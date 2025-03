L’un des points de vue américains sur la guerre de proxy en Ukraine (Freeman)

131 Views

par Neutrality Studies. Sur Ambassadeur Chas Freeman : Pourquoi Trump offre-t-il tant à Poutine ? – Réseau International



Pourquoi Trump est-il si conciliant envers la Russie ? Et pourquoi Poutine est-il si désireux de mettre fin à la guerre par des négociations de paix, contrairement à la perception qu’ont les gens de son envie de conquérir l’Ukraine ?

Pour répondre à ces questions et obtenir un aperçu des récentes discussions de paix entre la Russie et les États-Unis, aujourd’hui je parle à nouveau avec l’ambassadeur franc-parleur Chas Freeman, qui, entre autres postes, a été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite et est devenu plus tard secrétaire adjoint à la Défense dans les années 1990. Il a également été l’interprète principal de Richard Nixon lors de sa visite en Chine en 1972, qui a conduit à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Chine.

source : Neutrality Studies