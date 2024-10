Par Robert Bibeau.

Alors que la Terre toute entière se prépare à une crise économique gigantesque (pire que celle de 1929) – (voir : La Russie prépare un sévère «choc économique» aux pays de l’OTAN – les 7 du quebec); alors que la classe capitaliste mondialisée prend ses marques de part et d’autres du « Rideau de bambou« , qu’elle fourbit ses armes conventionnelles, climatiques, biologiques et nucléaires, et qu’elle se scinde en trois grandes alliances bellicistes globales, il nous faut, nous de la classe prolétarienne internationale, prendre l’exacte mesure des menaces existentielles qui guettent notre espèce. Hier, les menaces d’un conflit mondial se concentraient en Europe, autour du proxy ukrainien surtout. Cette guerre, perdu d’avance contre le clan russe (Chine-Russie), s’éteint progressivement avec les derniers survivants du peuple ukrainien sacrifiés, ce que nous avions prédit il y a deux ans déjà (voir notre série d’articles sur la guerre d’Ukraine : Résultats de recherche pour « Ukraine » – les 7 du quebec).

Dans l’excellente entrevue présentée ci-dessous, le chroniqueur Scott Ritter présente l’état de la situation mondiale (2024) dans l’affrontement global qui oppose deux des alliances belligérantes : l’Axe impérialiste de l’Atlantique (États-Unis-OTAN) et l’Axe impérialiste du Pacifique (Chine-Russie et autres). L’ex-colonel à la retraite, présente de façon clair, précise et concise, les préparatifs de guerre globale qui confrontent les États-Unis via leur proxy israélien dans la région du Moyen-Orient en implosion. Il est de notre intérêt de classe de connaître le point de vue des grands chroniqueurs occidentaux d’un côté comme de l’autre du « Rideau de bambou » : Voir les articles de Thierry Meyssan: https://les7duquebec.net/?s=meyssan , voir les articles de Scott Ritter : https://les7duquebec.net/?s=ritter , voir les textes de Pepe Escobar: https://les7duquebec.net/?s=pepe+escobar , voir les articles de Andrew Korybko : https://les7duquebec.net/?s=korybko, voir les textes de René Naba : https://les7duquebec.net/?s=Ren%C3%A9+Naba , voir les articles de Mearsheimer https://les7duquebec.net/?s=mearsheimer , voir les articles de Khider Mesloub : https://les7duquebec.net/?s=mesloub , voir les articles du colonel Baud : https://les7duquebec.net/?s=Baud , etc). Ceci ne signifie pas que nous endossions ou que nous répudions les prises de position de ces chroniqueurs. Ces publications sur notre webzine signifient que nous reconnaissons que des faits et des arguments critiques significatifs sont présents dans ces articles et qu’ils méritent un solide débat de mise en perspective dialectique et historique via notre blogue. . Bienvenue à tous.