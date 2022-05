Faisons la guerre à la guerre!

Question pertinente et importante : que se passe-t-il en Chine avec cette ridicule affaire de zéro-Covid (sic) et de confinement dément et totalitaire de 25 millions de gens ???

Notre hypothèse

1) les dirigeants chinois savent mieux que quiconque que les puissances occidentales (USA-OTAN) préparent – mettent en place – les conditions de la Troisième guerre mondiale. L’Occident peut-il utiliser la guerre pour enrayer son déclin et le passage à un nouvel ordre monétaire mondial? – les 7 du quebec

2) La crise hystérique populiste du COVID-19 fait partie intégrante de ces préparatifs de guerre mondialiste. La pandémie du Covid-19: « Act of God » ou complot…ou les deux ? – les 7 du quebec

3) La guerre d’Ukraine est la deuxième étape de ces préparatifs militaires. Cette guerre, localisée en Europe sur le plan militaire conventionnel – met en branle – implique – une guerre commerciale – financière – monétaire globale-mondiale. La Chine en tant que première économie mondiale et premier centre industriel est directement interpellée par cette guerre économique – financière – commerciale – généralisée. L’intervention militaire russe en Ukraine vue depuis la Chine!… – les 7 du quebec

4) Les dirigeants chinois savent que tôt ou tard (probablement à l’automne 2022) les armes virales – bactériologiques meurtrières, qui ont été répandues à travers le monde par les laboratoires militaires à gain de fonction (chinois – américains – européens – ukrainiens) tout au long des années 2020-2021 et 2022, connaitront une nouvelle « vague » de propagation plus meurtrière que les précédentes. Covid-19: une arme virale élaborée en laboratoire militaire – les 7 du quebec

5) Les dirigeants capitalistes de l’impériale Chine imposent – préventivement à un échantillon de leur population – les conditions de combat public-civil contre cette attaque militaire virale, bactériologique et possiblement nucléaire anticipée…

6) La Chine impériale a choisi le centre financier et le port de Shanghai pour cet exercice de guerre virologique et d’éventuel retombé nucléaire d’intensité supérieure afin de justifier le blocage du plus grand port du monde et montrer aux puissances impérialistes occidentales quelles seront les conséquences économiques globales de cette troisième guerre mondiale virale, bactériologique, numérique et nucléaire.

7) Conclusion prolétarienne : chaque résistant aux mesures de confinement dément est un déserteur qui refuse de s’enrôler pour cette Troisième guerre meurtrière.

8) Chaque résistant qui refuse la conscription et qui fuit le front de guerre ukrainien – russe – européen – moyen-oriental – africain est un déserteur épris de liberté et de paix.

Faisons la guerre à la guerre

9) Le texte qui suit présente quelques articles récents ou nous explicitons notre position que nous résumons par ce mot d’ordre transitoire: FAIRE LA GUERRE À LA GUERRE.

Nous refusons de payer pour leurs préparatifs de guerre: https://les7duquebec.net/archives/272751

10) Démasquons l’hypocrisie de la bourgeoisie – du Grand capital mondial – qui d’une main, arme les néoNAZI ukrainiens, les poussant à la guerre suicidaire jusqu’au bout, contre la Russie impériale et nucléaire, – et de l’autre main, – inflige des embargos commerciaux à la Russie ce qui créent des pénuries (blé, céréales, engrais, gaz, pétrole…) qui provoquent des hausses de prix drastiques (hyperinflation) et des hausses de profits capitalistes, ce qui attaquent directement le pouvoir d’achat du prolétariat international – jusqu’à et y compris provoquer DES FAMINES dans les pays pauvres du Sud…et bientôt dans les pays moribonds du Nord. https://les7duquebec.net/archives/272759

11) À l’évidence, le prolétariat international est entraîné dans cette guerre réactionnaire ukrainienne qui devient chaque jour plus mondialiste – dangereuse – globaliste. https://les7duquebec.net/archives/272453

12) Les larbins politiciens, ces va-t’en guerre ignobles, sont aux commandes des institutions mondialistes – les mêmes qui ont manigancées et imposées la Plandémie hystérique globaliste du COVID qui nous accable depuis deux ans… et que nous n’avons pas fini de payer de nos deniers. https://les7duquebec.net/archives/272716

Face à la pandémie bidon nombres de prolétaires (les camionneurs notamment) deviennent résistants…Hourra!

Face à cette guerre réactionnaire les prolétaires deviennent déserteurs…Hourra!

Face aux confinements déments le prolétariat chinois résiste…Hourra!

Face à l’inflation galopante nous faisons la grève…et nous bloquons la production…Hourra!

robertbibeau@hotmail.com