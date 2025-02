Guerre d’Ukraine. Le Début De La Fin (Qui Est Encore Loin): le partage du butin!

Par Moon of Alabama – Le 13 février 2025

La manœuvre d’ouverture de Trump dans les négociations avec la Russie au sujet de l’Ukraine a provoqué quelques vagues.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé que la frontière, c’est-à-dire l’Ukraine, devra céder du territoire à la Russie. Il n’y aura pas de place pour l’Ukraine dans l’OTAN. Les États-Unis ne donneront aucune garantie de sécurité à l’Ukraine. Ni l’armée américaine ni l’OTAN ne participeront à une mission de maintien de la paix en Ukraine.

Avec cela, les États-Unis ont concédé à la Russie deux de leurs principales demandes. Quatre oblasts ukrainiens et la Crimée feront partie de la Russie. L’élargissement de l’OTAN vers l’est a été stoppé. Tout déploiement américain en Ukraine est, pour l’instant, hors de question.

Le diable est cependant dans les détails. La Russie voudra des accords juridiques et des garanties. Elle sait que ceux-ci pourraient (encore) être cassés, mais il est toujours préférable de les avoir que pas du tout.

Il n’y a pas non plus d’accord du tout, quand, où et comment les combats pourraient cesser.

L’administration Trump souhaite un cessez-le-feu immédiat le long de la ligne de contact actuelle. Pour la Russie, ce n’est qu’une répétition des accords de Minsk 1 et 2 qui ont été utilisés pour soutenir l’Ukraine. Ce n’est pas une solution suffisante.

La lecture russe de l’appel Trump-Poutine d’hier dit :

Donald Trump s’est prononcé en faveur de l’arrêt des hostilités dès que possible et de la résolution pacifique de la crise. À son tour, Vladimir Poutine a souligné qu’il était nécessaire d’éliminer les causes profondes du conflit.

Trump veut un cessez-le-feu, Poutine veut plus.

La question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’est qu’un élément des causes profondes du conflit. Ce qui est nécessaire pour conclure la guerre, c’est une structure de sécurité européenne indivisible de longue durée dans laquelle chaque grand pays peut se sentir en sécurité.

Fin 2021, la Russie a présenté deux documents aux États-Unis et à l’OTAN qui donnaient des solutions potentielles. Les discussions à ce sujet n’ont même pas commencé. Ce sera un long processus.

À moins qu’une structure de sécurité indivisible en Europe ne soit trouvée et convenue, la Russie devra utiliser des moyens militaires pour garantir sa sécurité et celle de ses alliés. Son Opération Militaire Spéciale devrait se poursuivre jusqu’à ce que cet objectif soit atteint.

Il n’y a aucun signe que Trump ait reconnu le problème en jeu et soit prêt à en parler. Lorsqu’il découvrira qu’il n’y a pas de solution à court terme, c’est à dire un cessez-le-feu, il voudra peut-être abandonner le problème et ignorer le résultat : « Laissez l’Europe s’en occuper ... »

Lorsque l’administration Biden a provoqué et exécuté la guerre par procuration contre la Russie, les principaux pays européens ont ignoré leurs propres intérêts et se sont comportés comme des vassaux des États-Unis. Ils font maintenant du bruit parce qu’ils sont exclus du processus de paix.

Eh bien, si vous vous comportez comme des vassaux et ignorez votre propre intérêt, pourquoi êtes-vous étonné quand vous êtes traité comme des vassaux et que vos propres intérêts sont ignorés ? Ayez du courage et battez-vous pour vos intérêts. Alors peut-être, juste peut-être, d’autres commenceront également à avoir vos intérêts à l’esprit.

Moon of Alabama

Traduit par Wayan, relu par Hervé, pour le Saker Francophone sur Ukraine. Le Début De La Fin (Qui Est Encore Loin) | Le Saker Francophone