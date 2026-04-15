Actualite économique L’éclatement de la bulle de l’IA américain est terrifiant; la Russie domine le commerce du GNL! 15 avril 2026 Robert Bibeau 16 Views 1 Comment <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span> L’éclatement de la bulle de l’IA américain est terrifiant; la Russie domine le commerce US du GNL !! POUR VISIONNER LA VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=H7nQraseQR8 Partager : Partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X Partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer Envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre) E-mail
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