https://mai68.org/spip3/spip.php?article4774

François Lenglet, 1er septembre 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

TF1info, 1er septembre 2025 : « Le hold-up du siècle » : la mise au point de François Lenglet sur les « boomers » après les déclarations de François Bayrou

Réponse de do :

Les médias du pouvoir ne le disent jamais. Cependant, comme je dis dans le titre de cet article : Si les « boomers » sont privilégiés, c’est parce qu’ils ont pratiqué la lutte de classe !

En effet, les plus anciens on résisté à l’ennemi nazi et ont su en profiter pour imposer les acquis du CNR (Conseil National de la Résistance). Ce sont essentiellement les pauvres qui ont pratiqué la résistance. Le Parti des fusiliers, le Parti Communiste français, a eu 80 000 morts.

C’est bien parce que les résistants étaient des prolos et des paysans en armes qu’ils ont pu imposer le CNR. Les résistants n’ont pas tous rendu les armes après guerre. Ils les ont conservées au cas où, et le pouvoir le savait et ne pouvait pas imposer n’importe quoi tant qu’ils étaient encore en vie.

Ensuite, il y a eu de grandes grèves avec des morts. Puis, surtout, mai 68 qui a sauvé la sécu, et apporté une très nette augmentation des salaires. 35% d’augmentation du SMIG. Et 10% pour les autres salaires.

Pourtant, juste avant mai 68, le pouvoir disait qu’il ne pouvait pas augmenter les salaires de plus de 1 ou 2 %. Ou trouverait-il l’argent ? Comme par miracle, un bon mai 68, et l’argent ils l’ont trouvé !

Cette génération, la génération qui a fait mai 68, a su pratiquer la lutte de classe pendant encore toute la décennie et les avantages acquis n’ont pas cessé de pleuvoir.

Mais, la génération qui a suivi a été appelée la « bof génération » parce que le pouvoir pouvait leur faire subir n’importe quoi sans qu’ils réagissent. ils disaient « bof ».

Je me souviens d’un vieux travailleurs à la retraite des PTT qui, en 1992, me disait que les jeunes étaient des cons qui ne faisaient jamais grève. On avait même pu leur supprimer le vin chaud du matin sans qu’ils réagissent un tant soit peu. Pourtant quand on répare des lignes téléphoniques par -10, il y en a bien besoin.

Mais jamais les médias du pouvoir ne disent ces choses.

Vous pouvez retrouver cet article et le commenter ici :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article4774



Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip3