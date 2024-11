par Pepe Escobar. Sur Trump pourrait être Oreshniké concernant l’Ukraine avant même d’atteindre la Chine – Réseau International



Avec l’entrée en scène de l’Oreshnik, partout où l’Hégémon tentera d’harceler la Chine, il devra également faire face à la Russie.

En ce qui concerne l’état d’art russe de l’armement, ce que l’inestimable Ray McGovern définit comme le MICIMATT – l’ensemble du complexe de l’Hégémon – semble plongé dans une perpétuelle stupeur.

Ils n’avaient aucune idée des Kalibr, Sarmat, Kinjal, Zircon ou Avangard avant qu’ils ne soient présentés. Ils n’avaient aucune idée de l’existence de l’Oreshnik («Noisette») avant l’avertissement protocolaire de 30 minutes donné par les Russes, indiquant qu’un essai de missile allait avoir lieu, et qu’il n’était pas nucléaire. Les Américains ont supposé qu’il s’agissait d’un nouvel essai de missile balistique, comme il s’en produit régulièrement près de l’Arctique.

Même le président Poutine n’a su qu’à la dernière minute que l’Oreshnik était prêt pour son gros plan. Et le porte-parole du Kremlin, Peskov, a confirmé que seul un cercle très restreint connaissait l’existence de l’Oreshnik.

En résumé, le MICIMATT ne voit que ce que la Russie montre – et quand cela se produit. Il s’agit d’un vœu de secret à l’épreuve des fuites qui imprègne le complexe militaire russe – qui, soit dit en passant, est une énorme entreprise d’État nationalisée, avec quelques composantes privées.

En pratique, le gouvernement russe dispose ainsi d’une meilleure ingénierie, d’une meilleure physique, de meilleures mathématiques et de meilleurs résultats pratiques et finaux que tout ce qui se fait à travers l’Occident collectif imbu de lui-même.

L’Oreshnik – un système d’armes cinétiques – change la donne en matière de technologie militaire et de guerre, et ce à plus d’un titre : en fait, à plusieurs. La simple physique nous dit qu’en combinant suffisamment de force cinétique et de masse, une dévastation totale est garantie, comparable à celle d’une arme nucléaire de faible à moyenne puissance. L’avantage supplémentaire est qu’il n’y a pas de radiations.

L’Oreshnik est un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM), en cours de développement par la Russie (avec d’autres systèmes) avant même que Trump 1.0 ne retire les États-Unis du traité FNI en 2019.

Quelques analyses concises ont souligné comment l’Oreshnik peut être intégré dans des missiles intercontinentaux (mes italiques) non nucléaires. Les Russes font preuve d’une grande diplomatie, ne soulignant pas que si l’Oreshnik est lancé depuis l’Extrême-Orient russe, il peut facilement atteindre la plupart des latitudes à travers les États-Unis.

En outre, l’application de la technologie de l’Oreshnik aux missiles tactiques – Poutine a déclaré à la fin de la semaine dernière que c’était déjà le cas – modifie également l’ensemble du domaine tactique.

Le nouveau jeu en ville est que la Russie est capable de lâcher des armes cinétiques à ultra-haute vélocité littéralement n’importe où dans le monde – après avoir averti les civils d’abandonner la zone autour des cibles. Et il n’existe absolument aucune défense contre ces armes, où que ce soit.

Nulle part où fuir, nulle part où se cacher

Il est tout à fait prévisible que le MICIMATT woke, arrogant/ignorant, ainsi que l’OTAN et l’ensemble de l’Occident collectif ayant subi un lavage de cerveau n’ont tout simplement aucune idée de ce qui vient de les frapper, apparemment de nulle part.

En bref : un système doté de la puissance destructrice d’une arme nucléaire tactique, mais de la précision d’une balle de sniper de haut niveau.

Ainsi, les porte-avions de plusieurs milliards de dollars flottant comme des canards, l’Empire des plus de 800 bases, les bunkers souterrains, les plates-formes de lancement d’ICBM, les chantiers navals, sans oublier le siège de l’OTAN à Bruxelles, la base Aegis Ashore à Redzikowo (Pologne), le centre de forces interarmées de l’OTAN aux Pays-Bas, le commandement du sud de l’OTAN à Naples, tous ces biens immensément coûteux sont les proies légitimes d’Oreshniks non nucléaires capables de les réduire en poussière en un éclair après avoir volé seulement quelques minutes à plus de Mach 10.

Aujourd’hui, le monde entier sait que l’Oreshnik peut atteindre Berlin en 11 minutes et Londres en 19 minutes. De même, que lancé depuis le sud de la Russie, l’Oreshnik peut atteindre la base aérienne américaine du Qatar en 13 minutes ; lancé depuis le Kamtchatka, en Extrême-Orient, il peut atteindre Guam en 22 minutes ; et lancé depuis le Chukotka, il peut atteindre les silos Minuteman III dans le Montana en 23 minutes.

Pour citer le tube épique de Motown dans les années 1960, «Nowhere to run, baby, nowhere to hide» («Nulle part où fuir, bébé, nulle part où se cacher»).

La preuve flagrante que le MICIMATT et l’OTAN n’ont absolument aucune idée de ce qui les a frappés – et les frappera encore – est la démence de l’escalade en vigueur même après que les ogives de l’Oreshnik aient réduit en miettes une usine de missiles à Dniepropetrovsk. Et même après que Moscou ait clairement fait savoir qu’elle n’avait pas besoin d’armes nucléaires pour frapper tout ce qu’elle voulait, n’importe où sur Terre.

Le MICIMATT et l’OTAN, en tandem, ont tiré deux fois des ATACMS contre Koursk ; ils ont lancé un ballon d’essai de relations publiques concernant la possibilité suicidaire d’envoyer des armes nucléaires à Kiev. L’OTAN a averti les entreprises d’entrer dans un «scénario de guerre» ; l’amiral de salon de l’OTAN Rob Bauer, une non-entité néerlandaise, a préconisé des bombardements préventifs sur la Russie ; Le Petit Roi en France et l’affreux Premier ministre britannique ont relancé le jeu des «déploiements de troupes» en Ukraine (Starmer a ensuite fait marche arrière) ; et enfin, le gouvernement de la saucisse de foie en Allemagne a commencé à élaborer des plans pour utiliser les stations de métro comme abris anti-aériens.

Toute cette paranoïa de l’escalade ressemble à une bande d’enfants qui jouent dans leur bac à sable crasseux. Car, à toutes fins utiles, c’est la Russie qui domine désormais le jeu de l’escalade.

Il est difficile de briser le lien entre la Russie et la Chine

Et cela nous amène à Trump 2.0.

L’État profond a déjà ciblé Trump avec une guerre vicieuse – une contre-insurrection préventive de facto, avant même qu’il ne tente de faire quoi que ce soit de pratique concernant l’effondrement du Projet Ukraine de l’OTAN.

Sa sortie idéale pourrait être une sortie à la manière de l’Afghanistan, laissant tous les fardeaux à venir à un panier de chihuahuas de l’OTAN. Mais cela n’arrivera pas.

Andrey Sushentsov est directeur de programme au Club Valdai et doyen de l’école des relations internationales du MGIMO. Il est l’un des meilleurs analystes russes. Sushentsov a révélé cette perle à TASS, parmi d’autres choses :

«Trump envisage de mettre fin à la crise ukrainienne, non pas par sympathie pour la Russie, mais parce qu’il reconnaît que l’Ukraine n’a aucune chance réaliste de gagner. Son objectif est de préserver l’Ukraine en tant qu’outil pour les intérêts américains, en se concentrant sur le gel du conflit plutôt que sur sa résolution. Par conséquent, sous Trump, la stratégie à long terme visant à contrer la Russie persistera. Les États-Unis continueront de tirer profit de la crise ukrainienne, quelle que soit l’administration au pouvoir». Sushentsov reconnaît pleinement à quel point «le système étatique américain est une structure inertielle qui résiste aux décisions qu’elle juge contraires aux intérêts américains, de sorte que toutes les idées de Trump ne se concrétiseront pas».

Ce n’est là qu’une illustration graphique, parmi d’autres, du fait que Moscou ne se fait aucune illusion sur Trump 2.0. Les conditions de Poutine pour une tentative de résolution de l’énigme ukrainienne sont connues au moins depuis juin : retrait total de Kiev du Donbass et de la Novorossiya ; pas d’Ukraine dans l’OTAN ; fin de l’ensemble des plus de 15 000 sanctions occidentales ; et une Ukraine non alignée et dénucléarisée.

C’est tout. Tout est non-négociable, sinon la guerre se poursuivra sur les champs de bataille, comme la Russie l’entend, jusqu’à la capitulation totale de l’Ukraine.

De toute évidence, les Cinq Yeux – en fait seulement 2 (États-Unis – Royaume-Uni) – plus le larbin France, côte à côte avec les silos les plus puissants à l’intérieur de l’État profond continueront à forcer Trump à relancer sur le projet Ukraine, qui est une partie essentielle de l’éthique des Guerres éternelles.

