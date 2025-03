👁‍🗨 Poutine et la mascarade du cessez-le-feu en Ukraine déconfite (Escobar)

48 Views

Par Pepe Escobar, le 14 mars 2025

Poutine ne sacrifiera jamais les exigences de “la sĂ©curitĂ© indivisible” de la Russie prĂ©sentĂ©es Ă Washington en dĂ©cembre 2021 – et restĂ©es sans rĂ©ponse.

Il faut voir le “cessez-le-feu” annoncĂ© avec emphase par l’Ă©quipe Trump 2.0 comme un kabuki de pacotille dans une matriochka Ă deux balles.

Une fois les masques tombés, le dernier à rester dans la matriochka est un travesti transgenre minuscule et danseur : un Minsk 3 façon drag queen.

Retour au cessez-le-feu : le prĂ©sident Poutine, en uniforme pour la deuxiĂšme fois seulement depuis le dĂ©but de l’OSM, trĂšs sĂ©rieux, s’est rendu sur le front Ă Koursk.

Puis vint l’opĂ©ration de dĂ©peçage proprement dite : la confĂ©rence de presse de Poutine aprĂšs sa rencontre avec Loukachenko Ă Moscou.

Cessez-le-feu ? Bien sĂ»r. Nous le soutenons. Puis, mĂ©thodiquement, diplomatiquement, le prĂ©sident russe a jouĂ© les Caravage, passant en mode clair-obscur sur chaque dĂ©tail gĂ©opolitique et militaire de la manƓuvre amĂ©ricaine. Une dĂ©construction astucieuse et magistrale.

RĂ©sultat : la balle est maintenant dans le camp de Donald Trump. , le dirigeant de l’Empire du chaos en pleine refonte qui n’a pas, soit dit en passant, les cartes en main.

L’art de la diplomatie

C’est ainsi que fonctionne la diplomatie au plus haut niveau, Ă des annĂ©es-lumiĂšre des pĂ©quenauds amĂ©ricains du genre de Rubio.

Poutine a eu la gentillesse de remercier

“le prĂ©sident des États-Unis, M. Trump, pour l’attention qu’il porte Ă la rĂ©solution du conflit”.

AprĂšs tout, les AmĂ©ricains semblent Ă©galement ĂȘtre impliquĂ©s dans

“la rĂ©alisation d’une noble mission, celle de mettre fin aux hostilitĂ©s et aux pertes de vies humaines”.

Puis il a enfoncé le clou :

“Ce cessez-le-feu devra aboutir Ă une paix durable et permettre d’Ă©liminer les principales causes de ce conflit”.

Et comme dans tous les conflits, les impĂ©ratifs russes – largement connus depuis au moins juin 2024 – devront ĂȘtre satisfaits. AprĂšs tout, c’est la Russie qui est en train de gagner la guerre sur le terrain, et non les États-Unis, l’OTAN – dĂ©jĂ fragmentĂ©e – et encore moins l’Ukraine.

Poutine a Ă©tĂ© catĂ©gorique sur le cessez-le-feu : “Nous sommes pour”.

Mais on peut nuancer. Et là encore, la diplomatie. À commencer par le contrîle, sans doute le point crucial du raisonnement de Poutine :

“Comment ces 30 jours seront-ils mis Ă profit ? Pour poursuivre la mobilisation forcĂ©e en Ukraine ? Pour recevoir davantage d’armes ? Pour former les unitĂ©s nouvellement mobilisĂ©es ? Ou bien rien de tout cela ne se produira-t-il ? “Comment les questions de contrĂŽle et de vĂ©rification seront-elles rĂ©solues ? Comment pouvons-nous ĂȘtre assurĂ©s de l’absence de pareilles situations ? Comment le contrĂŽle s’organisera-t-il ? “J’espĂšre que tout le monde va faire preuve de bon sens. Ce sont des questions essentielles”.

Et non, l’Eurocratie collective, embourbĂ©e dans une russophobie dĂ©mente, ne fait pas preuve de “bon sens”.

Poutine a une fois de plus fait preuve de diplomatie en renvoyant Ă la

“nĂ©cessitĂ© de travailler avec nos partenaires amĂ©ricains. Peut-ĂȘtre que je parlerai au prĂ©sident Trump”.

On peut donc s’attendre Ă un autre appel tĂ©lĂ©phonique trĂšs prochainement.

Trump, pour sa part, toujours en train de planer sur ses envolĂ©es grandiloquentes, a dĂ©jĂ fait pression pour faire avancer les nĂ©gociations, avant mĂȘme que Poutine ne donne une rĂ©ponse dĂ©taillĂ©e sur le cessez-le-feu.

Il a renforcĂ© les sanctions sur le pĂ©trole, le gaz et les banques russes, permettant ainsi l’expiration cette semaine de la dĂ©rogation sur les ventes de pĂ©trole russe.

Ce qui signifie en pratique que les vassaux de l’UE et autres “alliĂ©s” ne peuvent plus acheter de pĂ©trole russe sans contourner les sanctions amĂ©ricaines.

MĂȘme auparavant, des reprĂ©sentants du gang criminel de Kiev ont implorĂ© l’imposition de nouvelles sanctions contre la Russie dans le cadre du plan de “paix”. Trump a Ă©videmment acceptĂ© en contournant les rĂšgles Ă©lĂ©mentaires de la diplomatie. Il faut avoir un QI infĂ©rieur Ă zĂ©ro pour croire que Moscou soutiendra un cessez-le-feu/un “processus de paix” alors qu’elle est sanctionnĂ©e pour avoir tentĂ© de mettre fin Ă une guerre qu’elle est en train de gagner sur le champ de bataille, du Donbass Ă Koursk.

