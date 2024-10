Théorie de l’arc de crise : géopolitique et géostratégie

Par Robert Bibeau.

Les idées – les concepts – comme celui du « Clash des civilisations » ou celui de « la primauté hégémonie américaine » ne forgent pas le monde qui nous entoure, ni le mode de production social par lequel nous subsistons (capitalistes-bourgeois et prolétaires). C’est la vie quotidienne des classes sociales, regroupées en nations, en pays-États, en groupes ethniques, en groupes culturels, en associations, en civilisation, en alliances impériales belliqueuses, etc. qui donnent vie aux théories idéalistes -fumeuses – et aux théories matérialistes dialectiques et historiques. Par exemple, la théorie du « Clash des civilisations« , opposant la civilisation occidentale décadente à une supposée civilisation orientale ascendante (sic) puise sa source dans l’émergence récente, surtout en Asie, de pays capitalistes avancés (techniquement évolués, fortement industrialisés, à forte productivité et à la recherche de nouveaux marchés). La théorie raciste de Samuel Huntington confronte les puissances impériales – surtout occidentales – de moins en moins productives, surendettées, sous-productrices mais consommatrices de biens à crédit, aux puissances impériales asiatiques en croissance et à la recherche de nouveaux marchés.

Les théories, les idées, sont la formalisation de la réalité concrète. Les théories ne forgent pas la réalité – ils la formalise et la synthétise – afin d’offrir aux propriétaires d’entreprises, à l’intelligentsia bourgeoise, aux larbins politiciens nationaux, aux agents du capital de tout bord, des tactiques et des stratégies pour maintenir leur pouvoir tyrannique – dictatorial – sur les masses salariés et sur l’ensemble de la société. Le géopoliticien Tiberio Graziani nous propose ci-dessous sa théorie de « L’Arc de Crise » que nous allons commenté.

Le stratège résume ainsi sa théorie : « Comme indiqué, l’application du modèle de l’arc de crise pour comprendre les guerres actuelles nous permet de les analyser dans le contexte de la transition d’un ordre unipolaire à un ordre multipolaire. Elle souligne également la nécessité pour la puissance déclinante, les États-Unis – visiblement en crise en raison de la perte du rôle hégémonique qu’ils ont joué jusqu’à présent au profit de nouveaux acteurs tels que la Chine et l’Inde – d’adopter une stratégie généralisée visant à promouvoir les zones de tension (la géopolitique du chaos et des centres de crise) dans la masse eurasienne. Comme on pouvait s’y attendre, ce scénario s’étendrait également à l’Afrique pour contrer les influences russes et chinoises, dans le but d’entraver, voire de priver de pouvoir, ceux qui façonnent le nouvel ordre mondial. En conclusion, le modèle des foyers de crise nous aide à comprendre la transition de l’unipolarité à la multipolarité, qui est encore en cours de définition. De ce point de vue, les «centres de crise» semblent être fonctionnels à la stratégie américaine visant à ralentir la transition en cours vers un système multipolaire et à prolonger l’hégémonie unipolaire de Washington.

Graziani présente l’implosion de foyers ou de centres de crise formant un soi-disant Arc-de-crise-mondial, soumis à la géopolitique du chaos global comme la stratégie adoptée consciemment par les mégalomanes impériaux occidentaux pour maintenir leur suprématie « unipolaire » sur le « Sud Global » et sur une partie de l‘Eurasie qui seraient, eux, en transition vers la soi-disant « multipolarité » égalitaire et démocratique sous la gouverne de l’Inde, la Russie et la Chine (sic). Il nous semble plus éclairant de décrire le monde présent – un monde sous mode de production capitaliste (MPC) – un monde décadent, en décrépitude économiquement, dégénéré idéologiquement, incapable d’assurer sa reproduction sociale élargie, et dont les forces et les lois de développement incontournables le mène inexorablement à l’effondrement. Les spéculations de l’axe militaire Atlantique (OTAN) et celles de l’Axe militaire du Pacifique (Chine-Russie-Inde-BRICS) à propos de l’unipolarité, la multipolarité, la démocratie parlementaire et autres fadaises ne sont que sophismes qui n’éclairent nullement les causes du présent chaos global, des guerres régionales, de la misère populaire et de la guerre mondiale en gestation. Nous y reviendrons.

