Le Nouvel Axe Hégémonique – Chine/Russie – subodore une opportunité dans la guerre contre l’Iran (Pepe Escobar)
par Dialogue Works
«C’est une guerre menée par les Américains et l’internationale sioniste contre quatre des principaux membres des BRICS, contre leurs corridors de connectivité et contre l’intégration de l’Eurasie dans son ensemble».
source : Dialogue Works
Une réflexion sur “Le Nouvel Axe Hégémonique – Chine/Russie – subodore une opportunité dans la guerre contre l’Iran (Pepe Escobar)”
Versão em Língua Portuguesa:
https://www.blogger.com/blog/post/edit/2010907199530890621/6536037800822265622