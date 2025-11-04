Les huit étapes de l’arnaque climatique anthropique expliquées et commentées (dossier)

Cet article est disponible en format PDF : Cet article est disponible en format PDF :

Le titre est quelque peu provocateur et j’espère que l’humour

qui conclura ce texte sera apprécié. Mais il nous faut

auparavant discuter de ce sujet qui est sérieux.

Tout d’abord, le public pense qu’il y a un débat entre le caractère anthropique ou non du réchauffement

qui a été réglé depuis longtemps et il imagine que le GIEC est un organisme scientifique neutre. Rien

n’est plus faux que cela. Le vrai nom du GIEC est IPCC , qui se lit en anglais : Internal Panel on Climate

Change. Pour ceux qui comprennent la langue de Shakespeare, ils constatent instantanément que c’est

une institution purement politique. Par ailleurs, si vous vous penchez sur les statuts de cette organisation,

vous tomberez dès l’article 2 sur le paragraphe suivant :

Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les

informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux

comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine,

cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles

stratégies d’adaptation et d’atténuation. Les rapports du GIEC doivent rendre compte des différentes

orientations de façon impartiale, tout en traitant avec objectivité les facteurs scientifiques, techniques

et socio-économiques sur lesquels reposent ces orientations.

Si vous pensiez qu’il y avait eu un débat pour savoir si l’origine du réchauffement était naturelle ou

humaine, vous vous êtes simplement laissé gruger ! Il fait partie des statuts du GIEC que le problème

est anthropique. Dès lors, quelle discussion peut-il y avoir avec des gens qui sont stipendiés pour

propager le dogme ?

Passons à la science elle-même et en particulier à la physique, qui est la seule réelle discipline qui peut

nous guider dans notre appréciation. On nous parle de températures en hausse. Admettons-le pour

l’instant. Mais ce que l’on nous dit, ce n’est pas que la température augmente à Paris ou à Tokyo. Ce

que l’on affirme, c’est que c’est la température moyenne du globe qui croît. Prenons cela à la lettre !

Il y aurait une température moyenne de la planète (aux alentours de 15 °C). Mais si vous mettiez 15 °C

aux pôles ou sur l’équateur, les écosystèmes s’effondreraient ! Cette notion de température moyenne n’a

donc pas de signification physique.

Mais allons plus loin. Lorsque nous mesurons avec un thermomètre en un lieu donné, quelle surface

attribuons-nous alors au dit thermomètre ? Car, si l’on veut une pondération terrestre, il faut calculer un

barycentre affecté, comme coefficients, des aires associées. Que croyez-vous que l’on fasse dans la

réalité ? On n’évalue que la moyenne arithmétique, ce qui, là encore, est un non-sens physique. Et quand

bien même voudrions-nous obtenir ce barycentre, quelle serait la théorie sous-jacente qui permettrait de

déterminer la surface à prendre en compte ? Saurions-nous couvrir la terre ainsi ?

Passons aux mesures elles-mêmes. Ceux qui se sont risqués à demander les informations brutes se sont

fait retoquer. Les organismes officiels refusent de les communiquer. Elles doivent être « retraitées ».

Cela soulève un problème énorme. Quels sont les critères de retraitement ? Sont-ils fiables ? Quelle est

la théorie sous-jacente qui permet de les valider ? Nous n’en savons, bien entendu, rien. C’est aussi clair

que les algorithmes de YouTube !



pas de moyens de mesure. Les comparaisons se font entre d’un côté des mesures physiques et, de l’autre

des estimations basées, en général, sur des modèles biologiques qui sont très, très peu fidèles.

Les « réchauffistes » nous disent que, si les températures augmentent, la météorologie sera plus violente.

Rappelons les célèbres expériences de Gibbs dans lesquelles un récipient est séparé par une paroi

étanche et adiabatique. Nous savons que les courants d’air ou d’eau sont créés par des différences de

température. Néanmoins, si, dans la partie 1 du récipient vous avez de l’air à 1 million de degrés et dans

la partie 2 à 1 million + 500 °C lorsque vous enlèverez la paroi pour mettre les deux compartiments en

communication, la brutalité des mouvements sera beaucoup plus faible que si vous aviez 100 °C d’un

côté et 600 °C de l’autre. En effet, en termes mathématiques, ce n’est pas tant le T… Regardons également les températures qui datent d’avant 1850 environ, période où l’humanité n’avaitpas de moyens de mesure. Les comparaisons se font entre d’un côté des mesures physiques et, de l’autredes estimations basées, en général, sur des modèles biologiques qui sont très, très peu fidèles.Les « réchauffistes » nous disent que, si les températures augmentent, la météorologie sera plus violente.Rappelons les célèbres expériences de Gibbs dans lesquelles un récipient est séparé par une paroiétanche et adiabatique. Nous savons que les courants d’air ou d’eau sont créés par des différences detempérature. Néanmoins, si, dans la partie 1 du récipient vous avez de l’air à 1 million de degrés et dansla partie 2 à 1 million + 500 °C lorsque vous enlèverez la paroi pour mettre les deux compartiments encommunication, la brutalité des mouvements sera beaucoup plus faible que si vous aviez 100 °C d’uncôté et 600 °C de l’autre. En effet, en termes mathématiques, ce n’est pas tant le T… Ce dernier point va sans aucun doute choquer bien des lecteurs alors qu’il est imparable. Mais on peut

ajouter que l’on en a des preuves historiques, car, avec les températures reconstituées et critiquées plus

haut, on constate que l’apogée des civilisations s’est produite dans les périodes les plus chaudes.

