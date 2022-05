Faisons la guerre à la guerre – Ou trouver des armes pour le combat anti-guerre réactionnaire?

À l’occasion de la guerre impérialiste de l’OTAN-USA contre l’empire russo-chinois, via l’État fantoche ukrainien en faillite, nous avons amorcé une série d’articles sur la science de la guerre tant du point de vue militaire, économique, financier, monétaire, commerciale, politique, sociale et populaire ou les civils sont devenus des cibles et des boucliers humains. Nous publions régulièrement des comptes rendus d’observateurs sur les champs de batailles et des opinions d’officiers à propos de cette guerre d’un nouveau genre. Nous pensons que la classe prolétarienne a intérêt à connaître tous les aspects de cette guerre qui pourrait bien donner naissance à l’insurrection populaire comme première étape de la révolution prolétarienne que nous appelons de nos voeux. Nous croyons que plus les combats s’intensifieront militairement et s’étendront géographiquement plus les tactiques et les objectifs stratégiques des belligérants devront s’adaptés aux conditions internationales ce qui fera de cette guerre réactionnaire régionale l’amorce de la Troisième Guerre Mondiale…qu’il nous faudra transformer en guerre populaire. Il n’est jamais trop tôt pour apprendre l’art de la guerre et pour FAIRE LA GUERRE À LA GUERRE. Robert Bibeau Faisons la guerre à la guerre! – les 7 du quebec