Par Tiberio Graziani.



Les deux guerres en cours ont des origines différentes et lointaines.

Les causes de la guerre de proxy russo-ukrainienne, si l’on se limite au contexte régional, remontent aux émeutes de l’Euromaïdan de novembre il y a dix ans, à l’annexion ultérieure de la Crimée par la Russie, aux politiques anti-russophones mises en œuvre dans le Donbass par Kiev et les républiques séparatistes autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. En revanche, la guerre de proxy israélo-arabe-palestinien, si l’on ne considère que la portée régionale, remonte à la guerre civile de juin 2007, lorsque le Hamas est parvenu à prendre le contrôle total de la bande de Gaza.

En réalité, les deux guerres ont des origines beaucoup plus anciennes et, surtout, ne peuvent pas être simplement limitées, non seulement en termes de causes mais aussi en termes d’effets internationaux, à leurs dimensions régionales respectives. Cela s’explique par les intérêts importants des autres acteurs impliqués, qui sont à la fois locaux et mondiaux.

Le long après-guerre froide et le moment unipolaire

L’affrontement entre la Russie et l’Ukraine est une manifestation spectaculaire de la longue période de l’après-guerre froide qui a suivi l’effondrement de l’Union soviétique ; à certains égards, il en marque la fin. Cette période d’après-guerre est également étrange et tragique, car elle est marquée par une série impressionnante d’événements militaires.

Le début de cette période d’après-guerre, aussi dramatique que sa conclusion, remonte aux guerres balkaniques de la décennie 1991-2001, qui ont culminé avec l’opération des forces alliées dirigée par l’OTAN. Les Européens, encore sous l’effet de l’euphorie brève mais intensément optimiste liée à la chute spectaculaire du mur de Berlin (novembre 1989), ont été brutalement réveillés. Au lieu d’assister à la «fin de l’histoire» , ils ont été les témoins, sur leur propre continent et pendant toute une décennie, d’une guerre civile sanglante et des actions dévastatrices de deux opérations de l’Alliance atlantique, Allied Force en 2001 et Deliberate Force en 1995.

Situé temporellement à la fin de la longue période de l’après-guerre froide, le conflit actuel entre Russes et Ukrainiens est également une guerre civile entre populations slaves et un affrontement entre républiques post-soviétiques. Cependant, contrairement aux guerres balkaniques qui ont éclaté au plus fort du séisme géopolitique provoqué par la chute du mur de Berlin, la dissolution de l’URSS et du Pacte de Varsovie, cette guerre intervient après trois décennies d’hégémonie mondiale des États-Unis. La conclusion à tirer est qu’elle représente un nouvel exemple de l’incapacité du monde occidental, en particulier de celui dirigé par les États-Unis, à gérer le «moment unipolaire».

Au cours des trente dernières années, la «nation indispensable» – comme l’a fièrement définie le président Clinton dans son deuxième discours inaugural le 20 janvier 1997 («L’Amérique est la seule nation indispensable au monde») – a démontré à maintes reprises cette incapacité. L’exemple le plus récent est l’abandon de l’Afghanistan après vingt ans de guerre. Cet abandon de l’Afghanistan après vingt ans de guerre, laisse derrière lui un pays dévasté et des milliers de morts, de blessés et d’invalides.

L’«opération militaire spéciale» – telle que définie par le Kremlin pour l’invasion du territoire ukrainien – qui a débuté le 24 février 2022, est sans aucun doute une réponse ferme de la Russie à la pénétration progressive de l’Occident dans la masse continentale eurasienne, en particulier à l’expansion de l’OTAN jusqu’aux frontières occidentales de l’État russe. Il s’agit d’une réponse prévisible, compte tenu du bref conflit russo-géorgien d’août 2008 et de l’annexion de la Crimée en 2014.