Le mieux qu’il puisse faire est de détourner l’attention du projet Ukraine en accommodant les génocidaires psychopathologiques de l’Ancien Testament à Tel Aviv, ainsi que l’armada sio-con à Washington, dans leur obsession de forcer Washington à mener leur guerre contre l’Iran. Il s’agit là d’un léger changement d’orientation des Guerres éternelles.

Téhéran non seulement exporte la majeure partie de son énergie vers la Chine, mais est un nœud absolument essentiel du Corridor international de transport nord-sud (INSTC) ainsi que de l’Initiative ceinture et route (BRI) ; c’est-à-dire des axes nord-sud et est-ouest qui sillonnent l’Eurasie.

Ce serait la véritable guerre de choix – simultanément contre les trois BRICS (Russie, Chine, Iran). Après tout, la classe dirigeante américaine est déjà investie dans une guerre hybride à mort contre les BRICS.

Toujours est-il que le face-à-face Trump 2.0/Chine sera le pivot de la politique étrangère de l’Hégémon à partir du 20 janvier. Pratiquement toutes les nominations de Trump – aussi malavisées soient-elles – croient qu’il est possible de briser le partenariat stratégique global Russie-Chine et d’empêcher la Chine d’acheter de l’énergie à l’Iran.

Il y aura des tentatives pour perturber les voies maritimes et les lignes d’approvisionnement – des routes maritimes de la soie dans le rimland de l’océan Indien à la route maritime du Nord par l’Arctique, notamment d’éventuels faux drapeaux le long de l’INSTC.

Mais avec l’entrée en scène de l’Oreshnik, partout où l’Hégémon tentera d’harceler la Chine, il devra également faire face à la Russie. La tentation de mettre fin au projet Ukraine et à l’empiètement de l’OTAN sur les frontières occidentales de la Russie sera donc toujours présente dans l’esprit de Trump, dans le cadre d’un syndrome «séduire la Russie pour saper la Chine».

Le problème pour l’Hégémon est que les partenariats stratégiques imbriqués BRICS/OCS Russie-Chine-Iran ont d’autres idées – cinétiques.

Pepe Escobar

source : Strategic Culture Foundation

Pourquoi toute cette agitation autour du missile hypersonique Oreshnik récemment présenté par la Russie ?

Source: Pourquoi toute cette agitation autour du missile hypersonique Oreshnik récemment présenté par la Russie ? – Réseau International

par Gilbert Doctorow

Hier, la télévision d’État russe expliquait à son public national à quel point les dirigeants occidentaux avaient été impressionnés par la première utilisation du missile hypersonique russe à portée intermédiaire, l’Oreshnik (noisetier), qui est encore «expérimental». Ils ont montré à l’écran le désarroi total de Zelensky qui ne savait pas comment réagir, si ce n’est en suppliant publiquement Washington de lui envoyer de nouveaux systèmes antiaériens pour mieux protéger sa patrie. Bien entendu, toutes les défenses américaines et occidentales sont inutiles face à l’invincible missile russe.

Dans l’émission «The Great Game», le présentateur et les panélistes n’étaient pas certains que l’attaque russe contre une installation militaire dans la région de Dniepropetrovsk la semaine dernière à l’aide d’Oreshnik ait été pleinement comprise par le collectif Biden, même si le Pentagone a certainement été impressionné.

Pour leur part, mes pairs des médias alternatifs occidentaux se sont exprimés sur l’Oreshnik et semblent s’accorder sur le fait qu’il représente une nouvelle entrée dans l’arsenal de missiles russes qui n’a pas d’équivalent en Occident. Mais je n’ai pas entendu exactement pourquoi il s’agit d’un développement si nouveau et, comme certains l’ont dit, d’un «changement de la donne». Abordons ces questions ici et maintenant.

Le président Poutine a consacré une grande partie de son discours sur l’état de la nation du 1er mars 2018 à présenter au public russe et au monde entier les différents systèmes d’armes de pointe que la Russie développait depuis que le président Bush Jr s’était retiré du traité ABM en 2002 et que les États-Unis semblaient avoir fait de la capacité de première frappe sur la Russie leur objectif de sécurité nationale.

Les propos de Poutine sur les missiles hypersoniques, sur les missiles faisant le tour du globe et frappant les États-Unis depuis le pôle Sud, rendant ainsi inutiles les réseaux de radars américains orientés vers le Nord, ainsi que d’autres Wunderwaffen, ont été rejetés par de nombreux observateurs occidentaux à l’époque comme n’étant que du bluff. Comment la Russie, techniquement arriérée, pourrait-elle devancer les États-Unis en matière d’armes stratégiques, avec un budget militaire dix fois inférieur à celui des États-Unis ? En outre, le discours de Poutine ayant été prononcé dans les dernières semaines précédant une élection présidentielle, de nombreux experts occidentaux ont considéré qu’il ne s’agissait que d’une hyperbole préélectorale prononcée par un président en exercice cherchant à se faire réélire.