Remarquons au passage que le froid, statistiquement, semble tuer 10 fois plus que la chaleur. Ceux qui

attendent donc des événements extrêmes dus au réchauffement climatique pourront patienter longtemps.

Certains esprits chagrins relèveront que les dommages dus à des météos violentes augmentent dans de

fortes proportions. Comme je l’ai déjà écrit à de nombreuses reprises, nous vivons dans la civilisation

de l’optimisation et surtout la maximisation du profit. Cela amène à des constructions humaines faibles,

sous-estimant les éléments extérieurs, voire les négligeant tout court, avec des habitations en zones

inondables, par exemple. Les aménagements du territoire sont souvent aussi fautifs en amplifiant les

phénomènes, etc. Mais si l’on regarde les quantités de pluie tombée, la vitesse des vents, etc., les

composantes climatiques restent étonnamment stables.

Nous aborderons ici un dernier point d’une liste qui ne se veut pas être exhaustive. Le GIEC a décidé

que le climat, en quelque sorte, c’est la météo moyenne sur une période de 30 ans. Ah bon ? Quel est le

critère scientifique qui a permis d’établir cela ? Bien entendu, aucun !

Nous constatons donc une propagande réchauffiste anti-scientifique et avant tout politique qui induit les

citoyens en erreur. Mais puisque nous abordons ce sujet, rappelons que feu Margaret Thatcher était en

délicatesse avec les mineurs de charbon britanniques qui ont fait une grève de plus d’un an avant de

capituler. C’est sous son impulsion que le GIEC a été créé et c’était surtout pour discréditer le charbon

et ainsi régler un problème social définitivement. Voilà pourquoi, dans les « statuts » du GIEC, le

réchauffement est nécessairement d’origine humaine.

Mais, Thatcher n’était pas connue pour être socialiste. Alors pourquoi le titre de cet article ? L’histoire

de France a reconnu deux homonymes contemporains. Joseph Fourier (1768-1830), grand

mathématicien dont les travaux ont une incidence considérable sur notre quotidien. Mais il y en a un

autre, Charles Fourier (1772-1837), philosophe de son état, fondateur, avec quelques compères, du

socialisme utopique et ayant imaginé une société idéale organisée autour du phalanstère.

Il vaut la peine

de le lire pour avoir une idée de ce qu’est le socialisme utopique et de constater que la dégénérescence

intellectuelle en Europe, en France en particulier, ne date pas d’aujourd’hui. Je ne m’étendrai pas ici sur

la thèse de ce Charles Fourier, mais j’en garderai un détail croustillant. Dans son délire, il faut bien

appeler les choses par leur nom, il prévoyait déjà un réchauffement climatique pour l’an 2000 avec la

fonte des pôles et l’homme, un être évolutif, bien entendu, se verrait pousser une queue !

Alors, Margaret Thatcher, bien au fait des déboires de l’URSS de son temps, luttant contre les mineurs,

socialistes à n’en pas douter, a peut-être voulu leur donner une leçon. Quand l’URSS ne fonctionnait

pas, le soviet suprême disait que c’était parce qu’il n’y avait pas assez d’URSS. Vous remarquerez au

passage que, lorsqu’on dit que rien ne marche ici, on nous reprend en affirmant que c’est parce qu’il n’y

a pas assez d’Europe. Toute ressemblance… ! Ainsi, pour punir les mineurs, peut-être a-t-elle voulu les

coincer à leur propre jeu en leur donnant plus de socialisme avec la thèse du réchauffement climatique.

Elle leur a même instillé non seulement du socialisme, mais, de surcroît, du socialisme utopique ! Elle

ne pouvait pas rater son coup ! Pourtant, dans le socialisme, si vous ne réussissez pas, si vous êtes

pauvres, etc., ce n’est pas de votre faute, c’est celle de la société. Avec la thèse du réchauffement

anthropique, ce semblerait être le contraire ! Comment résoudre cette contradiction ? C’est là que l’on

monte les classes les unes contre les autres, à l’instar de ce que faisait Marx. Si vous avez trop chaud,

c’est de votre faute, mais la société ne vous permet pas d’alternative, à cause de ces profiteurs de

capitalistes qui, en plus, vous exploitent et, bien entendu, ne respectent rien. Le problème, avec cela,

c’est qu’une fois que le socialisme a essaimé quelque part, on ne peut plus s’en débarrasser !

Regardez

l’État français, paralysé, car les socialistes ont pris tous les pouvoirs dans l’administration et empêchent

toute réforme qui, immanquablement, supprimerait bien des emplois inutiles et ce n’est qu’un exemple.

Nous voilà rendus à la fin de notre boutade. Je pourrais très largement développer le dernier point abordé

ici et qui est la trame de ce texte. Mais je préfère laisser à chacun le soin d’en tirer ses propres conclusions.