L’«Opération militaire spéciale» de 2022 met en évidence le manque de pertinence de l’UE en termes de planification de la sécurité, sa capacité limitée à définir un rôle géopolitique stabilisateur distinct dans le monde post-bipolaire et, en fin de compte, sa subordination totale et non critique aux États-Unis – son principal allié – et à l’OTAN. Cette guerre nous montre, une fois de plus, que l’UE ne sait pas se concevoir comme une entité autonome et indépendante en dehors du contexte occidental dominé par les États-Unis.

De plus, en ne comprenant pas ou en ne voulant pas comprendre le processus historique en cours, l’UE ne voit pas ce qui se passe à ses frontières et ce qui pourrait se produire dans un avenir immédiat. En conséquence, elle se retrouve constamment et dramatiquement mal préparée donc moralement coupable d’au moins quatre catastrophes qui persistent ou se sont produites dans son voisinage immédiat :

a) les guerres balkaniques de 1991-2001 ;

b) la déstabilisation de la Libye en 2011 ;

c) la guerre russo-ukrainienne de 2022 ;

d) la guerre israélo-arabo-palestinienne de 2023;

sans parler de l’incapacité à trouver une solution au grave problème migratoire au cours des trois décennies qui se sont écoulées depuis son apparition.

Quant aux pays d’Europe de l’Est directement et indirectement impliqués, le conflit russo-ukrainien a montré, après trois décennies, que leurs classes dirigeantes – qu’elles soient politiques, économiques ou intellectuelles – enfermées dans leur néo-nationalisme étroit et à courte vue, ont été incapables de développer un projet régional autonome ou de présenter une proposition utile pour leur rôle géopolitique et géostratégique spécifique dans le nouveau contexte qui a émergé de la dissolution de l’Union soviétique, caractérisé par le processus concomitant de la mondialisation.

Prises entre la séduction exercée par Bruxelles et les pressions atlantiques exercées par Londres et Washington, d’une part, et la réinterprétation et la reconstruction de leurs identités nationales basées sur la russophobie, d’autre part, ces classes dirigeantes n’ont pas saisi l’opportunité historique offerte par l’effondrement soviétique : l’option de s’émanciper de l’Est et de l’Ouest, de se présenter comme une zone cohésive et autonome, jouant le rôle de pivot et de charnière entre les États membres de l’Union européenne et la Fédération de Russie.

La peur d’un voisin imposant, perçu comme dangereux et agressif (bien qu’au début des années 1990, la Russie pouvait difficilement être considérée comme un pays «dangereux» pour ses voisins), ainsi que les pressions de l’OTAN, ont conduit ces pays à adhérer d’abord à l’Alliance atlantique, puis à l’Union européenne. Les classes dirigeantes d’Europe de l’Est ont ainsi pris la décision peu subtile de quitter un camp – le camp russophile – pour un autre, le camp euro-atlantique, perdant ainsi une opportunité difficile à retrouver : celle de se positionner comme un centre d’échange et de compensation entre l’Est et l’Ouest.

L’Europe de l’Est, dans une perspective historique à moyen terme, est passée de la sphère d’influence soviétique à la sphère d’influence atlantique, c’est-à-dire de la cage du Pacte de Varsovie à la cage du Pacte atlantique, d’un maître à un autre. En choisissant de devenir l’extrême périphérie orientale du camp occidental hégémon par les États-Unis, cette partie de l’Europe a choisi de devenir un arc de crise permanent entre l’Occident et la Russie.

Choc des civilisations : cui prodest ?

Bien sûr, on pourrait objecter à ce qui a été écrit jusqu’ici que le conflit entre Moscou et Kiev s’inscrit dans un éventuel projet du Kremlin visant à rétablir la domination de Moscou sur un territoire ayant appartenu à l’Empire tsariste puis à l’Union soviétique… Certes, le discours public russe ne manque pas d’échos néo-impériaux (par ailleurs marginaux, mais remarquables par leur force mobilisatrice), dont certains sont même teintés d’un certain spiritualisme civilisationnel ambigu qui interprète l’affrontement actuel dans le langage fumeux de l’eschatologie. Cependant, ce projet possible, cette stratégie hypothétique du Kremlin ne résiste pas à une lecture moins émotionnelle et romantique des événements actuels et à une analyse de leurs causes, ainsi que, notamment, à une description plus objective et réaliste de la situation, des «valeurs» actuelles exprimées par la Russie et l’Occident.

