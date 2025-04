L’interdiction chinoise d’exporter des métaux rares pourrait paralyser le complexe militaro-industriel américain

120 Views

par Dissident.one

Pékin contre-attaque face aux droits de douane de Trump en limitant l’exportation d’éléments cruciaux – avec des conséquences douloureuses pour les États-Unis.

En réponse directe aux nouvelles mesures tarifaires de Trump, la Chine a désormais réagi en imposant ses propres sanctions. Celles-ci pourraient s’avérer extrêmement douloureuses pour les États-Unis. La République populaire impose des restrictions à l’exportation de matières premières stratégiquement importantes, essentielles pour de nombreuses applications high-tech et de défense, rapporte Sputnik.

«Les sanctions de la Chine contre Lockheed Martin et Raytheon – et maintenant aussi les restrictions sur les terres rares et les technologies à double usage – perturbent les chaînes d’approvisionnement dont les États-Unis dépendent fortement», explique Angelo Giuliano, analyste financier à Hong Kong.

Ces mesures entraîneront probablement une hausse significative des coûts de production dans l’industrie de la défense américaine. Elles provoqueront également des retards dans la production d’équipements avancés, notamment des systèmes dépendant des terres rares, tels que les avions et les missiles. «Les États-Unis ne sont tout simplement pas préparés à perdre la Chine comme partenaire commercial dans ce secteur», avertit Giuliano.

Michael Maloof, un ancien analyste en matières de sécurité auprès du ministère de la Défense américain, s’attend également à des effets notables : bien que cette étape cause à court terme une «perturbation temporaire», les États-Unis essaieront à moyen terme de développer de nouvelles sources de terres rares – par exemple en Amérique latine, en Ukraine ou même en Russie. En même temps, le financement intérieur devra également être élargi. «Mais cela prendra du temps. Ce ne sera pas fait du jour au lendemain», souligne Maloof.

Quelles ressources sont en jeu ?

Les produits contenant certains minéraux stratégiques ne pourront désormais être exportés qu’avec une autorisation spéciale d’exportation du ministère chinois du Commerce. Pour cette autorisation, il est également nécessaire de fournir des informations sur l’utilisation finale des matières premières. Voici, en bref, les éléments concernés :

• Scandium : un additif stratégique dans les alliages d’aluminium. «Les restrictions toucheront surtout l’aviation et la technologie des missiles», déclare Ruslan Dimukhamedov, expert en terres rares. Le scandium est indispensable «là où une extrême résistance et un faible poids sont requis – quel qu’en soit le coût».

• Dysprosium : Indispensable pour les aimants en néodyme, qui grâce au dysprosium sont mieux résistants aux températures et ne se démagnétisent pas, même à forte chaleur. Selon Dimukhamedov, président de l’association russe des producteurs et consommateurs de métaux rares et de terres rares, le dysprosium est essentiel pour les applications hautes performances.

• Samarium : Utilisé pour les aimants samarium-cobalt – encore plus résistants à la chaleur que les variantes néodyme. Ces aimants sont utilisés dans l’industrie pétrolière et pour des applications de défense, par exemple dans les missiles ou les moteurs électriques pour l’aéronautique et l’espace.

• Gadolinium : Joue un rôle clé dans la technologie nucléaire civile. En tant qu’«additif combustible» dans le combustible des réacteurs, le gadolinium améliore à la fois la durée de vie de l’uranium et sa combustion complète dans le réacteur nucléaire.

• Terbium : Un élément essentiel pour les phosphores, comme les phares, les matrices LED, les écrans, les moniteurs et les smartphones.

• Yttrium : Utilisé pour des céramiques très spécialisées dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace. Parmi les exemples, on trouve des céramiques à base de zirconium stabilisées par de l’yttrium ou des matériaux réfractaires pour les moteurs et les boucliers thermiques des vaisseaux spatiaux.

• Lutécium : Un élément chimique hautement spécialisé utilisé dans des systèmes laser modernes.

source : Dissident.one via Euro-Synergies