La Russie a une vision mondialiste du développement économique ainsi que ses amis du FMI

Par Normand Bibeau.

À travers ses articles, Andrew Korybko persiste et signe en analysant le monde comme étant monolithique, occultant la lutte des classes et ignorant la nature véritable des régimes politiques et économiques représentés par le FMI, c’est-à-dire les pays capitalistes d’Occident et d’Orient sous la férule prétorienne des U$A, de la Chine, et de la Russie capitaliste, préventivement mise au banc des «punitions» pour s’incliner devant l’OTAN «morte cérébralement» ( Macron) et surtout rappeler à l’ordre, sous la menace, les membres délinquants qui ne payaient pas le «pizzo» (commission à être versée à la mafia pour quelle ne vous tue pas) de 2% du PIB en achat d’armes au complexe militaro-industriel du «parrain» américain.

Toute analyse objective des relations du FMI avec chacun de ses «clients» doit d’abord postuler que le FMI est le bras financier du capital américain et mondial tout comme l’OTAN en est un des bras armés. Au même moment, s’agissant d’analyser le régime Poutine, il faut toujours se rappeler sa déclaration à Clarkson Tucker: «[P]ourquoi nous faire la guerre, nous aussi sommes des bourgeois» et les capitalistes russes dont Poutine est l’agent politique sont partie prenante et parfaitement intégrée au système capitaliste des «clients» du FMI…voir : Poutine a subverti les médias traditionnels et alternatifs dans son interview avec Tucker Carlson – les 7 du quebec

D’ailleurs le FMI à participer activement au démantèlement de l’URSS et au pillage crapuleux des entreprises d’État russe moribondes et à sa transformation en pays sous-développé dédié à l’exportation de matières premières dont particulièrement les hydrocarbures, sous la dictature sanguinaire de la mafia russe de Eltsine pistonnée par les mafias occidentales.

Maintenant que le régime Poutine a résisté et vaincu les dissidents européistes et leur agent militaire Prigogine et ressuscité l’OTAN, les besoins occidentaux en matières premières russes commandent de relancer les «affaires» et qui mieux que le FMI pour y procéder?

Korybko a le bon sens de le comprendre : « Bien qu’ils soient censés être les rivaux l’un de l’autre, la communauté des médias alternatifs (AMC) et les médias grand public (MSM) poussent tous deux cette affirmation, car elle répond à leurs intérêts, bien que sous des perspectives opposées. L’AMC considère cela comme quelque chose de bon sens et qui mérite d’être célébré, tandis que les médias grand public (MSM) considèrent que c’est quelque chose de mauvais et qui mérite d’être condamné. La vérité ne rallie aucun de leurs publics cibles et est donc supprimée, car elle va à l’encontre de leur agenda.» Source : Reprise des liens entre la Russie et le FMI : corrigeons les perceptions des médias alternatifs (Korybko) – les 7 du quebec

En conclusion, les idiots utiles des «médias alternatifs AMC» bourgeois qui sont la face gauche de la Minerve de la propagande capitaliste et les médias mainstream MSM, qui en sont la face droite, doivent tous deux comprendre que cette étape de l’affrontement intercapitaliste est close: la Russie a accompli sa mission et gagné la guerre de proxy; l’Ukraine et son peuple sont sacrifiés sur l’autel des profits et «bussiness as usual».

Les capitalistes occidentaux, États-Unis en tête, vont vite déchanter, car la Chine est rentrée dans la danse et n’a pas envie de perdre son nouvel «ami sans limite» à qui elle offrira des produits manufacturés contre les richesses naturelles de la Russie plutôt que des dollars de Monopoly.

Rira bien qui rira en dernier alors que les puissances économiques occidentales ayant semé le vent récolteront la tempête.