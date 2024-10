VIOLENCE! VIOLENCE! VIOLENCE!

DONALD TRUMP a survécu à une attaque sournoise, mais définitivement bien planifiée. Un des coupables a été identifié, et tué. La VIOLENCE continue, surtout aux USA! Et naturellement, dans nos médias, main stream, on condamne la VIOLENCE du peuple !?! Alors qu’en même temps que la tragique attaque contre Trump, ici à Montréal , il y aurait une VIOLENTE attaque policière ARMÉS DE MITRAILETTES, et complètement illégale, sur des manifestants NON-VIOLENTS, mais légale!

D’un côté, on condamne la violence du peuple (in n’y avait QU’UN tireur!) mais la VIOLENCE POLICIÈRE, ne compte pas. Pourtant, il est là le problème ! Si le peuple n’a plus le droit de manifester, il n’y a plus de démocratie ! Trudeau accuse les camionneurs passifs de terrorismes et déploie sa police militarisée sur des NON-VIOLENTS? Quelle bravoure ! Legault fait la même chose à l’Université McGill, tout en condamnant la VIOLENCE du peuple!?! Quelle hypocrisie! C’est lui le violent!

Je connais des gens ordinaires qui étaient déçus que Trump n’a pas été tué hier ! Ce sont des démocrates? Ce sont des anciens profs? Mais ils sont pour la loi et l’ordre. Comme NOS policiers, entraînés pour considérés le peuple comme… l’ennemie! Le manifestant est un terroriste et il faut le traité comme tel.

C’est ce qui est arrivé hier avec Donald Trump aussi. Des gens dans la foule on vus le tireur sur le toit et ont averties les policiers du danger. Mais la police n’a pas réagies, car ils ne sont pas programmés pour répondre aux citoyens ordinaires. Trump a échappé à la mort par un centimètre ! C’est un combattant, un leader ! Moi non plus, je ne l’aime pas, mais il a le droit de se présenter à la Présidence.

Dans les filmes, typiques, Américains : Arrive un super Héro qui (Seule ?) ramène la démocratie. Il combat l’élite coupable, la police corrompue, les médias pourris; et… il gagne! Et le peuple l’acclame et lui propose des honneurs et même la présidence, mais, humblement, il refuse et il retourne à sa ferme continuer sa vie simple d’avant.

C’est des belles histoires… Américaines!?! Mais, la réalité est toute autre. Personne n’est dupe, naturellement. Cependant, le peuple réalise qu’il y a un problème. Ça ne tourne pas rond aux USA. Il y a des tueries presque chaque jour ? Et même les manifestations non-violentes et légales ne sont PAS tolérées ? Oui, il y a un problème.

John Mallette

Le POÈTE Prolétaire