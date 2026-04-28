👁‍🗨 La journaliste libanaise Amal Khalil, assassinée par l’armée NAZI israélienne

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Israël a tué au moins 14 journalistes au Liban et plus de 260 journalistes palestiniens à Gaza depuis octobre 2023, soit la guerre la plus meurtrière jamais enregistrée pour les journalistes.

Par Jeremy Loffredo, le 23 avril 2026

Après que Khalil a été clairement prise pour cible par Israël, un commentateur se réclamant de l’armée a déclaré que les journalistes “affiliés au Hezbollah” sont “condamnés à mourir”.

La célèbre journaliste libanaise Amal Khalil a été tuée mercredi lors de ce qui semble être une attaque ciblée menée par l’armée israélienne dans la ville de Tyr, au sud du Liban. Son employeur, Al-Akhbar, a confirmé la mort de sa correspondante mercredi soir.

Amal Khalil et Zeinab Faraj, une photojournaliste indépendante, étaient toutes deux en mission dans le sud du Liban pour couvrir les récentes attaques contre le village de Bint Jbeil, dans le sud du pays. Selon Al-Akhbar, qui a publié une chronologie des événements, la voiture qu’elles suivaient a été prise pour cible par un drone israélien à 14 h 45, tuant les deux hommes qui s’y trouvaient. Khalil et Faraj se sont réfugiés dans une maison voisine.

À 14 h 50, Khalil a contacté ses rédacteurs en chef et sa famille, selon la journaliste Courtney Bonneau, basée au Liban. La nouvelle de l’incident s’est rapidement répandue, poussant le président libanais Joseph Aoun à publier une déclarationappelant la Croix-Rouge à secourir les deux journalistes en coordination avec l’armée libanaise et les Nations unies.

À 16 h 27, la maison où les deux journalistes s’étaient réfugiés a été bombardée par l’armée israélienne et le contact avec les journalistes a été perdu, selon Al-Akhbar.

Israël n’a pas répondu aux demandes d’accès, entravant toute opération de sauvetage, selon un responsable militaire libanais s’adressant à Al Jazeera. La Croix-Rouge a finalement obtenu un accès limité au site, selon le Comité pour la protection des journalistes, qui restait sous le feu des tirs.

Ils ont pu évacuer Zeinab Faraj, qui souffre de graves blessures à la tête, et récupérer les corps de deux autres civils tués. Mais ils ont été contraints de se retirer avant d’avoir retrouvé Amal Khalil en raison des bombardements incessants et des tirs directs sur les équipes et les véhicules de secours. Le véhicule de la Croix-Rouge qui transportait la journaliste Faraj vers l’hôpital gouvernemental de Tubnin a été touché par des tirs israéliens, des traces de balles étant visibles sur le véhicule, selon l’Agence nationale d’information, gérée par l’État.

La Croix-Rouge a finalement pu retourner sur place, après quoi Amal Khalil a été déclaré morte.

“Les frappes répétées sur le même site, et prendre pour cible une zone où des journalistes s’étaient réfugiés et entrave l’accès des équipes médicales et humanitaires constituent une grave violation du droit international humanitaire”,

a déclaré Sara Qudah, directrice régionale du CPJ, dans un communiqué.

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Qualifiée par Al-Akhbar de “correspondante du sud”, Amal Khalil a grandi à Baysariyyeh, une ville côtière du district de Saïda située à environ 45 minutes de route de la frontière israélienne. Elle a passé plus de quinze ans à couvrir les guerres et les occupations cycliques du sud du Liban par l’armée israélienne. Fondé en 2006, Al-Akhbar est largement considéré comme favorable au Hezbollah et à la résistance chiite, et se présente comme un média laïc, indépendant et progressiste.

Khalil a déjà reçu des menaces de mort explicites sur son téléphone en septembre 2024 de Gideon Gal Ben Avraham, un commentateur médiatique qui gère une chaîne d’analyse sur le Moyen-Orient sur YouTube, intervient à la télévision israélienne et se décrit comme un officier militaire à la retraite qui continue d’“aider” les services du renseignement israéliens. Les messages lui enjoignaient de quitter le pays “si tu veux garder la tête sur les épaules” et lui demandaient si sa maison était “toujours debout”.

Contacté par Drop Site mercredi, avant que la nouvelle de la mort de Khalil ne soit rendue publique, Ben Avraham a confirmé avoir envoyé ces menaces en 2024.

“Transmettez mes salutations à tous les journalistes affiliés au Hezbollah, car quiconque travaille pour cette organisation doit savoir qu’il est voué à la mort”,

a-t-il écrit, précisant par la suite qu’il considère Al-Akhbar comme “affilié au Hezbollah” et que “seuls ceux qui sont liés au Hezbollah devraient avoir peur”, tandis que les maronites et les sunnites ne font pas l’objet de telles menaces.

On ignore quelle relation officielle, s’il y en a une, il entretient avec l’armée israélienne. Interrogé sur la situation critique d’Amal Khalil, coincée sous les décombres d’une maison prise pour cible par l’armée israélienne, il a répondu : “Nous ne partageons pas nos renseignements avec les journalistes”. Lorsqu’on lui a demandé directement s’il était soldat lorsqu’il a envoyé les menaces initiales à Khalil en 2024, Ben Avraham a répondu : “Pas de commentaire”.

Échange entre le journaliste Jeremy Loffredo et Gideon Gal Ben Avraham.

Le mois dernier, l’armée nazi israélienne a publiquement admis avoir assassiné le célèbre journaliste libanais Ali Shoeib, correspondant de la chaîne Al-Manar TV qui couvrait le sud du Liban depuis près de trois décennies. L’armée israélienne a faussement affirmé qu’Ali Shoeib était un agent des services du renseignement du Hezbollah. La journaliste de la chaîne Al-Mayadeen TV, Fatima Ftouni, et son frère Mohammed, vidéojournaliste, ont également été tués lors de la frappe du 28 mars dans le district de Jezzine, au sud du Liban. Leur voiture, qui transportait clairement du matériel de presse, a été touchée à plusieurs reprises. Mme Ftouni a d’abord survécu et tenté de s’enfuir, avant d’être prise pour cible et tuée lors d’une frappe (bombardements sur des civils) israélienne.

Selon le CPJ, Israël a tué au moins 14 journalistes, dont Khalil, au Liban depuis octobre 2023. À Gaza, l’armée fasciste israélienne a tué plus de 260 journalistes palestiniens depuis octobre 2023, ce qui en fait la guerre la plus meurtrière jamais enregistrée pour les journalistes.

Traduit par Spirit of Free Speech