Certaines précisions du président Poutine sur la supériorité des valeurs de la Russie par rapport à l’Occident – qui semblent à première vue reprendre les échos néo-impérialistes et civilisationnels évoqués plus haut – renvoient à l’affrontement dialectique avec les principaux représentants politiques du camp opposé (l’«Occident collectif»), qui assimilent le gouvernement de la Fédération à une autocratie de tradition tsariste, accusent le Kremlin de promouvoir des théories obscurantistes et d’exercer un régime liberticide et oppressif.

Plus importantes et pleines de réalisme politique sont les déclarations continues de Poutine, au moins depuis son discours à la Conférence de Munich (2007), sur la neutralité des régions voisines de la Fédération pour leurs besoins de sécurité.

Pour en revenir au prétendu désir du Kremlin de rétablir la Russie impériale ou une réédition de l’Union soviétique, il convient de noter que le récit néo-impérial et civilisationnel, paradoxalement, devient fonctionnel pour la stratégie américaine de maintien de l’équilibre mondial. L’hégémonie, aussi bien que largement et magistralement définie par les deux textes canoniques qui sont sans aucun doute ceux de Samuel P. Huntington et Zbigniew Brzezinski, auteurs respectivement de «The Clash of Civilisations and the Reconstruction of the World Order» (1996) et de «The Grand Chessboard». La primauté américaine et ses impératifs géostratégiques (1997).

Si le Kremlin succombait à la tentation du récit civilisationnel «néo-impérial» et prenait, sur cette base, des décisions stratégiques, il tomberait irrémédiablement dans le piège du choc des civilisations, en s’exposant ainsi que l’ensemble de l’Eurasie. Elle s’exposerait à la multiplication des crises prévues par Brzezinski et au danger de fragmentation de son espace national et de tout le continent selon des lignes de fracture religieuses et ethnoculturelles : en fin de compte, elle réaliserait le rêve hégémonique et messianique des États-Unis, celui d’être la nation indispensable, l’unique dispensateur de civilisation et de valeurs.

De la guerre israélo-arabe au conflit Israël-Hamas

La guerre actuelle entre les arabes de la bande de Gaza et l’État d’Israël, qui a débuté le 7 octobre 2023 avec l’opération Al Aqsa Flood voulue et organisée par le Hamas et ses acolytes, à laquelle Israël a réagi rapidement en mettant en œuvre une réponse disproportionnée avec l’opération Iron Swords, est un épisode du conflit israélo-arabe plus large qui a débuté en 1948. Il constitue la troisième phase de l’affrontement direct entre Israël et Gaza. Elle fait suite aux opérations terroristes israéliennes «Plomb durci» et «Bordure protectrice», lancées par Israël contre Gaza en 2008 et 2014, respectivement.

Il convient de revenir rapidement sur l’histoire de ce long conflit, dont la guerre actuelle constitue une partie importante, en raison de certains éléments qui la distinguent des épisodes précédents : l’asymétrie des belligérants, le nombre impressionnant de victimes, principalement des enfants, la passivité de la soi-disant communauté internationale et des pays arabes, l’hybridation entre guerre de religion et libération nationale, la stratégie de l’Axe de la résistance parrainée par l’Iran.

