La Chine, l’Organisation de Coopération de Shanghai et la guerre occidentale contre l’Iran (Alastair Crooke)

Par Alastair Crooke – Le 5 septembre 2025 – Source Conflicts Forum

Les gants sont jetés. Le sommet de l’OCS a été une claire démonstration de la réalité d’une puissance en train de fortement se regrouper, d’une part, et d’une puissance visiblement en déclin, d’autre part. L’incroyable défilé militaire était le pendant du sommet et il avait le ton haut : Tu veux nous affronter ? « Nous sommes prêts »

La Chine a jeté le gant à un moment précis. « L’histoire est en train d’être écrite – à l’encre russe et chinoise », a fait remarquer un commentateur russe. On pourrait presque penser qu’ils l’avaient planifié ainsi…

Les systèmes politiques occidentaux sont dans la tourmente, assiégés par une politique populiste promettant tout, mais manquant des outils pour résoudre quoi que ce soit. Les alliances occidentales sont déchirées par le doute et l’incertitude, la stabilité politique se fissurant sous la pression des échecs des politiques occidentales d’emprunt et de dépenses. Même l’économiste concède « qu’une nouvelle réalité s’installe« .

La réaction de Trump au spectacle de l’OCS a été une diatribe sarcastique contre une soi-disant « conspiration » anti-américaine. Pourtant, s’il se sent être la « giroflée » de ce rassemblement « d’amis« , c’est parce qu’il a choisi de ne pas aller à Tianjin. Il n’a que lui-même à blâmer. Si l’OCS doit être définie, dans la psyché occidentale, comme anti-occidentale, cela dépendra aussi en grande partie de Trump — et de la façon dont il choisit de définir l’avenir des États-Unis.

Xi a précisé ce dernier point dans son discours d’ouverture : “L’humanité est à nouveau confrontée à un choix de paix ou de guerre, de dialogue ou de confrontation, et de résultats gagnant-gagnant ou des jeux à somme nulle”.

Malheureusement, Trump est probablement trop avancé sur la voie de la poursuite de la « grandeur exceptionnelle » américaine pour s’attendre à une réponse nuancée de sa part. Mais là encore, Trump semble souvent défier l’évidence.

Le mode psychologique par défaut de l’Occident sera défensivement antagoniste. Les États-Unis n’ont clairement pas été préparés psychologiquement à se placer sur un pied d’égalité avec ces puissances de l’OCS. Des siècles de supériorité coloniale ont façonné une culture où le seul modèle possible est l’hégémonie et l’imposition d’une dépendance pro-occidentale.

Reconnaître que la Chine, la Russie ou l’Inde se sont « détachées » de « l’Ordre fondé sur des Règles » et ont construit une sphère non occidentale séparée implique clairement d’accepter la fin de l’hégémonie mondiale occidentale. Et cela signifie aussi accepter que l’ère hégémonique dans son ensemble soit terminée. Les couches dirigeantes américaines et européennes ne sont catégoriquement pas d’humeur pour cela. Les couches dirigeantes européennes, comme les vrais croyants, continuent de se hérisser d’hostilité envers la Russie.

Donc, pour les Européens, il ne fait aucun doute qu’eux aussi ressentent quelques secousses, mais ne comprennent pas ce qui cause ce tremblement et ont donc décidé d’utiliser l’impolitesse comme réponse. Friedrich Merz a déclaré sa conviction « Poutine est un criminel de guerre. Il est peut-être le criminel de guerre le plus grave de notre époque que nous ayons vu à grande échelle. Nous devons être clairs sur la manière de traiter les criminels de guerre : il n’y a pas de place pour la clémence« .

La réalité (et le peu que nous en savons) de ce qui a émergé du défilé de la place Tiananmen en Chine provoquera sans aucun doute la consternation à Washington, Bruxelles et Londres: le président Xi a déclaré que la montée de la Chine était « imparable« , tout en présentant plus de 10 000 soldats marchant en parfaite synchronicité et révélant de nouvelles armes chinoises impressionnantes (un ICBM nucléaire d’une portée de 20 000 km; un intercepteur alimenté par laser et des drones sous-marins géants).