Les sanctions seront au cƓur des Ă©ventuelles nĂ©gociations entre les États-Unis et la Russie. Au moins une partie de ces sanctions devra ĂȘtre levĂ©e dĂšs le dĂ©but des nĂ©gociations. Il en va de mĂȘme pour les quelque 300 milliards de dollars d’actifs russes “saisis” – c’est-Ă -dire volĂ©s –, dont la plupart sont stockĂ©s Ă Bruxelles.

J’annexe, donc je suis

Le tableau du Caravage reprĂ©sentant le cessez-le-feu de Poutine rĂ©vĂšle qu’il n’a strictement aucun intĂ©rĂȘt Ă s’opposer au trĂšs volcanique Trump, ni Ă mettre en pĂ©ril la possibilitĂ© d’une dĂ©tente entre les États-Unis et la Russie.

Quant Ă Kiev et les chihuahuas europĂ©ens, ils figurent toujours au menu, mais ne s’assoient pas sur la table.

Comme on pouvait s’y attendre, les mĂ©dias occidentaux, tel un flot de dĂ©chets toxiques frappant un rivage immaculĂ©, font passer la dĂ©claration de Poutine disant “Niet” au stratagĂšme de cessez-le-feu comme un prĂ©lude Ă l’Ă©chec de toute nĂ©gociation sur le sujet.

Ces spĂ©cimens auraient du mal Ă saisir le sens du mot “diplomatie”, mĂȘme sous la forme d’une comĂšte dĂ©chirant le ciel.

Quant Ă l’interprĂ©tation selon laquelle les Britanniques “ont aidĂ©â€Â les AmĂ©ricains et les Ukrainiens Ă concocter le stratagĂšme du cessez-le-feu, elle ne mĂ©rite mĂȘme pas le pire des sketches des Monty Python.

Les classes dirigeantes britanniques, le MI6, leurs mĂ©dias et leurs think tanks, exĂšcrent tout simplement les nĂ©gociations. Ils sont en guerre directe et frontale avec la Russie, et leur plan A – sans plan B – reste le mĂȘme : infliger une “dĂ©faite stratĂ©gique” à Moscou, comme le SVR le sait pertinemment.

Le cƓur du problĂšme est la mer Noire. L’analyse de Vladimir Karasev, telle qu’elle a Ă©tĂ© exposĂ©e Ă TASS, ne pourrait ĂȘtre plus juste :

“Les Britanniques sont dĂ©jĂ entrĂ©s dans la ville d’Odessa, qu’ils considĂšrent comme un lieu clĂ©. Leurs services spĂ©ciaux y sont fortement impliquĂ©s. Les Britanniques ne cachent pas leur intention d’Ă©tablir une base navale Ă Odessa” .

Odessa fait dĂ©jĂ partie du large Ă©ventail de ressources ukrainiennes, thĂ©oriquement cĂ©dĂ©es aux Britanniques en vertu de l’accord douteux – et totalement illĂ©gal – signĂ© pour cent ans entre Starmer et le sweatshirt moite de Kiev.

Selon cet accord douteux et ses notes de bas de page obscures, Zelensky a dĂ©jĂ cĂ©dĂ© aux Britanniques toutes sortes de contrĂŽles sur les minĂ©raux, les centrales nuclĂ©aires, les installations souterraines de stockage de gaz, les ports clĂ©s (dont celui d’Odessa) et les centrales hydroĂ©lectriques.

Quant Ă la saga en cours sur les minĂ©raux/terres rares dans le pays 404 – ou ce qu’il va en rester -, les Britanniques sont en concurrence directe et acharnĂ©e avec les AmĂ©ricains. La CIA est Ă©videmment au courant. Toute cette affaire va bientĂŽt mal tourner.

Il est sĂ©rieusement question dans les cercles informĂ©s de Moscou que Poutine ne sacrifiera en aucun cas les exigences de “sĂ©curitĂ© indivisible” de la Russie transmises Ă Washington en dĂ©cembre 2021 – et qui n’ont obtenu aucune rĂ©ponse. L’OTAN ne l’acceptera bien sĂ»r jamais. La dĂ©cision finale devra venir de POTU.S.

Et pour conclure, revenons au rĂŽle pathĂ©tique de l’OTAN, illustrĂ© de maniĂšre frappante par le prĂ©sident des États-Unis, qui, dans le bureau ovale, a joyeusement dĂ©veloppĂ© son projet d’annexion du Canada et du Groenland, tous deux membres de l’OTAN, sous le regard du pitoyable bouffon Tutti Frutti o-Rutti, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’OTAN.

L’amorphe et fade bout de gouda hollandais a non seulement gardĂ© le silence sur les annexions, mais rayonnait comme un poupon devant Trump.

L’OTAN en a pris un coup : la Voix de son MaĂźtre dicte sa loi, et quoi qu’il dĂ©cide, mĂȘme la “sĂ©curitĂ©â€Â et l’intĂ©gritĂ© territoriale des États membres pourraient ĂȘtre en pĂ©ril. Alors, repartez jouer dans votre bac Ă sable. Place au prochain coup de fil entre Poutine et Trump.