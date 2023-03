Peut-on et doit-on éliminer le CO2 de l’atmosphère terrestre?

« Net Zero », qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce que quelqu’un le sait? Qui a imaginé ce slogan ?

Mis ensemble, ces deux mots n’ont en fait aucun sens. « Net » est généralement utilisé comme une forme abrégée de « netto » (netto / brutto), un terme utilisé en comptabilité décrivant une somme d’argent restant après déduction des impôts ou des dépenses.

Alors, que pourrait signifier « Net Zero »? Que rien ne restera une fois que zéro carbone aura été atteint?

Regardez-le de cette façon, en réduisant le dioxyde de carbone à zéro (zéro carbone), toute la vie végétale dépendante de sa croissance sur ce gaz naturel, mourra. Par extension, tous les humains et les animaux dépendants de l’oxygène que les plantes produisent, via la conversion du dioxyde de carbone en oxygène, mourront également. La biologie fondamentale révèle que c’est effectivement le cas.

Ainsi, ce que les inventeurs de « Net Zero » semblent suggérer, c’est que l’objectif est de mettre fin à toute vie végétale, animale et humaine d’ici 2050. Ou est-ce que je me suis trompé? Ont-ils discrètement laissé tomber le CO2 en tant que méchant des trois dernières décennies – et essayent-ils maintenant de faire du simple « carbone » la source de tous nos malheurs?

C’est, après tout, ce qu’ils ont fait en changeant subrepticement le « réchauffement climatique » en « changement climatique » il y a une vingtaine d’années. Un coup de main classique par les spin doctors de la cabale.

Examinons l’histoire un peu plus en profondeur. La Fondation économique mondiale (FEM) agit en tant qu’acteur principal du projet connu sous le nom de « Stop Global Warming ». Un projet qui affirme qu’une forme mortelle de « réchauffement » anthropique est causée par la combustion de combustibles fossiles, et que le besoin déclaré est donc de se passer complètement de tous les combustibles fossiles d’ici 2050.

Mais faire une petite recherche élémentaire révèle que ce que l’on voit sortir des cheminées d’usine, dans les photographies médiatiques omniprésentes, n’est pas du CO2. Il s’agit principalement de vapeur d’eau, d’oxydes nitreux, de monoxyde de carbone, de méthane, de vapeur d’eau et de diverses formes de particules, le CO2 nocif représentant moins de 5% de ces émissions.

Cela corrobore les tests scientifiques effectués sur la composition de la haute atmosphère, qui montrent que le CO2 d’origine humaine apporte une contribution de seulement 0,04% au-dessus du CO2 atmosphérique naturel.

Donc, ce que font les auteurs de la « neutralité carbone », c’est de prendre une composante essentielle de la nature, sans laquelle ni nous ni la vie végétale ne pourrions survivre, et d’en faire un démon, responsable des changements catastrophiques du climat mondial.

C’est, bien sûr, une conclusion scandaleuse à laquelle arriver; Mais son « outrancerie » doit-elle annuler sa logique ? Se pourrait-il que les deux mille « scientifiques » employés par la Commission internationale sur le changement climatique (GIEC) n’aient pas réussi à obtenir un laissez-passer en biologie à l’école secondaire – et soient ensuite devenus des experts émérites du changement climatique ?

Le fait est que « Net Zero » nous dit que « nous, le peuple », devons être anéantis, ainsi que la flore et la faune de la planète; tandis que la cabale d’élite qui gère ce racket de tromperie a créé sa propre écosphère de stockage souterrain de CO2, composée de plantes florissantes, d’eau pure et de tous les nutriments nécessaires pour continuer à peu près comme avant. Peut-être mieux?

Si les psychopathes forment la majorité de la cabale qui dirige cette planète – et cela semble probable – alors annoncer que The Great Reset/Green New Deal a adopté le «Net Zero» d’ici 2050, a une certaine logique. Parce que pour un psychopathe, les personnes sensibles sont d’étranges êtres irréels, leurs émotions et leurs sentiments étant incompréhensibles et étrangers.

Par conséquent, du point de vue du psychopathe, l’une des premières choses à faire pour « sauver la planète » serait de trouver une bonne raison de se débarrasser de l’agent causal anthropique (humain) derrière la « destruction de la planète », n’est-ce pas?

Mais en attendant, M. Schwab et son équipe d’aspirants hommes de main veulent que nous « soyons heureux », et ont donc trouvé utile de retirer toute notre propriété privée et notre richesse et de les garder pour eux – une fois que le processus de dépeuplement est suffisamment avancé et à condition qu’il y ait peu ou pas de résistance à leur stratagème.

