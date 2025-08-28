BLOQUONS  TOUT  LE  10  SEPTEMBRE (FRANCE)

92 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Les syndicats et les mouvements contestataires spontanés et autogérés

Sous la dictature de classe bourgeoise, les « syndicats » sont des organisations de collaboration de classes dirigées par l’aristocratie syndicale, les KAPOS du capital, infiltré au sein de la classe sociale prolétarienne. Les syndicats sont trop souvent des «chevaux de Troie» des capitalistes et de leurs États «démocratiques – totalitaires» infiltrés dans la forteresse du travail pour la subvertir et l’amener à capituler.

Marx enseignait que les «idées tardent toujours sur la réalité» et les «syndicats» sont précisément ces «idées» qui tardent sur la «réalité» objective et concrète de la guerre de classe. Ainsi, lorsque Marx et Engels ont organisé la Première Internationale, la lutte de classe entre les capitalistes et les prolétaires en était à ses premiers balbutiements.

Les syndicalistes étaient alors illégaux, persécutés, emprisonnés, voire assassinés par les mercenaires du capital, politiciens, policiers, militaires, mercenaires mafieux et journalistes. La liste des répressions sanglantes et meurtrières contre les syndicalistes et leurs syndicats ont jalonné toute cette période glorieuse de la guerre du prolétariat sur le front économique de la guerre de classe.

Lénine dans nombre de ses discours a décrit les syndicats prolétariens comme des «écoles de la Révolution». Les syndicalistes étaient alors persécutés et souvent assassinés, aux États-Unis notamment. Cette répression capitaliste barbare des syndicalistes et de leurs organisations de lutte économique, parfois clandestines, s’est poursuivie sans faiblir jusqu’à la Révolution d’Octobre 1917 (1917-1923) victorieuse et jusqu’à la défaite désastreuse de la Révolution spartakiste allemande (1903-1923).

Après avoir subi la défaite soviétique sur le front politique de la guerre de classe, la bourgeoisie a compris qu’il valait mieux «endiguer» le mouvement prolétarien plutôt que de le confronter directement. De cette conclusion est née la promotion sur le front idéologique de la guerre de classe du «national-socialisme allemand (nazi)», du «fascisme italien et espagnol», du «militarisme japonais et chinois» et du «syndicalisme d’affaires américains», un syndicalisme de collaboration de classe, un syndicalisme du «bread and butter» pragmatique Étasunien et de tous ses vassaux petits bourgeois occidentaux et même parmi les populations pauvres du Tiers-monde. Il en fut de même en France comme le révèle cet article : Étude historique et stratégique de la contestation en France depuis mai 68 – VIVE LA RÉVOLUTION & https://mai68.org/spip/spip.php?article1170

Objectif tactique et stratégique de la guerre de classe sur les trois fronts

Ces «idéologies bourgeoises défaitistes» largement professées dans les universités, dans les médias mainstream à la solde des milliardaires, et parmi les syndicats d’affaires avaient pour objectif tactique de subvertir et de corrompre les «leaders naturels» de la classe sociale prolétarienne en réduisant le prolétariat à n’être qu’une «classe en soi» bataillant sur le front économique de la lutte de classes pour améliorer ses conditions de vie et de travail – mais jamais pour devenir une «classe pour soi» aspirant stratégiquement à renverser la bourgeoisie et son capital et à construire son propre mode de production en lieu et place de Mode de Production Capitaliste (MPC) déclinant. À ce propos, voir notre volume DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE – les 7 du quebec. https://les7duquebec.net/archives/296348

Les capitalistes ont déployé toutes leurs capacités dictatoriales pour imposer au prolétariat la forme d’«organisation» servant au mieux ses intérêts bourgeois. Ainsi, confrontée aux luttes prolétariennes (ouvriers et travailleurs des services) menées pour assurer leur subsistance et après avoir épuisé tous les recours à la répression, à l’emprisonnement, à la déportation et à l’assassinat, la bourgeoisie a infiltré les «syndicats» par ses sbires de la mafia lorsque la bastonnade et le meurtre ne parvenaient pas à écraser les grèves.

Pire, la bourgeoisie, profitant du «vol, du pillage et du brigandage» des colonies, convia les «nouveaux leaders syndicaux collabos» à négocier la trahison de ceux-là même que ces renégats avaient juré de défendre par delà les frontières.

La bourgeoisie conclut que cette «formule de négociations» patentées où elle seule détient les «cordons de la bourse» et toutes les informations utiles, la loi, la police, l’armée, les tribunaux, les politiciens et les journalistes félons, lui plut tant et si bien qu’elle fit adopté ce qu’au Québec on appelle la «Formule Rand» c’est-à-dire que l’employeur fait payer par ses esclaves salariés les syndicalistes qui les vendent aux patrons en échange des prébendes. Les syndicats bourgeois devinrent alors l’un des bras armés du Capital contre le Travail.

Puis surgirent les « Gilets jaunes » et le Mouvement Bloquons tout le 10 septembre

Face à la crise économique, financière, commerciale, politique et sociale du Capital mondial, les couches sociales populaires et la classe sociale prolétarienne internationaliste cherchèrent des moyens de résister aux assauts du Capital, de résister à la dégradation de leurs conditions de vie et à la dépréciation de leurs conditions de travail.

Encore une fois, le prolétariat français montra la voie… les Gilets jaunes spontanés, sauvages et autos organisées firent trembler les capitalistes français et leurs larbins politiciens tétanisés. Consulter notre volume qui présente l’autopsie de ce mouvement historique : AUTOPSIE DU MOUVEMENT DES GILETS JAUNES – AUTOPSY OF YELLOW VESTS – les 7 du quebec (1).

« Nous abordons tous les aspects de la révolte des Gilets jaunes en mettant l’accent sur la vision et l’action de la classe prolétarienne, distinguant ses attitudes, son comportement et ses activités de ceux de la classe petite-bourgeoise très active dans ce mouvement populiste qui, finalement, ne se sera jamais transformé en mouvement d’insurrection populaire. Notre objectif n’est pas de relater le fil des évènements. Notre objectif est de tirer des enseignements de ce mouvement de révolte populaire innovant, enseignements que la classe prolétarienne conservera comme enrichissement de sa conscience politique de classe et comme apprentissages à réutiliser lors des prochaines manches dans cette guerre à finir entre le salariat prolétarisé et le grand capital financiarisé.» https://les7duquebec.net/archives/253109 (1).

Le Mouvement spontané et auto-organisé « Bloquons tout le 10 septembre »

Il est trop tôt pour déterminer si le Mouvement spontané et autogéré «Bloquons tout le 10 septembre» sera le digne successeur du farouche et militant mouvement spontané et autogéré des « Gilets jaunes ». Admettons toutefois que les premières informations recueillies sont encourageantes.

