Mariam Rajavi au pouvoir en Iran ? vidéo 4’14

Propagande pour le fils d’un tortionnaire : le Shah d’Iran

Jusqu’à présent, Trump ne faisait que montrer ses muscles sans faire vraiment la guerre à l’Iran. Il ne voulait pas tenter un changement de régime par peur d’un nouveau Mossadegh :

Mais, comme il fallait maintenant faire oublier l’affaire Epstein dans laquelle il est mouillé jusqu’au cou. Il bombarde l’Iran et parle d’un changement de régime.

« ILS » nous disent qu’ils savent pas qui mettre à la place de Khaménei à part le fils du Shah. C’est faux ! Ils pourraient très bien mettre Mariam Rajavi, la chef des Moudjahidines du peuple iranien qui faisaient la révolution contre le shah d’Iran en 1978-79 avant d’être détrônés par l’ayatollah Khomeini avec l’aide de la France et des Amerloques.

L’idéologie des Moudjahidines du peuple était une espèce de synthèse entre le marxisme et l’islam. Aussi, l’Occident ne pouvait pas les laisser faire !

En bas de la page au lien juste ci-dessus vous trouverez une critique de l’OMPI et de Mariam Rajavi. Mais elle n’est plus valable aujourd’hui, la preuve : les Amerloques veulent essayer le fils du shah et tout le monde médiatique appartenant au pouvoir « oublie » systématiquement Mariam Rajavi et les Moudjahidines du peuple.