Actualite économique Le lithium sonne le glas du pétrole comme ressource énergétique stratégique 14 février 2026 Robert Bibeau 16 Views 1 Comment Pour en savoir davantage sur la découverte de lithium au Canada https://www.youtube.com/watch?v=rH1uTvFNptk Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “Le lithium sonne le glas du pétrole comme ressource énergétique stratégique”
Versão em Língua Portuguesa:
https://www.youtube.com/watch?v=rH1uTvFNptk