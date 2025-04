Le FN a effectivement toujours été sioniste

53 Views

https://mai68.org/spip3/spip.php?article3421

Être sioniste consiste à vouloir se débarrasser des Juifs en les envoyant en Palestine. Voir l’article ci-dessous :

Alliance entre sionistes et nazis – Le Transfert agreement du 7 aout 1933 (vidéo 13’15)

http://mai68.org/spip/spip.php?article6569

Hitler a co-fondé Israël en 1933 avec les sionistes

Cliquer sur l’image pour voir la vidéo

Enfin, bon, dire qu’Hitler a co-fondé Israël avec les sionistes, c’est quand même un peu oublier la déclaration Balfour de 1917, où l’a couronne d’Angleterre promet à Lord Rothschild un foyer national juif en Palestine. Mais, cette alliance entre nazis et sionistes est bien mal connue en France et mérite d’être dénoncée !

_______________________

La déclaration Balfour de 1917 :

https://mai68.org/spip2/spip.php?article6025

__________________________

L’alliance entre sionistes et nazis ne doit pas vous étonner, puisqu’Ariel sharon, et Theodor Herzl lui-même, disaient que les antisémites et les pays antisémites seraient leurs meilleurs alliés.

Ariel Sharon – 1982 – « je ferai tout ce que je pourrai pour accroître l’antisémitisme ! » :

http://mai68.org/spip/spip.php?article6549

____________________________