Les trois guerres de 1948, 1967 et 1973 sont des conflits entre des coalitions arabes et Israël. Ce sont des guerres qui expriment la volonté de certaines nations arabes de résoudre la question du peuple arabe-palestinien, par la confrontation militaire, après la proclamation de l’État d’Israël en 1948 par les autorités sionistes en Palestine. D’une certaine manière, ces guerres israélo-arabes sont issues de la Thawra Filasṭīn (Révolution palestinienne), la grande révolte des Arabes palestiniens, qui a duré environ trois ans, de 1936 à 1939, contre la politique de colonisation juive, permise par la Déclaration Balfour de 1917, adoptée par les Britanniques. La politique de colonisation a fait passer la population juive de 80 000 à environ 360 000 unités en seulement 18 ans, créant un bouleversement démographique et socio-économique majeur au détriment des populations autochtones. La Palestine, après la défaite de l’Empire ottoman et sa dissolution, a été gouvernée de 1920 à 1948 par les Britanniques (c’était la «Palestine mandataire») et s’étendait sur un territoire d’environ 28 000 kilomètres carrés. Après la partition de 1947, la naissance de l’État d’Israël et les résultats des trois guerres israélo-arabes (1948, 1967, 1973), le territoire de la Palestine sous mandat britannique est aujourd’hui divisé entre Israël (20 770 km²) et l’État de Palestine (6020 km²), qui comprend la Cisjordanie (5655 km²) et l’ancienne bande de Gaza (365 km²). Voir nos articles sur cette portion de l’histoire arabo-israélienne : La véritable histoire du complot du 7 octobre 2023 en Palestine arabe occupée – les 7 du quebec et Gaza, un an après: Fin de l’âge d’or de la supériorité militaire israélienne sur son voisinage (1 de 3) – les 7 du quebec

Après les résultats décevants des trois guerres israélo-arabes mentionnées ci-dessus, les coalitions arabes, pour diverses raisons, se sont effondrées et la population palestinienne a été, pour ainsi dire, laissée à elle-même. En effet, l’Égypte et la Jordanie sont parvenues à un accord avec Israël et ont signé des traités de paix avec l’État juif en 1979 et 1994 respectivement. La Syrie, le Liban et l’Irak n’ont pas reconnu l’État d’Israël et ont continué à soutenir la cause palestinienne.

Depuis la guerre du Kippour (1973), la résistance palestinienne s’est exprimée de manière asymétrique et par des actions sporadiques, dont les épisodes les plus marquants ont été les soulèvements longs et sanglants qui sont entrés dans l’histoire sous le nom d’intifadas : la première intifada ou intifada des pierres, qui a débuté le 8 décembre 1987 et s’est achevée environ six ans plus tard, le 13 juillet 1993, et la deuxième intifada ou intifada al-Aqsa, qui a débuté en 2000 et s’est achevée en 2005.

C’est précisément avec les intifadas, en particulier celle de 1987, que la résistance palestinienne la plus radicale commencera à s’opposer à l’État d’Israël non seulement dans le contexte d’une lutte de libération nationale, mais aussi en termes de guerre de religion. C’est précisément le cas de l’organisation islamiste d’inspiration sunnite Hamas, née lors de la première intifada et qui est parvenue, à partir du second semestre 2007, à contrôler la bande de Gaza. C’est également le cas de l’organisation islamiste libanaise Hezbollah, d’inspiration chiite.

Le passage du modèle traditionnel des luttes de libération nationale, fondé sur le principe de l’autodétermination des peuples, qui a connu un franc succès lors de l’indépendance de l’Algérie et de la Tunisie et a constitué une référence théorique pour l’OLP, à la pratique de la «guerre sainte» est dû à plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, il est important de souligner les influences croissantes de l’Iran, surtout après la conclusion de la guerre avec l’Irak, et des Frères musulmans sur les organisations politiques palestiniennes. Si, jusqu’en 1973, la lutte pour l’établissement d’un État palestinien impliquait des acteurs étatiques, c’est-à-dire les principaux États de la région (Égypte, Jordanie, Syrie, Liban), aujourd’hui, elle implique principalement des organisations radicales et idéologiquement motivées qui participent à l’axe de la résistance. Leur objectif n’est pas seulement la libération de la Palestine, mais la lutte totale contre Israël et les influences politiques des États-Unis et d’Israël lui-même dans la région du Proche et du Moyen-Orient.

La disparité criante des forces et du soutien international entre Israël – qui bénéficie, rappelons-le, du soutien des États-Unis et des pays d’Occident – et la bande de Gaza, qui jouit d’un soutien régional aussi radical que fragmenté, réactualise tragiquement le principe biblique. La lutte entre le géant Goliath et David.

