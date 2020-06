CAROLLE ANNE DESSUREAULT :

Aujourd’hui, c’est la Fête Nationale des québécoises et québécois de toutes origines.

Les quatre principaux réseaux de télévision au Québec se sont unis pour la Fête Nationale pour la télédiffusion hier soir en soirée du spectacle Tout le Québec à l’Unisson.

La rediffusion de Tout le Québec à l’Unisson passera aujourd’hui 24 juin à 21 h à Téléquébec seulement . Le Grand spectacle de la Fête nationale sera diffusé sur QUB radio et le réseau Rythme FM et sur 96.9 CKOI.

Musique et discours patriotique sous la forme de contes, slam et chansons, le tout impliquant une quarantaine d’artistes. Ce spectacle a été tourné à l’Amphithéâtre Cogeco Trois-Rivières tout en respectant les plus strictes consignes sanitaires.

C’est du fond du coeur que je souhaite une joyeuse Fête Nationale à tous les québécois.