Plus particulièrement, le président Xi (également pour la première fois) a présenté la force nucléaire terrestre, maritime et aérienne de l’APL – une triade complète et mortelle.

Lors du défilé de célébration de la victoire, Xi se tenait fièrement avec ses alliés, sanctionnés par les États-Unis, et était assis sur l’estrade avec Kim Jong Un directement à sa gauche et Poutine à sa droite – une ligne symbolique à laquelle peu de gens pouvaient s’attendre. De même, la bonhomie évidente entre Poutine, Xi et le Premier ministre Modi était clairement réelle et non artificielle.

Les résultats pratiques du sommet ne feront pas non plus plaisir à l’Occident. L’annonce du pipeline Siberia 2, note Bloomberg, met effectivement fin aux plans de « domination énergétique » des États-Unis.

Comme l’annonce l’éditorial de Bloomberg, « La Chine pourrait maintenant cesser d’importer plus de la moitié de son GNL de l’étranger et, au début des années 2030, la part du gaz russe dans les besoins de la Chine pourrait atteindre 20%. Les analystes ont rapidement calculé que la mise en œuvre du projet Power of Siberia 2 équivaut à une baisse de la demande d’environ 40 millions de tonnes de GNL par an… Cela signifie que de nombreux projets de production de GNL, sur lesquels les États-Unis avaient parié, n’ont plus de sens”.

Quelles seront les autres séquelles ? L’État profond étasunien et européen ne prendra pas ces événements à la légère. Dans leur hostilité, leur colère se concentrera probablement d’abord et avant tout sur la Russie (via l’Ukraine), et en parallèle, via la Russie et l’allié stratégique de la Chine, l’Iran.

L’agression occidentale contre l’allié iranien

Au cours du sommet, Xi a proposé la création d’un nouvel ordre économique et sécuritaire international, remettant explicitement en question le système institutionnel existant dirigé par les États-Unis. Il a décrit l’initiative comme une étape vers la construction d’un monde multipolaire. Et après l’avoir annoncé, la première « action » spécifique de SCO (OCS) a suivi directement.

La Chine et la Russie se sont jointes à l’Iran pour rejeter une initiative européenne visant à rétablir les sanctions de l’ONU contre Téhéran par le biais du « Snapback« . Une lettre signée conjointement par les ministres des Affaires étrangères de la Chine, de la Russie et de l’Iran, et adressée au Secrétaire général des Nations Unies, a déclaré en termes intransigeants que le déclenchement de la clause de “Snapback » par l’E3 « contrevient clairement à la résolution et est donc par défaut, juridiquement et procéduralement défectueux. Le recours de l’E3 abuse à la fois de l’autorité et des fonctions du Conseil de sécurité des Nations Unies – tout en induisant en erreur ses membres ainsi que la communauté internationale sur les causes profondes de l’échec de la mise en œuvre du JCPOA et de la RÉSOLUTION 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies« .

Un langage dur, qui pourrait néanmoins ne pas s’avérer suffisant pour empêcher l’entrée en vigueur d’un retour des sanctions dans 30 jours à compter de la transmission, le 28 août, de la lettre de l’E3 au Conseil de sécurité.

L’E3 affirme que son action offre en fait un « espace » à l’Iran pour négocier un retour à la pleine conformité au JCPOA mais cela est démenti par le fait que l’E3 lie la période de négociation de 30 jours à de nouvelles demandes pour que l’inventaire de missiles de l’Iran et sa posture de politique étrangère fassent partie intégrante de tout accord. Ils savent pourtant bien que ces éléments supplémentaires ne seront jamais acceptés par l’Iran.

Les E3 préparent donc effectivement l’Iran à une action militaire en introduisant une conditionnalité irréalisable.

Il est clair que la déclaration de la Chine et de la Russie implique qu’elles ne se conformeront à aucune sanction Snapback si elles étaient imposées à l’Iran.

