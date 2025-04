L’arnaque de la cryptomonnaie et l’avenir des renflouements inflationnistes

142 Views

Le 9 mars 2025 – Source The Neo-Feudal Review

Cet article critique la crypto-monnaie comme étant un reflet négatif de la corruption croissante et de la “solidification » matérielle du monde. Il décrit trois méthodes de plus en plus subtiles d’analyse du sujet : premièrement, en tant que technologie révolutionnaire; deuxièmement, en tant qu’espace truffé de fraudes, notamment avec Tether ; et troisièmement, en tant que système contrôlé utilisé par les élites pour tester des technologies de monnaies numériques pour banques centrales. Il soutient que la fraude cryptographique finira par être transférée au public, entraînant une inflation encore plus élevée alors que l’Occident se dirige vers un système plus contrôlé et manipulateur qui consolide le pouvoir et érode la liberté. C’est une suite à un article de 2023 critiquant la crypto.

Dans le divertissant et stimulant roman intitulé The Minority Report (1956) de Philip K. Dick – qui est une courte histoire à l’esprit expansif et à tendance gnostique que j’aimais en tan qu’ado et que je recommande, le protagoniste, John Anderton, jouant un rôle de policier au sein d’une unité « précrime« . Cette unité s’appuie sur trois médiums appelés « précogs » qui prédisent, avec une grande précision, les crimes avant qu’ils ne se produisent. En utilisant leurs prédictions, la police arrête les criminels avant qu’ils ne commettent l’infraction. Cependant, lorsque les précogs prévoient qu’Anderton lui-même commettra un meurtre, il est choqué et part en fuite, suivi de près par ses anciens collègues. (Alerte spoiler) À la fin, Anderton découvre que les précogs étaient divisés dans leurs prédictions: deux prédisaient qu’il commettrait le meurtre, tandis qu’un précog dissident croyait qu’il ne le ferait pas. Anderton traque le rapport dissident de precog, ce qui devient crucial pour blanchir son nom. Une adaptation cinématographique décente (2002) introduit un débat sur le libre arbitre par rapport au destin, concluant finalement que le libre arbitre peut modifier l’avenir.

(En passant, l’ère des films me manque, avant que les smartphones ne deviennent omniprésents vers 2012, lorsque de nombreux films ont commencé à perdre de leur qualité. L’essor des smartphones a marqué une nouvelle époque selon Erik Hoel, d’une manière similaire aux prédictions du calendrier maya – transformant la société telle que nous la connaissions.)

La fin de l’histoire, à mon avis, est de loin supérieure à celle du film. Dans la nouvelle, les prédictions des précogs ne concernent pas seulement les actions d’Anderton, mais tiennent également compte de la connaissance qu’il a de ces prédictions. Cette nuance est largement ignorée dans le film. Voici comment les prédictions de l’histoire ont fonctionné :

Le premier précog a prédit qu’Anderton commettrait le meurtre.

Le deuxième précog a prédit qu’Anderton serait au courant de la prédiction du premier précog et déciderait de ne pas commettre le meurtre.

Le troisième précog a prédit qu’Anderton apprendrait les deux premières prédictions et, réalisant le paradoxe, choisirait de commettre le meurtre de toute façon.

Ainsi, il y avait une division 2-1 en faveur d’Anderton commettant le meurtre, mais le raisonnement de chaque précog était différent. Quand Anderton a pris conscience de cela, il a choisi de suivre la prédiction du troisième précog (bien qu’il aurait pu changer d’avis), renforçant le concept de libre arbitre à la lumière de la connaissance de l’avenir. Cela présente une tournure intéressante : le libre arbitre n’existe que lorsque l’on est au courant des prédictions à l’avance. C’est un commentaire subtil mais puissant sur le choix et le destin.

