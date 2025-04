LEGAULT VOLE VOTRE DROIT DE GRÈVE!

66 Views

FÉLICITATIONS mes amis syndiqués. Vous venez de perdre votre seul moyen de pression. Je crois que Legault prend des leçons d’Amazon? Je crois qu’on va y gouter. On n’a plus de moyens de se défendre. C’est la dictature!

C’est pour cela que NOS gouvernements augmentent le budget militaire et policier. Ça s’appel contrôle de foule. Et c’est NOUS la foule! Ne compétez surtout pas sur nos boss syndicaux pour nous défendre, c’est la mafia! Eux son protégés, pas nous!

La Droite progresse, à grand pas, partout dans le monde. Il n’y en n’a plus de Gauche? C’est bizarre. Et c’est NOUS qui les mettons au pouvoir ? Il y a quelque chose qui ne marche pas? C’est comme dans le temps de Hitler et Mussolini, etc. L’Histoire se répète… encore. Que faire? Arrêtez de voter pour des cons! Il n’y aurait plus de rapport de force. Il y aurait un rapport avec la police. Ça va créer un autre déséquilibre hasardeux contre le fascisme qui n’hésiterons pas à tirer dans la foule !

En Ontario, ils vont retourner au pouvoir, un despote? Et ici aussi ?!? Mais, comment ça se fait que des gens, seins d’esprits, se mettent dans la gueule du loup,,, volontairement ?

Ce projet de loi change complètement la donne de façon très radicale dans la logique des relations de travail. Sans force de travail, pas de syndicat. Pas de syndicat, c’est l’esclavage!

Déjà, ils ont coupé pleins de droits, en ce qui concerne le droit de grève. On entre dans une nouvelle ère en relations de travail. Ça remet en cause tout le compromis historique qui s’était construit en relations de travail avec les années qui va changer complètement l’équilibre.

Ailleurs, dans le monde, on a encore le droit de grève en tout temps! Il faut se réveillez avant qu’il ne soit trop tard!

John Mallette

Le Poète Prolétaire