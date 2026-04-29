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par Roberto Iannuzzi. Sur L’Iran, enjeu mondial : quel rôle jouent la Russie et la Chine ? – Réseau International

L’aide discrète de Moscou et de Pékin a largement contribué au renforcement de la riposte asymétrique de Téhéran, ce qui a affaibli la machine de guerre américaine.

Alors que l’agression militaire israélo-américaine contre l’Iran, qui a rapidement dégénéré en guerre régionale, annonce une crise énergétique plus grave que celle de 1973, de nombreux commentateurs se sont interrogés sur la discrétion apparente de la Russie et de la Chine dans ce conflit.

Certains ont observé que, malgré les fermes condamnations de l’attaque israélo-américaine et de l’assassinat du guide suprême Ali Khamenei, ni Moscou ni Pékin n’interviendraient militairement pour soutenir Téhéran.

Nombreux sont ceux qui ont fait valoir que les deux camps tireraient profit d’un conflit qui verrait les États-Unis une fois de plus embourbés au Moyen-Orient.

La réalité est plus complexe et multiforme. S’il est vrai que la Russie et la Chine tirent certains avantages à court terme de cette crise, toutes deux sont confrontées à de sérieux risques à long terme liés à une éventuelle défaite de l’Iran.

Moscou et Pékin ont toutes deux pris des mesures pour soutenir Téhéran, tout en essayant d’éviter un affrontement direct avec Washington et de s’aliéner les monarchies arabes du Golfe qui subissent les représailles iraniennes.

La clairvoyance chinoise

Avant le déclenchement de la guerre, 20 millions de barils de pétrole par jour (un cinquième de la demande mondiale) et plus d’un tiers de toutes les livraisons de gaz naturel liquéfié (GNL) transitaient par le détroit d’Ormuz.

Quatre-vingt-quatre pour cent du pétrole brut et 83% du GNL provenant du Golfe étaient destinés aux marchés asiatiques. Cependant, les alliés asiatiques de Washington (notamment le Japon et la Corée du Sud) souffrent davantage des perturbations de l’approvisionnement que la Chine.

Pékin a atteint une autosuffisance énergétique de 84,4% d’ici 2025, en misant sur une combinaison unique de charbon et d’énergies renouvelables.

Le pétrole et le gaz ne représentent respectivement que 18,2% et 8,9% de la consommation d’énergie primaire. Bien que plus de 70% du pétrole et 40% du gaz soient importés, la Chine a diversifié ses sources d’approvisionnement.

Pékin a également accumulé des réserves stratégiques de plus de 1,2 milliard de barils, soit l’équivalent de 100 à 130 jours d’importations nettes, précisément en prévision d’un scénario comme celui qui s’est récemment produit dans le Golfe.

De même, la Chine a réduit sa dépendance aux importations d’hélium (essentielles à la production de microprocesseurs), qui avaient été mises en crise par la guerre du Golfe.

Ce conflit devrait renforcer l’image de la Chine comme partenaire fiable face aux États-Unis, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Pékin pourrait ainsi attirer des capitaux et consolider ses chaînes d’approvisionnement. Le pétrodollar pourrait s’affaiblir davantage, au bénéfice du renminbi, la monnaie chinoise.

Bien entendu, l’économie de Pékin sera elle aussi affectée par la crise du Moyen-Orient, mais dans une moindre mesure que celle d’autres pays.

Les principales exportations de la Russie

La hausse des prix du pétrole a également profité à la Russie, qui pourrait engranger au moins 3,5 milliards de dollars de recettes mensuelles supplémentaires grâce à ses exportations de pétrole brut. Ces exportations ont progressé suite à la levée des sanctions imposées par les États-Unis pour tenter d’endiguer la crise énergétique consécutive à la fermeture de l’oléoduc d’Ormuz.

L’urgence provoquée par le blocus des exportations du Golfe accroît encore la dépendance mondiale vis-à-vis de Moscou pour la production d’engrais. La Russie fournit environ 23% des exportations mondiales d’ammoniac, 14% des exportations d’urée et, conjointement avec le Bélarus, environ 40% des exportations de potassium, éléments essentiels à la fabrication d’engrais.

La guerre des corridors commerciaux

Les avantages que la Russie et la Chine peuvent tirer de ce conflit sont toutefois contrebalancés par les difficultés qui en découleront, mais aussi par des risques stratégiques d’une ampleur bien plus grande.

La concurrence mondiale actuelle se joue sur les routes commerciales et sur les grands projets d’infrastructure et technologiques de la nouvelle connectivité mondiale, organisés le long de corridors souvent concurrents.

L’Iran se trouve au carrefour de cette compétition. Le pays est un nœud terrestre et maritime clé de l’initiative chinoise «la Ceinture et la Route» (BRI), également connue sous le nom de «Route de la Soie».