Les Niveaux d’Analyse de la Crypto-monnaie

À bien des égards, la situation dans Minority Report reflète les paradoxes auxquels nous sommes confrontés pour comprendre la crypto-monnaie. Tout comme les précogs prédisent un avenir inévitable mais conflictuel, nous sommes également confrontés à des vérités contradictoires et paradoxales sur la crypto – son potentiel de changement révolutionnaire, sa sensibilité à la corruption et la prise de conscience qu’elle peut être contrôlée par des forces cachées au public. La vérité dépend du niveau de compréhension et de perspective que l’on y apporte. Tout comme Anderton est confronté à des prédictions différentes sur son avenir, nous sommes confrontés à trois récits distincts sur la crypto-monnaie :

La crypto-monnaie en tant que technologie révolutionnaire : La crypto-monnaie, avec sa technologie blockchain, offre une nouvelle façon de traiter qui élimine les intermédiaires comme les banques et les gouvernements. Les transactions sont privées, vérifiables et sécurisées. Contrairement à l’or ou à l’argent, les crypto-monnaies résolvent les problèmes logistiques de stockage, de transfert et de prévention de la contrefaçon. Julian Assange, par exemple, a recommandé la crypto-monnaie au président exécutif de Google, Eric Schmidt, dès 2011, comme le raconte le livre « Lorsque Google a rencontré WikiLeaks », après que WikiLeaks se soit retrouvé coupé du système financier. La crypto-monnaie comme fondamentalement corrompue et contrôlée : J’ai déjà discuté de la façon dont tout l’espace cryptographique a été corrompu par Tether. Cette opération de 100 milliards de dollars, dirigée par des fraudeurs connus, n’a jamais fait l’objet d’un audit approprié, et il existe des preuves solides suggérant qu’elle a artificiellement gonflé le marché de la cryptographie en imprimant de grandes quantités de fonds à partir de rien et en achetant des pièces numériques avec eux. Le volume de trading quotidien de Tether est supérieur au volume de trading des dix premières pièces combinées. L’arnaque Tether, suspectée dès 2017, soulève des doutes sur la légitimité de l’ensemble de l’écosystème de la crypto-monnaie. Les gouvernements, je crois, pourraient facilement faire chuter le marché en ciblant Tether ou en fermant Coinbase. Je me sentais mal à l’aise d’investir dans la crypto pour ces raisons – pourquoi les gouvernements permettraient-ils à une alternative viable à la monnaie fiduciaire de prospérer, en particulier lorsque la crypto est souvent utilisée dans des activités illicites ? Erik Wikström en parle un peu dans ce commentaire. Bitfinexed sur Twitter s’est également concentré sur les détails de Tether avec une énergie soutenue pendant des années. La crypto-monnaie comme un investissement positif CAR elle est corrompue : Cette perspective considère la corruption cryptographique comme un plus, comme lorsque la CIA et la NSA ont soutenu Tether pour empêcher son effondrement (le terme russe pour ce type de protection est un krisha). De cette manière, les élites se sentent à l’aise avec le sujet parce qu’elles le contrôlent – elles peuvent faire grimper ou chuter le marché à leur guise. En permettant à l’espace cryptographique de se développer, ces agences ont pu tester la technologie blockchain en préparation des prochaines Monnaies numériques de Banques centrales (CBDC), qui sont sur le point d’entraîner la plus grande perte de liberté personnelle de l’histoire, discutée précédemment ici. La Crypto a également permis à ces élites de s’enrichir et de renforcer les opérations noires de la CIA. Avec la recherche sur les CBDC [Les crypto de banques centrales, NdT] essentiellement terminée et prête à être déployée – soit progressivement (via Musk/Trump, des paiements de 5 000 $ aux gens via CBDC, peut-être ?) ou rapidement comme la solution dialectique à une crise financière artificielle – l’objectif principal de la crypto privée a déjà été atteint. Il semble que la stratégie de sortie de nos élites consistera à décharger le coût massif de ce stratagème privé type Ponzi sur le public par le biais de réserves de crypto-monnaie soutenues par le gouvernement et d’autres renflouements. Cette troisième étape est beaucoup plus cynique et désabusée que la seconde, qui croit encore en la primauté du droit et en la capacité des institutions à contrôler la fraude. Je suis convaincu que si les élites n’avaient pas été en mesure de dominer et de contrôler l’espace cryptographique, il se serait effondré beaucoup plus tôt.

