Tout comme les guerres: les catastrophes «naturelles» sont indispensables au capitalisme décadent

83 Views

Par Khider Mesloub & Robert Bibeau.

Sous le capitalisme parasitaire et cynique les guerres destructives constituent un besoin financier existentiel pour le capital afin d’assurer sa valorisation, comme l’illustre le complexe militaro-industriel américain instigateur de nombreux conflits armés. Nous pouvons constater que les catastrophes dites «naturelles» dévastatrices sont devenues une composante vitale du fonctionnement du capital en quête permanente d’opportunités d’enrichissement financier et de relance de l’activité économique et d’accumulation.

En effet, depuis l’entrée du capitalisme dans l’ère de la décadence, caractérisée par des crises de surproduction récurrentes et la baisse tendancielle du taux de profit, le but de la guerre n’est pas l’obtention de quelque victoire militaire, de gain territorial ou de bénéfice financier, mais la destruction systématique des infrastructures, l’anéantissement de populations surnuméraires. De même le fonctionnement normatif de l’économie capitaliste est d’orchestrer des catastrophes dites «naturelles» par l’absence de politiques préventives.

Par exemple, la principale puissance mondiale, les États-Unis, pour faire tourner sa machine de guerre, source de profits pour le complexe militaro-industriel, s’est assigné deux objectifs: Premièrement, déclencher ou susciter régulièrement des conflits armés aux quatre coins du globe. Deuxièmement, alimenter les belligérances et nourrir les conflagrations dévastatrices pour pérenniser la guerre et les destructions. Au vrai, les dirigeants américains se sont assigné un troisième objectif : parachever la guerre, après de longues années d’enlisement orchestré, par une défaite militaire. Car la défaite permet à la classe dominante, contrôlée par le puissant lobby du complexe militaro-industriel, de justifier et de légitimer la nécessité du programme de reconstruction et l’augmentation du budget de la Défense en prévision de la prochaine guerre.

Paradoxalement, toute victoire militaire des États-Unis signerait la défaite du complexe militaro-industriel. La fin de la nécessité impérieuse de l’accroissement des dépenses militaires pour renforcer la puissance des armées américaines. Si le déclenchement de la guerre, accompagnée de sa stratégie d’enlisement, permet au complexe militaro-industriel d’écouler interminablement ses armes, donc de faire tourner ses usines ; la défaite, quant à elle, sert à justifier le renouvellement du stock des armements et d’argument-massue pour son augmentation massive afin de renforcer prétendument la puissance militaire des États-Unis, fragilisée par ladite défaite.

Ainsi, certes, la guerre permet au complexe militaro-industriel de s’enrichir. Mais pour pérenniser cet enrichissement, la défaite de la guerre lui sert de moyen de pression pour contraindre le Congrès de voter la hausse du budget militaire pour assurer prétendument la défense du pays, et renforcer la puissance des États-Unis.

De même, au sein du capitalisme décadent, toute «victoire scientifique» contre les catastrophes naturelles, autrement dit la maîtrise totale des forces de la nature, signerait l’extinction de la machine de reconstruction productive de profits. La fin de la nécessité impérieuse de l’accroissement de la consommation des ménages afin de renforcer l’accumulation capitaliste.

Comme l’avait illustré récemment l’Espagne, où les gouvernements locaux, régionaux et nationaux étaient informés de l’éminence des intempéries dès le 29 octobre. En dépit de l’alerte lancée par le service météorologique régional, en toute connaissance de cause les dirigeants et patrons espagnols n’avaient pas jugé nécessaire d’aviser la population de Valence, de prendre les mesures préventives nécessaires. Pour quelle raison ? Pour ne pas paralyser l’activité économique, entraver la machine de production des profits.

Et, surtout, pour les capitalistes, la paralysie de l’activité productive, l’évacuation des populations et la minimisation des risques humains est bien inférieure aux juteux profits qu’ils peuvent tirer des destructions puis des reconstruction. Car, pour le capitalisme, outre le fait qu’une vie humaine n’a aucune valeur (en dehors de ses entreprises), mais toute destruction constitue une opportunité d’enrichissement financier, de relance de l’activité économique et donc d’accumulation du capital. De nouveaux chantiers lucratifs et de nouvelles commandes alléchantes en perspective. Les indemnités allouées par l’État et les assurances (qu’elles récupèrent immédiatement par l’augmentation des cotisations appliquées à tous les souscripteurs) serviront à payer toutes les entreprises chargées des réparations occasionnées par les inondations, les feux, les tempêtes.

Ainsi, comme à la guerre, avec les catastrophes «naturelles» et sociales, le capitalisme ne subit pas les destructions mais se développe grâce à ces destructions. Le capitalisme trouve dans les catastrophes « naturelles » un élan vital économique et financier. Si pour tout prolétaire toute catastrophe naturelle est synonyme de misère et de mort, en revanche pour la classe capitaliste elle constitue une opportunité d’enrichissement, une occasion de pérenniser ses entreprises, et d’accroître ses profits.

Le capital vit du travail mort, mais, de nos jours, il survit par la mort du travail (destruction des infrastructures et destruction des travailleurs et des rentiers). «Le capital est du travail mort, qui, tel un vampire, ne vit qu’en aspirant le travail vivant, et vit d’autant mieux qu’il aspire beaucoup de travail». Aujourd’hui, il ne survit que par la mort des travaux des vivants, la destruction des infrastructures, des services et des travailleurs. Comme on l’observe également en Palestine occupée et à Gaza.

Selon la logique mortifère du capitalisme, les bénéfices tirés des destructions et des morts sont plus vitaux que des politiques préventives.

Une chose est sûre : aussi longtemps que la bourgeoisie, qui a su, pour ses intérêts financiers, conquérir la terre et l’espace, favoriser le développement extraordinaire des technologies de production pour accroître la rentabilité de ses entreprises, mais sans assurer la moindre sécurité, ni la protection des villes où vit (gît, socialement) la main-d’œuvre prolétarienne livrée à l’insécurité criminelle et «météorologique», se maintient aux manettes du pouvoir, ces récurrentes catastrophes militaires et ces tragédies «climatiques» planifiées se renouvelleront à l’infini.

Nous savions que le capitalisme sénile ne survivait que par des programmes catastrophiques (pandémies, terreur climatique, propagande terroriste, politique de peur), nous découvrons que ce système prolonge sa survie par des catastrophes programmées (inondations, feux de forêts, tremblements de terre, tsunamis, etc.). Notre réponse : REJETONS LES SACRIFICES QUE LE CAPITALISME NOUS IMPOSE! (GIGC) – les 7 du quebec

Pour la classe prolétarienne internationaliste l’unique solution consiste à renverser ce mode de production décadent par L’INSURRECTION POPULAIRE et de construire un nouveau mode de production – une nouvelle civilisation – par la RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE… À lire De l’insurrection populaire à la révolution prolétarienne – Robert Bibeau, Khider Mesloub.