mercredi, avril 15, 2026
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L’éclatement de la bulle de l’IA américain est terrifiant; la Russie domine le commerce du GNL!

Robert Bibeau 16 Views 1 Comment

L’éclatement de la bulle de l’IA américain est terrifiant; la Russie domine le commerce US du GNL !!

POUR VISIONNER LA VIDÉO :  https://www.youtube.com/watch?v=H7nQraseQR8

Robert Bibeau

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