La grève générale comme tactique de lutte insurrectionnelle

6 Views

Par Ennio Gori

GRÈVES GÉNÉRALES, FAISONS LE POINT

Cet enseignement peut s’appliquer à la situation que nous vivons actuellement, en ce qui concerne les mouvements de lutte qui ont traversé notre pays (l’Italie) : de grands mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, au cours desquels, pour soutenir la mobilisation, on a utilisé entre autres — avec des résultats assez significatifs — l’arme de la grève générale.

Dès lors, nous nous trouvons aujourd’hui face, à deux autres grèves générales :les 28 novembre et 12 décembre: la première convoquée par certaines organisations du syndicalisme de base, la seconde seulement par la CGIL (Italie).

La première question que nous devons nous poser est la suivante : dans quel contexte, et avec quels objectifs, ces grèves ont-elles été proclamées? Nous savons que le sujet central est celui de la loi des finances, son orientation de classe et sa soumission au concept d’austérité imposé par Bruxelles.

Évidemment, parmi ceux qui ont proclamé les grèves, il existe des divergences concernant la plateforme revendicative, et il semblerait aller de soi que l’on se dirige vers des échéances distinctes. Cependant, de nombreux appels sont lancés en faveur d’un effort unitaire pour descendre ensemble dans la rue et donner ainsi davantage de force à la mobilisation. Alors ? La réponse dépend de l’objectif que l’on souhaite atteindre, et c’est en fonction de cela qu’on peut — ou plutôt qu’on doit — porter un jugement quant à la conduite à tenir.

Si l’objectif est de construire une grande mobilisation contre la politique économique du gouvernement Meloni, il est clair qu’il faut saisir l’occasion de descendre ensemble dans la rue ; et ceux qui avancent des arguments liés aux différences entre plateformes politiques commettent une grave erreur d’évaluation. Il ne s’agit pas ici de savoir qui arrive le premier ou qui possède la plateforme la plus avancée, mais d’évaluer quelle force nous mettons en œuvre contre l’ennemi commun : le gouvernement Meloni et la logique sur laquelle est fondée sa loi des finances.

Il nous semble que c’est à partir de cela qu’il faudrait réfléchir concernant les grèves programmées. Mais nous connaissons aussi la manière de raisonner de certains groupes qui agitent les manifestations, et hélas nous ne pouvons pas faire abstraction de leur myopie politique et de leur volonté effrénée de se mettre en avant, sans parler du fait que certains de leurs choix sont faits en pensant à tout autre chose ! (aux élections, par exemple). C’est pourquoi, en tant que communistes, nous devons combattre ces positions et réaffirmer un rapport correct entre les objectifs et les caractéristiques des mobilisations.

En ce qui concerne le fond — c’est-à-dire les plateformes revendicatives — les différences existent, mais il s’agit d’évaluer non pas leur épaisseur sur le papier, mais leur faisabilité. Si nous ne voulons pas imiter la démagogie maximaliste d’autres époques, contre laquelle les communistes se sont toujours battus, nous devons aller au concret, en distinguant aussi les différents domaines dans lesquels les questions peuvent être traitées.

S’il s’agit, en premier lieu, de la question salariale, il est clair qu’elle ne concerne pas le gouvernement, mais les employeurs, y compris les employeurs publics. Nous devons rappeler à celles et ceux qui nous suivent que sur ce point, la négociation sectorielle, c’est-à-dire celles des conventions collectives, est essentielle. Quelle est la situation ? Dans les administrations publiques, dans presque tous les secteurs, des renouvellements ont eu lieu, mais ils n’ont pas été signés par la CGIL et l’UIL, et le dernier, celui des collectivités locales, n’a été signé que par la CISL. Le point de discorde, c’était justement celui des salaires. La CGIL a demandé la récupération intégrale de l’inflation, tandis que le gouvernement a offert un maigre 6 %. De plus, la CGIL a demandé la même chose pour les travailleurs de la métallurgie.

Comment les syndicats de base ont-ils affronté cette situation ? Comment les travailleurs concernés ont-ils réagi ? Quel poids ont eu les choix des syndicats proches du gouvernement en commençant par la CISL ? Ce sont là des questions importantes, et il serait utile d’en discuter pour mieux comprendre.

En ce qui concerne l’affrontement avec le gouvernement Meloni, qui est au cœur des grèves des 28 novembre et 12 décembre, il existe, comme on l’a dit, une dimension générale et une dimension spécifique. La dimension générale concerne l’orientation globale des choix du gouvernement Meloni, qui sont en phase avec les intérêts du patronat et n’accordent que des miettes aux travailleurs. Sur ce point, une bataille de principe est nécessaire, et elle peut constituer un terrain d’unité entre le syndicalisme de base et la CGIL. D’autre part, il existe aussi la nécessité de disposer d’une plateforme revendicative crédible, autour de laquelle s’organiser et lutter.

Cette plateforme concerne la loi sur le salaire minimum — qui, du reste, ne peut pas se limiter à 9 euros brut, mais doit aller bien au-delà — la fiscalité, qui doit être réellement progressive et allégée pour les catégories les plus faibles, l’assistance sociale — de la santé au chômage —, la réglementation des relations de travail (précarité), le logement. Sur ces points essentiels, il faut tenir bon et ne faire de concessions à personne, en expliquant clairement que ces revendications doivent permettre de créer de nouvelles conditions pour les travailleurs, sans lesquelles on ne pourrait pas affirmer que les choses ont changé.

Mais pour y parvenir, il faut créer une force matérielle, en impliquant réellement les travailleurs (!!?…), une force qui soit capable de vaincre l’adversaire et d’obtenir un résultat. La démagogie des nouveaux « ballons gonflés » ne suffit pas : il faut une capacité concrète à lutter contre l’adversaire. Et c’est aux communistes qu’il revient de gérer correctement cette phase, du point de vue tactique comme du point de vue stratégique.

Pour le Bureau de Correspondance du Forum Italien des Communistes

Ennio Gori