Ainsi, ces trois niveaux de compréhension – la cryptomonnaie dans laquelle il vaut la peine d’investir, dans laquelle il ne vaut pas la peine d’investir, et finalement dans laquelle il vaut la peine d’investir à nouveau – reflètent la logique des précogs dans Minority Report : la croyance initiale en la crypto-monnaie comme une révolution, suivie d’une prise de conscience de sa corruption, et finalement une acceptation de celle-ci parce que l’écosystème est contrôlé par ceux qui sont au pouvoir. Deux fois sur trois, l’investissement gagne et ceux qui l’ont fait tôt en sont devenus incroyablement riches ! Mais comme je l’ai écrit dans une note, je connais au moins trois jeunes investisseurs en crypto-monnaie qui valent plus de 100 millions de dollars grâce à leurs “investissements” et tous les trois sont des idiots coincés à la première étape. Quand je leur ai parlé tôt de ce qu’était une attache d’arnaque fragile, ils se sont tous les trois mis la tête dans le sable et l’ont ignoré. Comme je l’ai écrit:

Donc, de mon point de vue, ces abrutis abjects, superficiels et absolus sont tombés à reculons dans une immense richesse, bénéficiaires d’une arnaque géante à long terme dont ils n’ont aucune connaissance, alors que je suis resté en dehors de cela parce que je pensais que quelque chose de plus profond se préparait. Comme le dit le célèbre dicton, « L’homme planifie, Dieu rit » et ces escrocs au QI de 100 roulent maintenant en Maserati pendant que je mange l’équivalent de la nourriture pour chien. Eh bien.

Mais l’histoire de la crypto-monnaie n’existe pas dans le vide. Son ascension et sa chute font partie d’une transformation sociétale plus large – une transformation qui englobe tout, de la façon dont nous interagissons avec la technologie au fonctionnement du pouvoir politique à l’ère numérique. L’avènement des smartphones et des médias sociaux a non seulement remodelé notre vie quotidienne, mais a également ouvert la voie à la prochaine phase du contrôle numérique. À bien des égards, l’espace cryptographique sert de microcosme à ce changement plus important, où le pouvoir, la technologie et la société s’entremêlent d’une manière autrefois inimaginable.

Le pivot pour déverser la crypto sur le public comme stratégie de sortie

La crypto-monnaie en est maintenant au stade de la fraude violente et intense en plein visage. L’industrie de la crypto-monnaie a soutenu Trump pour remporter les élections et en a fortement profité ; les enquêtes sur un nombre infini d’escroqueries cryptographiques ont été closes ; Howard Lutnick, un criminel archi impliqué dans l’escroquerie Tether, est maintenant le secrétaire au Commerce ; l’enquête sur le Coinbase corrompu a été fermée après avoir fait don de dizaines de millions à sa campagne (et la sœur du PDG travaille maintenant pour DOGE) ; l’enquête sur Justin Sun, également criminel, a été clôturée après ses énormes contributions à Trump. Trump lui-même a bénéficié de l’énorme arnaque TRUMPCOIN (lancé deux jours avant son investiture où il en a tiré des milliards de dollars!) et MÉLANIACOÏNE, et chaque fois que le prix de la crypto commence à baisser, un nouveau récit est publié pour relancer le prix (comme Trump s’engageant à introduire une réserve cryptographique gouvernementale). La transparence des entreprises a également été bannie par décret exécutif. Tout cela alors que l’IRS est réduit de moitié (ce à quoi je ne suis pas opposé en théorie, mais lorsqu’il est combiné avec ce qui précède, cela est clairement fait pour faciliter la fraude).

Il y a aussi d’énormes délits d’initiés en cours. La veille de l’introduction par Trump de l’idée de réserve cryptographique gouvernementale, quelqu’un a acheté 200 millions de dollars de Bitcoin et d’Ethereum avec un effet de levier 50x et a réalisé 1,5 milliard de dollars de bénéfices en une seule journée. Quelqu’un m’a envoyé l’image ci-dessous à partir d’un chat Telegram ou ailleurs, je ne peux pas parler de son origine mais le pari doit provenir d’une personne profondément connectée au sein de l’administration.

