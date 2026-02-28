Malgré quatre semaines d’agression, les choix de Trump contre l’Iran restent les mêmes

31 Views

Par Moon of Alabama – Le 24 février 2026

Il y a quatre semaines, le président américain Donald Trump menaçait la République islamique d’Iran de lancer une autre attaque contre son programme nucléaire.

C’était une erreur car, comme je l’expliquais, l’Iran n’est pas une cible facile :

Cependant, l’Iran est également prêt. Il a augmenté ses forces balistiques. Il a promis de les utiliser contre les positions américaines au Moyen-Orient et contre Israël en représailles à toute attaque. Il a également promis de fermer le détroit d’Hormuz. Une grande partie de l’approvisionnement mondial en pétrole passe par là (20%). Une fermeture sélective, qui permettrait par exemple aux pétroliers destinés à la Chine de passer, est également une possibilité. Mais même une fermeture partielle prolongée augmenterait soudainement les prix du pétrole et du gaz partout dans le monde. Les chances Républicaines de gagner aux élections de mi-mandat diminueraient. Les principaux alliés arabes des États-Unis au Moyen-Orient ont refusé de participer à toute aventure contre l’Iran. L’Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar ont explicitement déclaré qu’ils n’autoriseraient pas les opérations américaines contre l’Iran à partir de ou via leur territoire. … Il est peu probable qu’un futur conflit soit aussi court que la récente campagne de 12 jours. Cela pourrait facilement dégénérer en guerre d’usure… Ce que Trump veut, c’est une autre victoire symbolique. Il a commencé, comme d’habitude, avec une menace gigantesque dans l’espoir de recevoir une concession mineure qui lui permettrait de s’en sortir. Je doute que l’Iran soit d’humeur à lui donner ce qu’il demande.

Depuis lors, les États-Unis ont renforcé leurs défenses aériennes dans la région et doublé le nombre de forces d’attaque aérienne au Moyen-Orient.

Mais cela reste, selon un groupe de réflexion militaire américain, loin d’être suffisant pour soutenir une campagne :

La force est capable de frappes punitives contre l’Iran et de protéger les alliés et partenaires des États-Unis dans la région. Cependant, il manque de Marines, de forces d’opérations spéciales (SOF) pour les raids ou les opérations terrestres, et la logistique pour une campagne aérienne prolongée. …

Le niveau de force actuel est comparable à celui utilisé dans l’opération Desert Fox, qui a nécessité quatre jours de frappes punitives à longue portée… Le grand nombre d’avions cargo (C-17 et C-5M) et de pétroliers (KC-135 et KC-46A) se dirigeant vers le Moyen-Orient n’indique aucun déploiement de forces terrestres… Les forces américaines manquent d’opérations spéciales et d’unités terrestres nécessaires pour mener des raids ou des opérations à terre… Les forces disponibles sont également insuffisantes pour tenter un changement de régime au-delà de frappes ciblées limitées… Enfin, il n’y a pas assez de forces pour une campagne aérienne prolongée de plusieurs semaines. Cela nécessiterait une accumulation logistique substantielle, ce qui est possible mais prendra plus de temps…

D’autres analystes sont d’accord avec cette cela (archivé) :

Les services de renseignement israéliens ont conclu que même avec l’arrivée imminente de l’USS Gerald R Ford plus tard dans la semaine, les États-Unis ont la capacité militaire de ne soutenir qu’un assaut aérien intense de quatre à cinq jours, ou une semaine de frappes de moindre intensité, a déclaré un responsable des services de renseignement israéliens au FT.

L’Iran, contrairement aux États-Unis, est capable de se battre longtemps et surtout de bloquer le détroit d’Hormuz, avec ses conséquences économiques mondiales, pendant plusieurs mois.

L’accumulation des forces américaines au cours du dernier mois n’a donc pas modifié l’équilibre stratégique.

L’Iran a les moyens de mener une longue guerre dans son extérieur proche alors que les États-Unis dépendent d’un train logistique prenant des mois pour livrer.

La Maison Blanche, en ordonnant ce renforcement militaire, croyait à tort que l’Iran plierait sous la pression :

L’envoyé spécial de Trump dans la région, Steve Witkoff, a déclaré à Fox News ce week-end que le président était “curieux” de savoir pourquoi l’Iran n’avait pas “capitulé” face aux demandes américaines, étant donné la menace imminente d’une attaque militaire. « Pourquoi, sous cette pression, avec la quantité de puissance maritime et navale là-bas, pourquoi ne sont-ils pas venus nous voir pour nous dire : »Nous promettons que nous ne voulons pas d’arme, alors voici ce que nous sommes prêts à faire ?« . Et pourtant, c’est un peu difficile de les amener à ce point”, a-t-il déclaré.

Si Witkoff et Trump avaient pris la peine d’en apprendre un peu plus sur la glorieuse histoire de l’Iran, vieille de cinq mille ans, ils auraient su que menacer son peuple ne fonctionnerait pas :

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a répondu sur les réseaux sociaux : « Il est curieux de savoir pourquoi nous ne capitulons pas ? Simplement parce que nous sommes iraniens.”

Le bluff de Trump a raté. Il se trouve maintenant dans la situation inconfortable de devoir reculer et de subir les critiques du lobby sioniste, ou de ruiner sa présidence en attaquant l’Iran.

En lâchant des fuites au Washington Post, l’armée américaine lui offre une bretelle de sortie (archivé) :

Alors que l’administration Trump envisage une attaque contre l’Iran, le plus haut général du Pentagone a averti le président Donald Trump et d’autres responsables que les pénuries de munitions critiques et le manque de soutien allié ajouteraient un risque important à l’opération et au personnel américain, selon des personnes familières avec les discussions internes. Le général Dan Caine, président des chefs d’État-major interarmées, a exprimé ses inquiétudes lors d’une réunion à la Maison Blanche la semaine dernière avec Trump et ses principaux collaborateurs, ont déclaré ces personnes, avertissant que toute opération majeure contre l’Iran serait confrontée à des défis car le stock de munitions des États-Unis a été considérablement épuisé par la défense continue d’Israël et le soutien de Washington à l’Ukraine…

Le manque de bonnes options militaires est la raison pour laquelle Trump tergiverse.

Mais l’horloge tourne. Maintenir une importante force d’expédition pendant des mois en poste au Moyen-Orient coûte beaucoup d’argent et ses capacités se détérioreront petit à petit.

Malgré l’accumulation de forces américaines, la situation stratégique de base reste inchangée par rapport à ce qu’elle était il y a quatre semaines :

Cela laisse [à Trump] le choix de faire marche arrière sans rien gagner ou de parier la maison et sa présidence en choisissant l’escalade. Puisse-t-il faire le choix judicieux.

