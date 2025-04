Poutine veut démilitariser l’Ukraine, l’UE veut la réarmer… Quel est le choix de la bourgeoisie atlantiste?

68 Views

La frénésie de réunionites guerrières et de discours belliqueux qui s’est emparée des chancelleries européennes devient de plus en plus grotesque.

Sans armées conséquentes, divisés comme jamais, totalement désemparés par la défection de Washington et surtout vexés d’être mis à l’écart des négociations qui se déroulent entre Poutine et Trump, les Européens s’agitent pour tenter d’exister dans le règlement du conflit ukrainien. Mais c’est le bon sens qui fait cruellement défaut à ces têtes brûlées, totalement inconscientes de leur faiblesse. (Source: https://ripostelaique.com/poutine-veut-demilitariser-lukraine-lue-veut-la-rearmer-mauvaise-pioche.html).



Tous ces crétins devraient gesticuler un peu moins et essayer de comprendre le Tsar :

– Poutine mène une guerre existentielle après 35 années de trahisons et de mensonges de l’Occident, qui n’a cessé de nuire à la Fédération de Russie en rêvant de la dépecer;

– Le Tsar ne cédera jamais la Crimée ni les quatre oblasts du Donbass rattachés à la Russie. Et si la situation l’exige, il aura recours à l’arme nucléaire tactique;

– Il ne signera aucun traité de paix avec Zelensky, un saltimbanque mafieux et corrompu qu’il juge illégitime depuis que son mandat a expiré il y a un an;

– Il ne négociera pas avec les Européens qui l’ont trahi en torpillant les accords de Minsk;

– Il n’acceptera aucune paix aussi longtemps que ses objectifs ne seront pas atteints :

1°) démilitarisation de l’Ukraine

2°) dénazification du régime

3°) neutralité avec impossibilité d’intégrer l’Otan

Poutine refuse que des troupes européennes, donc de l’Otan, stationnent en Ukraine, que ce soit sous protection ou non de l’article 5. Mais Macron persiste sans avoir les moyens de ses prétentions.

Il est clair que les nains militaires européens n’ont toujours pas compris que les Russes tiennent tête à cinquante nations sans avoir eu recours à une mobilisation générale. Poutine recrute autant de volontaires chaque mois que Zelensky perd de soldats sur les 1 200 km du front.

Si la Russie entrait en guerre contre l’Otan, option que Poutine n’a jamais écartée, ce sont 20 millions de soldats qu’elle pourrait mobiliser. En comparaison, les armées européennes ne parviennent même pas à honorer leurs quotas de recrutement annuels.

Pour toutes ces raisons, on voit mal à quoi riment toutes ces gesticulations de Macron et de Starmer. Non seulement les volontaires ne se bousculent pas pour rejoindre la coalition, mais l’Europe est incapable d’assurer des garanties de sécurité à l’Ukraine sans le soutien américain, avec notamment une protection aérienne crédible.

Comment régler autrement que par les armes un problème majeur où tout compromis est impossible ?

– Les Européens jugent inacceptable la démilitarisation de l’Ukraine ;

– Poutine ne fera la paix que lorsque cette démilitarisation sera acquise et irréversible.

En fait, l’Europe veut s’engager dans une mission de paix armée qui pourrait durer des années. Autant dire que c’est un fardeau qui dépasse ses moyens.

La solution d’une paix durable n’est certainement pas un conflit larvé entre la Russie et l’Otan, qui s’éterniserait comme le conflit israélo-palestinien, tel que les Européens le programment. La seule solution crédible passe par l’acceptation d’une paix aux conditions du Tsar.

Les Occidentaux peuvent brailler, mais ils n’avaient qu’à respecter les accords de Minsk pour éviter la guerre, au lieu de persécuter les populations russes du Donbass.

Quant à la souveraineté territoriale de l’Ukraine, ceux qui la mettent en avant pour combattre la Russie sont les mêmes qui ont dépecé la Serbie en décrétant l’indépendance unilatérale du Kosovo en 2008, au mépris du droit international.

Puisque l’Occident russophobe ne connaît que la loi du plus fort, c’est sur le terrain militaire que se réglera le conflit. Il n’y aura pas de paix aussi longtemps que les causes de cette guerre n’auront pas été éliminées et que des garanties de paix durables ne seront pas clairement définies…(sic)

Le Tsar le répète depuis février 2022 mais l’Occident refuse d’écouter et préfère gesticuler tout seul. La prochaine réunion de Ramstein, où cinquante nations discuteront de l’aide à l’Ukraine, se déroulera sans la présence du secrétaire d’État à la Défense américain.

Des palabres sans lendemain puisque c’est l’Ours russe qui détient la clé du problème, fort de son armée de pointe, de ses 6 200 têtes nucléaires et de ses inestimables ressources géologiques. Autant d’atouts que ne possèdent pas les Européens qui ont préféré investir dans le social depuis 1990 (???!!!-sic-NDÉ). On ne joue pas les Rambo après 35 ans passés à se prélasser sur un canapé.

Avant d’évoquer le réarmement de l’armée ukrainienne, les Européens feraient mieux de se préparer à son effondrement.

Jacques Guillemain