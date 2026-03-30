7 de garde Iran vs USA : l’aveu de Trump qui confirme la défaite américaine 30 mars 2026 Robert Bibeau 6 Views 1 Comment Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
Une réflexion sur “Iran vs USA : l’aveu de Trump qui confirme la défaite américaine”
L’Amérique a toujours été en guerre.
Il faut lire le livre de Douglas Kennedy « Ailleurs, chez moi » dont j’ai parlé dans
http://vanrinsg.hautetfort.com/archive/2025/02/18/ailleurs-c-est-aussi-chez-moi.html
Il raconte sa jeunesse à New York
Doug termine son livre, perplexe avec la question sans réponse : « Est-il possible d’aimer et de craindre son pays tout à la fois ? ».