Modi et Trump se sont rencontrés à Washington la semaine dernière, mais leur rencontre a été largement éclipsée dans les médias par l’appel de Trump avec Poutine quelques jours auparavant, ce qui les a amenés à entamer des pourparlers de paix sur l’Ukraine. De nombreux observateurs ont donc peut-être manqué la façon dont ce dernier sommet a présenté la stratégie multi-alignement de l’Inde . Leur déclaration commune peut être lue ici, tandis que RT a résumé les principaux points à retenir ici. Les principaux résultats sont que l’Inde et les États-Unis prévoient de coopérer plus étroitement dans les domaines du commerce, de l’armée et de l’énergie.

Ces plans ont été adoptés à un moment crucial de la transition systémique mondiale, où la multipolarité est finalement devenue inévitable, mais dont la forme finale n’a pas encore pris forme. Les États-Unis veulent rester l’acteur le plus important dans les affaires mondiales, tandis que l’Inde veut jouer un rôle plus important en fonction de sa taille démographique et économique. Ces objectifs ne s’excluent pas mutuellement, puisqu’ils ont convenu de travailler ensemble pour les atteindre, comme on peut le comprendre dans leur déclaration commune.

Contrairement à l’administration Biden qui cherchait à contenir géopolitiquement l’Inde et à s’immiscer dans ses affaires intérieures, qui a été analysée ici l’année dernière, l’administration Trump veut réparer les dommages que son prédécesseur a infligés à leurs liens afin que l’Inde puisse servir de contrepoids partiel à la Chine. La contrepartie est que l’Inde doit rééquilibrer son commerce avec les États-Unis en réduisant les droits de douane sur les produits américains, bien qu’elle soit incitée à le faire par des promesses de coopération militaire et énergétique plus étroite.

À cette fin, les États-Unis font miroiter la possibilité d’offrir à l’Inde des avions de combat F-35 et de devenir son principal fournisseur de combustibles fossiles, bien que cela soit ouvertement en concurrence avec les rôles de premier plan de la Russie dans chaque industrie indienne. Néanmoins, l’acceptation par l’Inde de ces objectifs à long terme ne doit pas être mal interprétée ou présentée comme anti-russe, mais plutôt comme un autre exemple de son alignement multiple entre pôles concurrents. Pour expliquer, l’Inde ne refusera jamais les propositions amicales, mais elle n’acceptera pas non plus une telle rebuffade à qui que ce soit d’autre.

En gardant toujours ses options ouvertes, l’Inde espère motiver d’autres partenaires à lui proposer des accords encore meilleurs, en décidant finalement de la proposition qui convient le mieux à ses intérêts nationaux objectifs, comme ses dirigeants les considèrent sincèrement. Dans ce contexte, l’Inde accepte les rameaux d’olivier tendus par Trump aux États-Unis pour aider à réparer les dommages causés par Biden, tout cela sans s’être concrètement engagé dans tout cela de manière irréversible puisque la seule chose qui a été convenue était l’intention d’aller dans cette direction.

Il y a aussi quelques problèmes dans les relations indo-américaines, notamment l’exigence de Trump que Modi abaisse drastiquement les droits de douane notoirement élevés de son pays, ainsi que les sanctions continues du dirigeant américain sur le pétrole russe et sa menace de modifier ou d’annuler la dérogation aux sanctions de sa première administration pour le port iranien de Chabahar. Ces facteurs pourraient ralentir le rapprochement qu’il a cherché à initier lors de leur sommet et pourraient même se retourner contre lui si l’Inde augmente avec défi ses importations de pétrole en provenance de Russie et son commerce avec l’Iran.

Après tout, remplacer les rôles de premier plan de la Russie dans les industries militaires et énergétiques de l’Inde risque de forcer son partenaire stratégique de plusieurs décennies à une relation de dépendance potentiellement disproportionnée avec la Chine, par désespoir de remplacer ces revenus perdus, que l’Inde a jusqu’à présent fait de son mieux pour éviter. Ce scénario pourrait amener la Chine à tirer parti de sa position de haut niveau pour contraindre la Russie à réduire l’exportation de pièces de rechange militaires et de nouveaux équipements vers l’Inde dans le cadre d’un jeu de pouvoir pour résoudre leurs différends frontaliers en sa faveur.

Si l’Inde laissait cela se produire, alors elle accepterait essentiellement de céder son autonomie stratégique durement gagnée en dépendant de la dissuasion de la Chine par les États-Unis en son nom, ce qui ne peut être tenu pour acquis et est la raison pour laquelle l’Inde a défié la pression américaine jusqu’à présent pour se distancer de la Russie. Modi pourrait donc proposer certains compromis de Trump, tels que des dérogations aux sanctions sur les importations et les investissements de pétrole russe, ainsi que l’extension de l’existant pour Chabahar sans aucune modification significative.

Trump et son équipe ne s’en rendent peut-être pas compte, mais l’Inde est indispensable à son objectif déclaré de « désunir » la Russie et la Chine dans la mesure où elle empêche la première de devenir le partenaire junior de la seconde, comme cela a été expliqué, mais cela pourrait encore devoir leur être explicitement communiqué par la partie indienne. Les pourparlers de paix russo-américains sur l’Ukraine pourraient donc inclure des incitations américaines du type de celles proposées à la fin de cette analyse, qui permettraient de renforcer le rôle de l’Inde en tant que contrepoids partiel à la Chine.

Celles-ci pourraient prendre la forme de dérogations aux sanctions pour la poursuite des achats de pétrole russe par l’Inde et des investissements à venir dans son industrie du GNL, dans le but de remplacer le rôle de la Chine dans les deux cas afin d’atténuer la dépendance disproportionnée potentielle de la Russie à son égard et de faire progresser les objectifs américains. Cet arrangement répondrait aux intérêts russes, indiens et américains, mais Trump et son équipe doivent faire preuve de la flexibilité politique requise, ce qui ne peut être tenu pour acquis à ce stade et pourrait donc contrecarrer ces plans.

Quoi qu’il en soit, les observateurs ne devraient pas tirer de conclusions hâtives sur l’impact du sommet Modi-Trump sur les relations indo-russes, car Delhi a prouvé l’habileté de sa diplomatie et n’a jamais accepté quoi que ce soit aux dépens de Moscou, il est donc prématuré de spéculer sur le fait que les États-Unis creuseront un fossé entre eux. Certains membres de l’équipe de Trump pourraient l’espérer, mais ils risqueraient de ruiner son rapprochement prévu avec l’Inde, ce qui pourrait finir par causer encore plus de dommages aux relations bilatérales que Biden ne l’a fait si cela se produisait.