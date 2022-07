Qu’est-ce qui a changé le 7 mai 2017?

Recherche menée par Robert Gil

Apparemment tout est en place pour que rien ne change. La recomposition politique annoncée par le nouveau Président va désormais donner le pouvoir à tous ceux qui, «de la social-démocratie au gaullisme», ne vont plus alterner mais gouverner ensemble.

♦ Tous les maux qui rongent notre pays depuis des lustres risquent donc de s’aggraver puisque les « dominants » que sont les pouvoirs politique, financier et médiatique, semblent n’avoir plus aucune entrave pour exploiter au maximum les « dominés » et faire taire les plus récalcitrants.

♦ Mais ceux-là même qui ont organisé, sciemment, le … lire la suite