.

Chine : Restauration capitaliste

En 1981-82, basé à l’Université de Hong Kong, Centre d’études asiatiques (CAS), j’ai commencé mes recherches sur le processus de restauration capitaliste en Chine. J’ai suivi un cours intensif de mandarin à l’école de langues HKU ainsi qu’à Taïwan. Cette recherche – qui s’est étendue sur une période de quatre ans – comprenait un travail de terrain mené dans plusieurs régions de Chine (1981-1983) axé sur les réformes économiques et sociales, l’analyse de la défunte commune populaire et le développement de l’industrie capitaliste privée, y compris l’économie d’exportation de main-d’œuvre bon marché. .

J’ai commencé à examiner l’histoire économique chinoise, y compris les structures du système industriel avant 1949, le développement des ports de traité établis à la suite des guerres de l’opium (1842) et je me suis rendu compte que ce qui était rétabli en termes de zones économiques spéciales était influencé par l’histoire des ports de traité, qui accordaient des droits extraterritoriaux à la Grande-Bretagne. la France, l’Allemagne, les États-Unis, la Russie et le Japon.

Dans les années 1980, le consensus parmi les gauchistes était que la Chine était un pays socialiste. Débattre de la restauration du capitalisme en Chine dans les cercles de gauche était un tabou.

La plupart des économistes et des spécialistes des sciences sociales de « gauche » ont dissipé mon analyse : « Ce que tu dis, Michel, est une impossibilité, cela va à l’encontre des lois de l’histoire » a déclaré l’économiste politique brésilien Theotonio dos Santos (en réponse à ma présentation, Deuxième Congrès des économistes du tiers monde, Economistas del Tercer Mundo, La Havane, 26-31 avril 1981).

Une perspective dogmatique prévalait : le socialisme chinois ne pouvait pas être inversé. Le courant socialiste dominant a même refusé de reconnaître les faits relatifs à la concentration des terres, à la propriété, à l’effondrement des programmes sociaux et à la montée des inégalités sociales.

J’ai terminé le manuscrit de mon livre intitulé « Vers une restauration capitaliste ? Le socialisme chinois après Mao » en 1984. Il a été refusé avec désinvolture par Monthly Review Press : « Nous n’avons malheureusement pas de marché pour un livre sur ce sujet. »

Bien qu’il s’agisse d’une gifle de la part de ce que je considérais comme une voix socialiste importante et puissante, j’en suis venu à réaliser que MR (Harry Magdoff en particulier) tout au long des années 1980 est resté fermement favorable au régime post-Mao sous la direction de Deng Xiaoping. J’avais déjà rencontré et j’étais en contact avec Paul Sweezy et Harry Magdoff, pour qui j’avais une grande estime.

Le livre a ensuite été publié par Macmillan en 1986. Cliquez pour télécharger en pdf (très lent en raison de la taille du fichier).

Dix-huit ans plus tard, Monthly Review a publié un livre de Martin Hart-Landsberg et Paul Burkett intitulé « China and Socialism : Market Reforms and Class Struggle » (Monthly Review, 2004) qui conclut que

les « réformes du marché » ont fondamentalement subverti le socialisme chinois… Bien que la question de savoir si l’économie chinoise peut encore être qualifiée de socialiste soit controversée, il ne fait aucun doute qu’il est important pour le projet mondial du socialisme d’interpréter avec précision et d’évaluer sobrement ses perspectives réelles.

L’introduction des rédacteurs par Harry Magdoff et John Bellamy Foster, tout en reconnaissant « la réémergence des caractéristiques capitalistes » associées à une croissance économique rapide, tend à éluder la question plus large de la restauration capitaliste, un processus historique qui se poursuit depuis la fin des années 1970 :

Pour résumer notre argumentation : une fois qu’un pays post-révolutionnaire s’engage sur la voie du développement capitaliste, en particulier lorsqu’il tente d’atteindre une croissance très rapide – un pas en entraîne un autre jusqu’à ce que toutes les caractéristiques nuisibles et destructrices du système capitaliste réapparaissent enfin. Plutôt que de promettre un nouveau monde de « socialisme de marché», ce qui distingue la Chine aujourd’hui, c’est la rapidité avec laquelle elle a effacé les réalisations égalitaires du passé et créé des inégalités flagrantes et une destruction humaine et écologique. À notre avis, le présent essai de Martin Hart-Landsberg et Paul Burkett mérite une étude attentive en tant qu’ouvrage qui dépouille le mythe selon lequel le socialisme chinois survit au milieu de certaines des pratiques capitalistes les plus effrénées. Il n’y a pas de voie de marché vers le socialisme si cela signifie mettre de côté les besoins humains les plus pressants et la promesse de l’égalité humaine. (c’est nous qui soulignons)

De nombreux marxistes croient que la réémergence des « caractéristiques capitalistes » en République populaire de Chine avait ses racines dans la construction socialiste d’après 1949 plutôt que dans les structures semi-coloniales qui prévalaient en Chine avant 1949.