Notre « bonheur » sera bien sûr dû au fait que Herr Schwab et son principal conseiller, Noah Yuval Harari, ont étudié la Bible et pris note des paroles de Jésus-Christ : « Il est plus facile pour un chameau de passer par l’œil d’une aiguille que pour un homme riche d’entrer dans le Royaume des Cieux. »

Ainsi, ils feront gentiment le travail de suppression des richesses pour nous, nous libérant de notre richesse privée et nous libérant ainsi des liens matériels qui nous empêchent d’atteindre un état de conscience supérieur.

On peut voir par l’attitude condescendante de l’oncle Klause envers ses dictateurs triés sur le volet qu’il est fier d’avoir trouvé un moyen aussi commode d’ouvrir les portes du ciel à l’humanité et de « sauver simultanément le monde du réchauffement climatique ».

Faire d’une pierre deux coups est un exploit recherché par le psychopathe sans âme.

Atteindre le « Net Zero » doit être fait avec le sourire. Après tout, faire croire aux gens que « pour sauver le monde », ils doivent tout d’abord abandonner leur régime alimentaire habituel et mâcher plutôt des cuisses de poulet élevées et transformées en laboratoire de qualité supérieure, garnies d’une pincée de corps d’insectes terrestres et d’un plat d’accompagnement spécial de tomates génétiquement modifiées élevées en hydroponie – peut ne pas être facile. Donc, un grand sourire à l’américaine devrait faire l’affaire.

Cependant, un froncement de sourcils peut être nécessaire pour transmettre la gravité du fait que si les vaches sont autorisées à continuer à faire partie du règne animal de ferme, leur survie dépendra du port de masques de type Covid « bloquant le méthane » récemment récompensés par un prix environnemental spécial du roi Charles 111 pour leur contribution au ralentissement du réchauffement climatique.

Mais « un sourire » peut une fois de plus être nécessaire pour transmettre le fait que les agriculteurs qui s’occupent des champs doivent être remplacés par des armées de robots, laissant l’élément humain être « pris en charge » par des villes intelligentes alimentées par 5/6G. Des endroits où tous les besoins seront satisfaits, par un réseau électromagnétique numérisé connu sous le nom d’«Internet des objets ». Une version chargée électromagnétiquement de Big Brother qui surveillera les activités humaines 24’7 et administrera sans aucun doute un choc brutal à quiconque sort du rang.

Tout cela, vous l’avez compris, n’est que le précurseur pour que nous, les « non-psychopathes », soyons transformés en cyborgs pucés et clonés, connus sous le nom de transhumains.

Vendre celui-ci peut ne pas être si difficile, car le slogan de vente sera « Laissez-nous penser pour vous ». Et puisqu’une proportion assez importante de l’humanité semble largement incapable de penser de manière significative, il peut être assez facile de leur vendre la commodité supplémentaire de laisser une technologie prendre en charge ce qui reste de la lourde tâche d’avoir à activer ses cellules cérébrales.

D’ici 2050, ces transhumains seront nécessaires comme serviteurs dans les palais souterrains des psychopathes. Les psychos ayant vidé la planète de l’oxygène et ayant déjà tué un grand pourcentage d’humains via des vaccins militarisés et une pléthore de maladies spéciales conçues en laboratoire.

Pas une belle histoire à raconter, j’en ai peur. Mais quelqu’un peut-il me dire catégoriquement que j’ai tout faux? Que ce n’est pas l’objectif rêvé de la cabale d’élite d’avoir une planète cliniquement stérilisée et « purifiée » d’ici 2050 – dans ce qui équivaut à une sorte d’« eugénisme de l’homme et de la nature » ?

Il y a des démons en liberté. Ils prospèrent sur le chaos et la peur. Ils embrouillent les gaz à effet de serre, le méthane, le carbone et tout autre élément de la nature qu’ils peuvent vendre pour accélérer l’arrivée d’Armageddon. C’est une sorte de jeu – dans lequel, à tout moment, n’importe quel facteur peut être désigné comme l’agent maléfique de la destruction planétaire.

Ils obtiennent leurs plus grands coups de pied en subvertissant la trajectoire de la vie humaine pour devenir l’inverse de ce que l’évolution a l’intention. Ils aiment déformer le langage et le sens des mots afin de créer une version tordue de la réalité.

Ainsi, le « Net Zero » est un programme diabolique vendu comme une formule de sauveur.

Mais une fois que nous savons cela, nous sommes à plus de la moitié du chemin pour le vaincre. La prise de conscience est la première étape cruciale de notre libération collective.

Julian Rose est l’un des premiers pionniers de l’agriculture biologique au Royaume-Uni, écrivain, activiste international, entrepreneur et enseignant holistique. Il est co-fondateur de la Hardwick Alliance for Real Ecology HARE https://hardwickalliance.org/ le dernier livre de Julian ‘Overcoming the Robotic Mind – Why Humanity Must Come Through’ est fortement recommandé pour cette fois: voir www.julianrose.info

Il contribue régulièrement à Global Research.

L’image en vedette est tirée de The Daily Sceptic