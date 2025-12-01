lundi, décembre 1, 2025
7-de-lhexagone

Jeffrey Sachs donne une leçon de savoir vivre à Trump en Afrique du Sud (vidéo VOstFR 28’11)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5560

Jeffrey Sachs critique violemment Trump pour avoir séché le sommet du G20 en Afrique du Sud !

Fabriqué en Afrique – 23 novembre 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo sous-titrée en français

Jeffrey Sachs parle des USA, de la Russie et de la Chine à l’université d’Afrique du Sud

Le NPA a trahi la Ligue communiste!

Du temps de la guerre du Vietnam La Ligue Communiste d’Alain Krivine prenait parti pour le Vietnam contre l’impérialisme américain.

Aujourd’hui, l’impérialisme fait la guerre en Ukraine contre la Russie avec des troupes nazies. Mais le NPA, censé descendre de la Ligue, prend le partie de l’impérialisme :

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5558

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5528

Des agents de la CIA infiltrent des pseudo sites d’information alternative :

http://mai68.org/spip/spip.php?article3444

Il en va de même pour des partis soit-disant révolutionnaires qui sont infiltrés par les services secrets ou dont les dirigeants sont des vendus à l’impérialisme

La CIA infiltre et contrôle la Culture des pays d’Europe (Vidéo Arte)

https://mai68.org/spip/spip.php?article1066
Ken Knabb sur Trump :

« En novembre 2016, j’ai écrit « Au grand jour : Réflexions sur l’élection de Trump ».

« En novembre 2024, j’ai écrit « Le retour spectaculaire de Trump ».

Aujourd’hui (25 novembre 2025), je viens de publier « La riposte collective : Résistance collaborative au fascisme trumpien ».

« Vous pouvez retrouver ces trois articles ici. »

Note : Ken Knabb est un traducteur américain des films de Guy Debord et de l’Internationale Situationniste, ainsi qu’un auteur sur des sujets variés.

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5562
L’affaire Anna Novikova ou la cabale infernale du nouvel État français

Déjà plus de dix jours de prison pour avoir, officiellement, « porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » – concrètement pour avoir envoyé des jouets aux enfants du Donbass et collé des affiches « La Russie n’est pas mon ennemi ».
https://mai68.org/spip3/spip.php?article5580
L’enjEu de Jean-Loup Izambert (vidéo 1’13)

https://mai68.org/spip3/spip.php?article5103

Macron ment

Jean-Loup Izambert – 7 octobre 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

L’enjEu est un excellent livre publié par Jean-Loup Izambert

