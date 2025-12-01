Jeffrey Sachs donne une leçon de savoir vivre à Trump en Afrique du Sud (vidéo VOstFR 28’11)
Jeffrey Sachs critique violemment Trump pour avoir séché le sommet du G20 en Afrique du Sud !
Fabriqué en Afrique – 23 novembre 2025
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo sous-titrée en français
Jeffrey Sachs parle des USA, de la Russie et de la Chine à l’université d’Afrique du Sud
Le NPA a trahi la Ligue communiste!
Du temps de la guerre du Vietnam La Ligue Communiste d’Alain Krivine prenait parti pour le Vietnam contre l’impérialisme américain.
Aujourd’hui, l’impérialisme fait la guerre en Ukraine contre la Russie avec des troupes nazies. Mais le NPA, censé descendre de la Ligue, prend le partie de l’impérialisme :
Des agents de la CIA infiltrent des pseudo sites d’information alternative :
Il en va de même pour des partis soit-disant révolutionnaires qui sont infiltrés par les services secrets ou dont les dirigeants sont des vendus à l’impérialisme
La CIA infiltre et contrôle la Culture des pays d’Europe (Vidéo Arte)
Ken Knabb sur Trump :
« En novembre 2016, j’ai écrit « Au grand jour : Réflexions sur l’élection de Trump ».
« En novembre 2024, j’ai écrit « Le retour spectaculaire de Trump ».
Aujourd’hui (25 novembre 2025), je viens de publier « La riposte collective : Résistance collaborative au fascisme trumpien ».
« Vous pouvez retrouver ces trois articles ici. »
Note : Ken Knabb est un traducteur américain des films de Guy Debord et de l’Internationale Situationniste, ainsi qu’un auteur sur des sujets variés.
L’affaire Anna Novikova ou la cabale infernale du nouvel État français
L’enjEu de Jean-Loup Izambert (vidéo 1’13)
Macron ment
Jean-Loup Izambert – 7 octobre 2025
Cliquer sur l’image pour voir la vidéo
L’enjEu est un excellent livre publié par Jean-Loup Izambert
Versão em Língua Portuguesa:
https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2025/12/jeffrey-sachs-da-uma-licao-de-etiqueta.html