Jeffrey Sachs donne une leçon de savoir vivre à Trump en Afrique du Sud (vidéo VOstFR 28’11)

Jeffrey Sachs critique violemment Trump pour avoir séché le sommet du G20 en Afrique du Sud !

Fabriqué en Afrique – 23 novembre 2025

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo sous-titrée en français

Jeffrey Sachs parle des USA, de la Russie et de la Chine à l’université d’Afrique du Sud

Le NPA a trahi la Ligue communiste!

Du temps de la guerre du Vietnam La Ligue Communiste d’Alain Krivine prenait parti pour le Vietnam contre l’impérialisme américain.

Aujourd’hui, l’impérialisme fait la guerre en Ukraine contre la Russie avec des troupes nazies. Mais le NPA, censé descendre de la Ligue, prend le partie de l’impérialisme :

Des agents de la CIA infiltrent des pseudo sites d’information alternative :

Il en va de même pour des partis soit-disant révolutionnaires qui sont infiltrés par les services secrets ou dont les dirigeants sont des vendus à l’impérialisme

La CIA infiltre et contrôle la Culture des pays d’Europe (Vidéo Arte)

