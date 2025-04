39 Views

ACCÉDER À SA PLACE

Chacun sa case

chacun son box

on s’illusionne

et on rentre dans le rang

jamais dévier

de la routine

on veut le changement

qu’on nous promet

et à chaque quatre ans

on a besoin de nous

on nous présente

quatre candidats identiques

et chaque pièce de puzzle

réintègre…

sa place

John Mallette

Le Poète Prolétaire