En 1978, une « politique de la porte ouverte » a été mise en avant par Deng Xiaoping parallèlement au lancement des zones économiques spéciales (ZES) chinoises à Shenzhen et Xiamen. Ces réformes constituent l’épine dorsale de l’économie chinoise d’exportation de main-d’œuvre bon marché.

Il convient toutefois de noter que le concept de « porte ouverte » a été inventé pour la première fois par le secrétaire d’État américain John Hay en 1899, dans le cadre d’un programme colonial américain qui consistait à obliger la Chine à ouvrir sa porte au commerce « sur un pied d’égalité » avec les puissances coloniales.

La question de la forte croissance du PIB de la Chine post-Mao est trompeuse. Le taux de croissance pendant la période maoïste était tout aussi important, mais son objectif et sa « composition sociale » étaient différents.

La principale poussée de la croissance du PIB dans l’ère post-Mao a été (dès le début) l’économie d’exportation de main-d’œuvre bon marché « Made in China » qui repose sur des salaires extrêmement bas et des niveaux de chômage élevés, sans parler du développement dynamique de la consommation de luxe sur le marché intérieur (ce que Marx appelle le Département IIb). De plus, tout en contribuant à appauvrir le peuple chinois (en particulier dans les zones rurales), une grande partie des bénéfices de ce processus de croissance capitaliste a été largement transférée via le commerce international vers les pays occidentaux.

Les niveaux d’inégalité des revenus sont plus élevés qu’aux États-Unis, selon une étude de 2014 de l’Université du Michigan. Les inégalités sociales en Chine sont parmi les plus élevées au monde.

L’inégalité des revenus a augmenté rapidement en Chine et dépasse maintenant celle des États-Unis par une marge large, selon des chercheurs de l’Université du Michigan. C’est la principale conclusion de leur étude, basée sur des données d’enquête récemment disponibles recueillies par plusieurs universités chinoises. « L’inégalité des revenus dans la Chine d’aujourd’hui est parmi les plus élevées au monde, en particulier par rapport aux pays ayant des niveaux de vie comparables ou supérieurs », a déclaré le sociologue de l’Université du Michigan Yu Xie. Étude de l’Université du Michigan.

Bien que la Chine joue un rôle d’équilibre important et positif sur l’échiquier géopolitique, elle ne constitue pas une alternative « socialiste » viable au capitalisme occidental. Contrairement aux États-Unis, cependant, la Chine n’a pas d’ambitions impériales.

Réserves illimitées de main-d’œuvre bon marché : 287 millions de travailleurs migrants internes

Selon les chiffres officiels, la Chine compte actuellement, 287 millions de travailleurs migrants internes employés en 2017 dans l’économie d’exportation de main-d’œuvre bon marché, les projets de construction et d’infrastructure ainsi que dans l’économie des services urbains.

Une main-d’œuvre formidable presque équivalente à la population des États-Unis (325 millions en 2017).

Les 287 millions de travailleurs migrants de la Chine constituent également la force motrice du développement des infrastructures, des routes et des couloirs de transport, sans parler de l’initiative de commerce et d’investissement eurasiens « Belt and Road » de la RPC.

Ces travailleurs, en grande partie originaires des zones rurales et des townships, constituent plus d’un tiers de la main-d’œuvre. Ils n’ont pas le droit de résider dans les zones urbaines.

De plus, depuis l’abolition de la Commune populaire (1983), les terres agricoles ont été en grande partie privatisées. À leur tour, de nombreuses petites industries rurales de la période maoïste ont été fermées. Les habitants des zones rurales dépendent largement des envois de fonds des migrants dans les villes et les « zones économiques spéciales » dans l’industrie manufacturière et la construction.

Mon livre sur la restauration capitaliste, le socialisme chinois après Mao

La plus grande usine de main-d’œuvre bon marché au monde

