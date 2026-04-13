La guerre est d’abord une affaire commerciale, industrielle et financière

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Par Normand Bibeau.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN en construisant la FORTERESSE AMERICA/ MAGA INC./ UNIPOLAIRE. (Voir ici: La construction de la Forteresse America en prévision de la Troisième Guerre mondiale – les 7 du quebec et https://les7duquebec.net/archives/304884

Trump, comme Biden et leurs prédécesseurs d’ailleurs, l’ont clairement proclamé: «Les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient créent des emplois (lire des profits) payants aux États-Unis».

Ainsi, selon des estimations depuis février 2022, le Congrès U$ a voté des dépenses de ~175 milliards U$ dont ~106 milliards U$ pour l’Ukraine et ~69 milliards dépensés aux U$A même donc 40% de ces dépenses est demeuré aux U$A et entre ~15 à 20 milliards U$ ont été votés pour la guerre au Moyen-Orient, quasi entièrement dépensés aux U$A. Ces dépenses ont généré en 2024, environ ~995 milliards U$ d’activités économiques pour 1,04% des emplois U$ aux U$A même.

70 villes U$ ont bénéficié directement de cette «manne» militaire. Il est estimé que pour 2025, 844,000 emplois U$ ont été soutenus par ces dépenses militaires exponentielles. Selon les règles d’économie classique: 1 milliard U$ de dépenses militaires créent entre ~5 à ~10,000 emplois directs et indirects.

Le budget «additionnel » de 200 milliards U$ réclamé par le secrétaire d’État à la guerre devrait soutenir entre 1 million et 5 millions d’emplois «payants» (lire profit$ juteux) et le budget record de 1,5 billions pour 2026, encore davantage.

A ce volet «création » d’emplois «payant$» (lire profit$) dans le complexe militaro-industriel yankee, il faut ajouter la création d’emplois «payant$» (lire profit$ des hydrocarbures ) dans le secteur énergétique avec l’attentat terroriste U$/Danemark/Norvège/ UKRONAZI contre le pipe line franco-germano-russe NordStream estimé à jusqu’à + ~750 milliards $ U$ d’achats d’énergies U$ sur quelques années seulement dont une augmentation d’achats de +141% en 2022, de 3 à 4 fois plus depuis 2021, d’entre ~10 à ~30 milliards € par an, en somme, un coup de maître pour les affairistes yankees et une faillite pour les euros-idiots.

Avec la fermeture du détroit d’Ormuz et la privation du marché mondial de l’énergie de ses 20 millions de barils par jour (b/j), le prix va exploser à entre ~100 et ~170$ U$ le baril, ce qui enrichira l’industrie yankee et les «alliés/concurrents» (Norvège,Brésil, Canada, Vénézuéla, Russie) des hydrocarbures d’entre ~170 à 340 milliards de dollars U$ de profits supplémentaires par année. En détruisant l’offre, les yankees et leurs «alliés/concurrents» augmentent la valeur de leur offre commerciale et partant, de leurs les profits.

A ces profits gargantuesques, dégoulinant du sang et des lambeaux de chair à patrons et de chair à canons des «sacrifiés», il faut aussi ajouter les transferts forcés d’entreprises vers les U$A qu’imposent les guerres en Ukraine et en Orient + les surtaxes de la guerre tarifaire + des sanctions kamikazes + les subventions de l’Inflation Régulations Act + Chips Act + la privation d’énergie = selon des estimés réalistes la création d’environ + ~450,000 à + ~850,000 emplois «payants» aux U$A.

Qui dit mieux?

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