Trump prétend périodiquement qu’il ne veut pas faire la guerre à l’Iran, mais il a pourtant déjà frappé les installations nucléaires iraniennes (le 22 juin).

Le « cadre du snapback » avec sa conditionnalité punitive apparemment destiné à entraîner une rupture de la diplomatie n’est pas arrivé de nulle part.

Rappelons que c’est Trump qui, en février 2025, a signé un Mémorandum présidentiel national (une injonction juridiquement contraignante) selon lequel les objectifs américains doivent être que « l’Iran se voit refuser l’arme nucléaire ; les missiles balistiques intercontinentaux et que « le réseau iranien et la campagne d’agression régionale soient neutralisés » » ; « que le Secrétaire au Trésor mette en œuvre une pression maximale avec les sanctions ; et le représentant des États-Unis à l’ONU devrait travailler avec des alliés clés pour achever le « retour en force » des sanctions et restrictions internationales imposées à l’Iran, tout en tenant l’Iran responsable de sa violation du Traité de non-prolifération nucléaire (parmi de nombreuses autres dispositions incluses dans le mémorandum) ».

Le mémorandum présidentiel de février 2025 a ouvert le chemin à une éventuelle action militaire contre l’Iran ou à sa totale capitulation. Nier à l’Iran sa défense antimissile et ses liens avec ses alliés régionaux a toujours été un échec. Pourtant, ici, ces demandes refont surface à nouveau avec les dernières demandes de l’E3. Qui est derrière ça ? Trump, et derrière lui Netanyahou.

Le premier round sur l’Iran a déjà été tenté, et maintenant, les forces en coulisses font pression pour un nouveau round. Ils voient l’Iran se renforcer, Israël s’affaiblir et la fenêtre d’opportunité se raccourcir. Ils sont pressés.

L’autre volet de la rétribution occidentale à « l’impudence » de l’OCS de se tenir à l’écart de la primauté occidentale prendra probablement forme en Ukraine. Plus de pression, militaire et financière sur la Russie, sera la demande des Européens et de Zelensky.

La Russie a sans doute informé ses collègues de Tianjin qu’elle avait l’intention de transmettre à Trump que la Russie poursuivrait l’Opération militaire spéciale jusqu’à ce que toutes les tâches et objectifs fixés soient pleinement atteints (puisque Washington semble incapable de contrôler les Ukrainiens et les Européens). Si les choses devaient prendre un cours différent, la Russie se tient prête à une voie diplomatique pour mettre fin au conflit – mais à ses conditions. L’effort principal, cependant, sera celui d’assurer la victoire sur le champ de bataille. Si, en réponse, Trump intensifie ses pressions, la Russie réagira de manière appropriée.

Trump subit d’énormes pressions et liens (non connus). Mais ce que nous avons vu encore et encore avec Trump, c’est qu’il défie l’évidence. Il parvient à survivre aux événements, et même à prospérer dans un certain sens, précisément grâce à eux. L’adversité est sa force vitale. Il a cette inexplicable qualité d’indomptabilité que ceux qui le connaissent bien prétendent ressentir.

Trump pourra-t-il réajuster sa politique dans le climat de l’après-Tianjin ? La poursuite de sa revendication du droit des États-Unis à l’hégémonie financière conduira-t-elle maintenant – face au bloc défiant de l’OCS – à un affaiblissement de l’Amérique ? Le moment choisi par la Chine pour « jeter le gant » est-il entièrement fortuit ? Ou, la situation financière, économique, commerciale et sociale de l’Occident est-elle plus fragile qu’on ne le croit généralement ?

Trump profitera-t-il même de la marge de manœuvre que lui laisse ses liens invisibles pour saisir la détente nucléaire comme moyen d’atteindre son prix Nobel tant attendu, comme il le devrait ?

Alastair Crooke

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone. Sur https://lesakerfrancophone.fr/trump-peut-il-reajuster-sa-politique-dans-le-climat-post-tianjin