Michel de Cryptadamus a noté un commerce plus petit (mais toujours à sept chiffres), similaire à l’effet de levier 50x précédent. C’est tellement faux et grossier. Et nous ne sommes qu’à deux mois de fonctionnement de cette administration ! Imaginez où nous en serons en tant que pays dans quatre ans (ou plus si Vance gagne en 2028) – c’est ahurissant.

Quoi qu’il en soit, je suis trop perturbé par ce qui se passe dans cet espace pour continuer à me concentrer sur les détails. Cryptadamus fait un excellent travail pour exposer l’étendue stupéfiante de la corruption à la vue de tous, alors consultez ses notes Substack pour plus d’informations. Les loups sont dans le poulailler maintenant, et il n’y a plus de crainte de poursuites judiciaires de la part des autorités. L’escroquerie d’attache soutenue par la CIA/NSA finira par être transférée au public qui en supportera le coût par l’inflation. Les CBDC sont prêtes à être déployées, et une IA sinistre et woke est en train d’être affinée pour inaugurer un panoptique numérique, où le comportement de chacun sera microgéré au niveau individuel. Le chef de la Banque des règlements internationaux, Agustin Carstens, se vante de ce qui va bientôt arriver avec leur grille de contrôle de CBDC microgérée et la diminution spectaculaire de la qualité de vie de la plupart :

On peut voir ces porcs se précipiter vers l’auge pour s’enrichir afin qu’ils soient à l’extrémité dominante de cette transition à progression rapide vers le féodalisme néolibéral.

Conclusion

Malgré tout cela, je n’ai toujours pas investi dans la crypto. Cependant, ironiquement, j’ai un pot de pourboire mis en place en crypto parce que je ne fais pas entièrement confiance à Stripe en tant que processeur de paiement. Même si c’est probablement encore un pari d’investissement décent, compte tenu de la poussée intense pour légaliser toutes les activités criminelles et transférer les coûts sur le public, je ne me sens tout simplement pas à l’aise de contribuer à ce gâchis. Il y a toujours la possibilité d’une traction sur le tapis — qui sait ? Quoi qu’il en soit, la crypto-monnaie n’est certainement pas un investissement au sens traditionnel du terme ; c’est juste un pari sur plus de corruption et de fraude.

La technologie, comme toute autre chose, est une arme à double tranchant. Ce qui semble bénéfique maintenant aura des répercussions négatives plus tard. Par exemple, la destruction par Rome de son ennemi juré Carthage a inauguré une ère de décadence sans précédent et a jeté les bases de la dictature romaine. De même, les avantages de la technologie – des médias sociaux aux moteurs de recherche en passant par l’intelligence artificielle et la crypto-monnaie – sont évidents maintenant, mais les inconvénients des progrès technologiques ne se manifesteront pleinement que dans les générations futures, à mesure que l’esclavage numérique deviendra une réalité horrible. Alors que les élites planifient ce résultat depuis des siècles, les masses se concentrent sur la survie à court terme, inconscientes des dangers à venir. L’humanité est une espèce violente et sanguinaire, et les décennies de prospérité depuis la Seconde Guerre mondiale ont accumulé un péage psychique qui sera bientôt encaissé par le Démiurge, affectant l’humanité de manière plus négative et plus profonde que jamais.

En définitive, ce monde poursuit sa descente dans la « solidification » du domaine matériel telle que décrite par René Guénon avec sa conception du Kali Yuga – qui semble de plus en plus culminer avec la montée d’une figure de l’anté-christ. L’échec de ce plan, après des horreurs pires que ce que nous pouvons imaginer, pourrait alors céder la place à l’ère du Verseau et à un nouveau paradigme.

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur De la Révolution à la Corruption : L’arnaque de la cryptomonnaie et l’avenir des renflouements inflationnistes | Le Saker Francophone