Ce qui s’est passé il y a une semaine, c’est la première démonstration devant le public mondial que les missiles hypersoniques russes sont une réalité et que leur force destructrice, basée uniquement sur la physique de la masse multipliée par la vitesse, est comparable à celle de certaines ogives nucléaires tactiques.

De nombreuses têtes parlantes occidentales nous ont dit que l’Oreshnik était le premier du genre.

C’est faux ! L’Oreshnik est une variante à portée intermédiaire basée sur des principes opérationnels qui ont déjà été incorporés dans des ICBM que la Russie a produits et mis en service actif en 2018. Je pense au Sarmat, dont le nez contient peut-être une douzaine de missiles hypersoniques Avangard, dont chacun peut cibler individuellement. Les Avangard embarqués suivent une trajectoire de vol plané et atteignent une vitesse de 20 fois la vitesse du son (Mach) avant de frapper leurs cibles avec des ogives conventionnelles ou, plus typiquement, nucléaires.

Remarque : tout le monde parle de l’Oreshnik comme d’un engin à «portée intermédiaire», ce qui est loin d’être le cas. Sa portée serait de 5500 km, ce qui correspond à la limite extérieure des missiles intermédiaires et à la limite inférieure des missiles balistiques intercontinentaux.

Mais la portée n’est pas la caractéristique distinctive de l’Oreshnik, tout comme la vitesse hypersonique (dans ce cas, 10 Mach) n’est pas sa caractéristique distinctive. C’est le carburant et les lanceurs qui sont les caractéristiques distinctives de l’Oreshnik.

Le Sarmat est un missile à carburant liquide qui est lancé à partir de silos terrestres. Ces silos sont renforcés de manière à les protéger même contre un impact direct d’une arme nucléaire, mais leur emplacement est certainement connu de l’adversaire. L’Oreshnik, en revanche, est une fusée à combustible solide lancée à partir de lanceurs mobiles qui peuvent être déplacés et dissimulés sous un camouflage en fonction des besoins. Sa destruction éventuelle lors d’une première frappe préventive par un adversaire est donc beaucoup plus problématique.

Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, même sans explosifs à bord, l’Oreshnik a la force d’impact nécessaire pour détruire tout ce qui se trouve sous lui jusqu’à une profondeur de 200 mètres. Cela signifie que les bunkers utilisés à Kiev et ailleurs en Ukraine par les officiers américains et de l’OTAN qui coordonnent les opérations militaires, ainsi que les bunkers qui protègent actuellement Zelensky et ses confédérés criminels de guerre, sont entièrement vulnérables à une attaque russe au moment choisi par Moscou.

En ce qui concerne l’Europe occidentale, le délai d’alerte généralement cité entre le lancement de l’Oreshnik en Russie continentale et l’impact à Berlin est de 11 minutes. Toutefois, s’il est lancé depuis l’enclave russe de Kaliningrad, le temps de vol est réduit à environ 4 minutes. Cela a certainement troublé Scholz et son petit groupe de guerriers en herbe en Allemagne. Tôt ou tard, les partisans de la guerre froide de Paris et de Bruxelles comprendront la même arithmétique. Aucun d’entre eux ne saura ce qui l’a frappé si les Russes passent à l’offensive et attaquent l’Europe avec l’Oreshnik en réponse aux diverses provocations qui ne manqueront pas d’être échafaudées lors des réunions de l’OTAN cette semaine.

Enfin, regardons le calendrier.

L’administration Biden a usé de la torsion de bras pour que Scholz & Company accepte le positionnement de missiles de croisière américains Tomahawk à portée intermédiaire et à armement nucléaire sur le sol allemand, en vue d’une éventuelle utilisation contre la Russie dans ce qui pourrait être une attaque décapitante. La livraison est prévue pour 2026, dans deux ans.

Mais nous vivons en 2024 et la réponse russe aux futurs Tomahawk est ici et maintenant, prête à être tirée contre les pays de l’OTAN s’ils poursuivent leurs plans insensés d’attaquer la Russie ou d’envoyer des armes nucléaires à Kiev, ce qui serait également en cours de discussion.

Voilà, en quelques mots, ce qu’est l’avènement de l’Oreshknik (noisetier).

source : Gilbert Doctorow