Il constitue également la pierre angulaire du Corridor international de transport Nord-Sud (INSTC), une voie logistique qui permet à Moscou d’exporter ses marchandises vers l’Inde via l’Iran, en contournant le canal de Suez.

Les États-Unis ont développé des corridors en concurrence directe avec ces deux projets.

Le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), qui devrait promouvoir la connectivité et l’intégration économique entre le sous-continent indien, la péninsule arabique et l’Europe, en passant par Israël, est proposé comme alternative à l’initiative «la Ceinture et la Route».

La Route Trump pour la paix et la prospérité internationales (TRIPP), qui vise à relier la Turquie à l’Asie centrale via l’exclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, entend en réalité s’insérer le long de la frontière sud de la Russie, coupant ainsi la continuité de l’INSTC.

Comme l’a franchement admis Boaz Golany, professeur au Technion, l’Institut de technologie d’Israël, l’attaque israélo-américaine contre l’Iran vise à affaiblir l’initiative «Ceinture et Route», mettant également en péril les investissements chinois dans le Golfe.

Cette attaque vise également à bloquer l’accès de Moscou au golfe Persique et à l’océan Indien.

Israël défie Pékin et Moscou

Dans les jours précédant le cessez-le-feu du 7 avril, Israël a bombardé plusieurs segments du corridor ferroviaire stratégique Xi’an-Téhéran, ouvert en juin 2025, qui relie la Chine à l’Iran dans le cadre de l’initiative «la Ceinture et la Route».

Cette importante ligne ferroviaire a été conçue pour transporter le pétrole et les marchandises entre les deux pays beaucoup plus rapidement que par voie maritime, réduisant ainsi les délais de transport d’environ 20 jours et contournant des points critiques tels que le détroit d’Ormuz et le détroit de Malacca.

Le 18 mars, des avions israéliens ont bombardé Bandar Anzali, principal port iranien de la mer Caspienne et quartier général de la flotte du Nord iranienne, mettant en péril la route maritime stratégique de l’INSTC.

Une capitulation iranienne bloquerait l’expansion continentale de la Chine vers l’ouest et engendrerait une nouvelle menace à la frontière sud de la Russie.

Pékin et Moscou avaient toutes deux signé des accords de partenariat stratégique avec l’Iran, respectivement en 2021 et 2025.

Renforcer la réponse asymétrique de Téhéran

La Chine n’a aucun intérêt à faciliter une confrontation directe avec Washington. La Russie souhaite éviter une rupture définitive avec l’administration Trump (avec laquelle certains hauts responsables russes estiment encore qu’un accord est possible) et empêcher que le conflit ukrainien ne s’étende au Moyen-Orient.

Mais derrière cette modération diplomatique se cache une réponse plus complexe : un soutien à l’Iran calibré pour renforcer les défenses et les capacités industrielles et technologiques du pays sans franchir le seuil d’une implication directe dans le conflit.

Certains composants chinois servent de base à la production de missiles et de drones iraniens. Des transferts de technologie pour la production de microprocesseurs ont également été signalés.

Concrètement, la Chine fournit des composants et des intrants industriels qui permettent à l’Iran de produire ses propres systèmes d’armement, tout en maintenant une «possibilité de déni plausible» et en générant un effet stratégique décisif.

À la veille du conflit, la société satellitaire chinoise MizarVision a systématiquement diffusé des images haute résolution des systèmes d’armes américains déployés dans la région.

Selon le Financial Times, l’Iran a même acheté un satellite espion chinois pour surveiller les bases américaines dans le Golfe.

L’utilisation du système de navigation chinois BeiDou pour guider les missiles et autres systèmes d’armes a offert à Téhéran une alternative au GPS contrôlé par les États-Unis, qui peut dégrader ou brouiller les signaux lors d’un engagement militaire.

Selon Defence Security Asia, l’Iran est officiellement passé du GPS au système chinois BeiDou au milieu de l’année 2025, après la «guerre des douze jours».

En fournissant un soutien en matière de radars, de renseignements et de guerre électronique, la Chine peut tester l’efficacité de sa technologie face à des plateformes occidentales avancées comme le F-35 sans implication militaire directe.

Il semble également que Pékin ait fourni à l’Iran de grandes quantités de perchlorate de sodium, un composant essentiel à la production de propergol solide, assurant notamment le réarmement de Téhéran après la guerre des Douze Jours.

Pour sa part, la Russie semble avoir fourni à Téhéran des images satellites, un soutien pour perfectionner les drones en s’appuyant sur l’expérience acquise en Ukraine, des renseignements (y compris la définition des cibles) et des technologies de guerre électronique.

La contribution de la Russie est, à certains égards, complémentaire à celle de la Chine. L’aide conjointe de Moscou et de Pékin a considérablement renforcé la riposte asymétrique de Téhéran, ce qui a affaibli la machine de guerre américaine.

Le jeu qui se joue en Iran a des implications militaires, stratégiques et économiques qui dépassent largement le cadre régional.

source : Intelligence for the People via China Beyond the Wall