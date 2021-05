À Radio Canada ce matin, on emploie un nouveau mot, vaccinbécile. On est rendu là. Moi, je me demande où je me situe? Je me trouve toujours dans l’opposition.

Dans les années 70, j’étais dans le Parti NPD. Mais dans son aile gauche, le Waffel. Dans les années 80, j’étais dans le parti Marxiste Léniniste EN LUTTE. Mais je n’étais pas membre, juste sympathisant. Pendant les deux référendums, je n’étais ni pour le NON, ni pour le OUI. J’étais dans le mouvement J’ANNULE.

Aujourd’hui c’est la pandémie et je fais partie du mouvement Complotiste. Mais même ce mouvement qui représente 24% de la population est divisé en multiple factions! On va où avec ça? Moi je suis de Gauche et je vais demeurer à Gauche. Mais je reste sceptique. Rien n’est clair? Rien n’est Noir ou Blanc.

Mais, je demeure Complotiste. Je participe où, avec qui? On lutte pour la survie de l’humanité et tout semble au point mort malgré l’assaut meurtrier du mouvement fasciste mondial. C’est frustrant! Pendant le trop court mouvement Marxiste Léniniste, on étais forts au travers le Canada mais la bourgeoisie étais mieux organisée que nous. Ils ont créé d’autres partis Marxistes Léninistes, et on s’est trouver à s’épuiser en se battant entre nous. C’était pareil dans le mouvement « OCCUPY » en 2012 et celui de la grève des étudiants en 2013. C’étais frustrant de recevoir des directives contradictoires.

Scepticisme devient hésitation quand on est en lutte face à la bourgeoisie, qui est la SEULE véritable ennemie et qu’on se retourne de bord pour s’apercevoir qu’il n’y a personne?

John Mallette

Le Poète Prolétaire