Les deux guerres en cours et la transition unimultipolaire

Les deux guerres en cours constituent deux foyers de crise situés dans des régions spécifiques de la masse eurasienne capables de réécrire les structures géopolitiques mondiales.

Une déstabilisation prolongée de ces zones, ainsi que d’éventuels foyers de tension dans d’autres parties de la masse continentale eurasienne, comme l’Indo-Pacifique ou l’Asie centrale, pourraient contribuer à une transition complexe d’un ordre unipolaire dominé par les États-Unis vers un monde plus équilibré, d’un ordre multipolaire orienté vers la maîtrise de la concurrence entre les nations et la promotion de la coopération internationale.

La crise russo-ukrainienne représente un premier facteur d’exacerbation de la fracture entre l’Europe continentale et centrale-orientale et la Fédération de Russie. En effet, elle finit par éloigner les possibilités de collaboration entre la Russie, riche en énergie, et les pays européens hautement industrialisés mais dépendants de l’énergie. Elle retarde également la nécessité de développer une architecture de sécurité commune. Les principaux bénéficiaires de cette fracture potentielle durable entre l’Europe et la Russie semblent être les États-Unis, tant sur le plan géopolitique que géostratégique.

La crise persistante et récemment ravivée en Palestine constitue un deuxième facteur qui, à long terme, complique la transition d’un ordre unipolaire à un ordre multipolaire, en raison également de l’équidistance actuelle entre des acteurs mondiaux tels que la Russie, la Chine et l’Inde. Hypothétiquement, si d’un côté une attitude pro-Gaza de ces trois pays et du Sud global (voir notre article sur cette hypothèse : GAZA – L’horreur et ses mensonges – L’historique d’une duperie – les 7 du quebec pourrait accélérer le processus de transition, d’un autre côté elle pourrait augmenter le risque d’un conflit généralisé, voire le déclencher avec des conséquences imprévisibles.

En impliquant indirectement les puissances régionales de ce que l’on appelle le Sud mondial, telles que l’Iran, la Syrie et, à certains égards, la Turquie d’Erdogan (qui s’est récemment démarquée de l’Occident dirigé par les États-Unis), l’éclatement de la crise israélo-palestinienne actuelle entraverait la capacité de ces pays à s’engager activement dans la construction d’un nouveau système multipolaire ou polycentrique. En outre, le maintien de cette situation critique et fortement déséquilibrée en faveur d’Israël donnerait aux États-Unis l’occasion d’utiliser Israël comme une force armée (et nucléaire) stabilisatrice dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Israël se positionnerait ainsi comme un pilier nécessaire – en synergie avec la Turquie ou comme une alternative à Ankara si cette dernière poursuivait son excentricité vis-à-vis de l’alliance atlantique – de la politique américaine en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. Une fois de plus, parmi les acteurs mondiaux, le principal bénéficiaire géopolitique semble être la puissance étrangère.

Comme indiqué, l’application du modèle de l’arc de crise pour comprendre les guerres actuelles nous permet de les analyser dans le contexte de la transition d’un ordre unipolaire à un ordre généralement multipolaire. Elle souligne également la nécessité pour la puissance déclinante, les États-Unis – visiblement en crise en raison de la perte du rôle hégémonique qu’ils ont joué jusqu’à présent au profit de nouveaux acteurs tels que la Chine et l’Inde – d’adopter une stratégie généralisée visant à promouvoir les zones de tension (la géopolitique du chaos et des centres de crise) dans la masse eurasienne. Comme on pouvait s’y attendre, ce scénario s’étendrait également à l’Afrique pour contrer les influences russes et chinoises, dans le but d’entraver, voire de priver de pouvoir, ceux qui façonnent le nouvel ordre mondial. En conclusion, le modèle des foyers de crise nous aide à comprendre la transition de l’unipolarité à la multipolarité, qui est encore en cours de définition. De ce point de vue, les «centres de crise» semblent être fonctionnels à la stratégie américaine visant à ralentir la transition en cours vers un système multipolaire et à prolonger l’hégémonie unipolaire de Washington.

