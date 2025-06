201 Views

Trump doit rĂ©agir. En ordonnant Ă l’OTAN & l’UE de renoncer au soutien militaire & financier Ă Kiev. Opter pour l’Ukraine & dĂ©clencher une guerre nuclĂ©aire. Ou choisir la Russie, & sauver le monde.

L’opĂ©ration “Spiderweb” menĂ©e par l’Ukraine a franchi un cap dĂ©cisif susceptible de dĂ©clencher une riposte nuclĂ©aire russe. La rĂ©action de la Russie et des États-Unis pourrait bien dĂ©terminer le sort du monde. (Voir en complĂ©ment d’information sur cette action de l’OTAN et de l’Ukraine contre la Russie : Frappe ukrainienne de l’aviation stratĂ©gique de Russie : les consĂ©quences pour le monde – RĂ©seau International et Poutine sur l’Ukraine : «Ils ont prĂ©parĂ© leur propre fin» (en attaquant des bombardiers stratĂ©giques) – RĂ©seau International

En 2012, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que

“les armes nuclĂ©aires restent la garantie ultime de la souverainetĂ© et de l’intĂ©gritĂ© territoriale de la Russie et jouent un rĂŽle clĂ© dans le maintien de l’Ă©quilibre et de la stabilitĂ© rĂ©gionaux”.

Au cours des annĂ©es suivantes, les analystes et observateurs occidentaux ont accusĂ© la Russie et ses dirigeants d’invoquer de maniĂšre irresponsable la menace des armes nuclĂ©aires comme une “fanfaronnade” – un bluff stratĂ©gique pour masquer les prĂ©tendues lacunes opĂ©rationnelles et tactiques des capacitĂ©s militaires russes.

En 2020, la Russie a publié pour la premiÚre fois une version non classifiée de sa doctrine nucléaire. Ce document, intitulé

“Principes fondamentaux de la politique de la FĂ©dĂ©ration de Russie en matiĂšre de dissuasion nuclĂ©aire”, prĂ©cise que la Russie “se rĂ©serve le droit d’avoir recours Ă l’arme nuclĂ©aire” lorsque Moscou agit “en rĂ©action Ă l’utilisation d’armes nuclĂ©aires et d’autres types d’armes de destruction massive contre elle et/ou ses alliĂ©s, ainsi qu’en cas d’agression contre la FĂ©dĂ©ration de Russie avec des armes conventionnelles lorsque l’existence mĂȘme de l’État est menacĂ©e”.

Le document stipule Ă©galement que la Russie se rĂ©serve le droit de recourir Ă l’arme nuclĂ©aire en cas

“d’attaque par [un] adversaire contre des sites gouvernementaux ou militaires critiques de la FĂ©dĂ©ration de Russie, dont la perturbation compromettrait les capacitĂ©s de riposte nuclĂ©aire”.

En 2024, Vladimir Poutine a ordonnĂ© la mise Ă jour de la doctrine nuclĂ©aire russe compte tenu des rĂ©alitĂ©s gĂ©opolitiques complexes liĂ©es Ă l’opĂ©ration militaire spĂ©ciale (SMO) en cours en Ukraine, oĂč le conflit s’est muĂ© en une guerre par procuration entre l’Occident collectif (OTAN et États-Unis) et la Russie.

La nouvelle doctrine stipule que l’utilisation de l’arme nuclĂ©aire sera autorisĂ©e en cas

d’“agression contre la FĂ©dĂ©ration de Russie et (ou) ses alliĂ©s par tout État non nuclĂ©aire avec la participation ou le soutien d’un État nuclĂ©aire, perçue comme une attaque conjointe”.

L’arsenal nuclĂ©aire russe serait Ă©galement dĂ©ployĂ© en cas

“de mesures prises par un adversaire affectant des Ă©lĂ©ments d’infrastructures Ă©tatiques ou militaires d’importance cruciale pour la FĂ©dĂ©ration de Russie, dont la mise hors service perturberait les capacitĂ©s de riposte des forces nuclĂ©aires”.

Les menaces ne doivent pas nĂ©cessairement se prĂ©senter sous la forme d’armes nuclĂ©aires. En effet, la nouvelle doctrine 2024 stipule expressĂ©ment que la Russie pourra riposter par des armes nuclĂ©aires Ă toute agression contre elle impliquant

“l’emploi d’armes conventionnelles qui constituent une menace critique pour sa souverainetĂ© et (ou) son intĂ©gritĂ© territoriale”. L’opĂ©ration Spiderweb, l’attaque Ă grande Ă©chelle contre des infrastructures militaires russes stratĂ©giques directement liĂ©es Ă la dissuasion nuclĂ©aire stratĂ©gique de la Russie par des drones sans pilote, a manifestement franchi les lignes rouges de la Russie en matiĂšre de dĂ©clenchement d’une riposte nuclĂ©aire et/ou d’une frappe nuclĂ©aire prĂ©ventive afin de dissuader des attaques ultĂ©rieures. Le SBU ukrainien, sous la direction personnelle de son chef, Vasyl Malyuk, a revendiquĂ© la responsabilitĂ© de cette attaque.

L’opĂ©ration Spiderweb est une attaque directe, menĂ©e dans le secret contre des infrastructures et des capacitĂ©s militaires russes critiques liĂ©es aux capacitĂ©s de dissuasion nuclĂ©aire stratĂ©gique de la Russie. Au moins trois aĂ©rodromes ont Ă©tĂ© touchĂ©s Ă l’aide de drones FPV lancĂ©s Ă partir de camions civils Kamaz rĂ©amĂ©nagĂ©s en rampes de lancement de drones. L’aĂ©rodrome de Dyagilevo Ă Ryazan, et ceux de Belaya Ă Irkoutsk et d’Olenya Ă Mourmansk, qui abritent des bombardiers stratĂ©giques Tu-95 et Tu-22 ainsi que des avions d’alerte avancĂ©e A-50, ont Ă©tĂ© frappĂ©s, entraĂźnant la destruction et/ou de lourds dĂ©gĂąts sur de nombreux appareils.

C’est comme si un groupe hostile lançait des frappes de drones contre des bombardiers B-52H de l’armĂ©e de l’air amĂ©ricaine stationnĂ©s Ă la base aĂ©rienne de Minot dans le Dakota du Nord, de Barksdale en Louisiane, ainsi que contre des bombardiers B-2 stationnĂ©s Ă Whiteman dans le Missouri.

Le timing de l’opĂ©ration Spiderweb est clairement conçu pour perturber les pourparlers de paix prĂ©vus le 2 juin Ă Istanbul.

Tout d’abord, il faut bien comprendre qu’il est impossible pour l’Ukraine de se prĂ©parer sĂ©rieusement Ă des pourparlers de paix substantiels tout en planifiant et en exĂ©cutant une opĂ©ration telle que l’opĂ©ration Spiderweb. MĂȘme si le SBU a pu mener cette attaque, elle n’aurait jamais pu avoir lieu sans que le prĂ©sident ukrainien ou le ministre de la DĂ©fense en aient eu connaissance et aient donnĂ© leur feu vert.

De plus, cette attaque n’aurait pas pu avoir lieu sans le consentement des partenaires europĂ©ens de l’Ukraine, en particulier la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, tous engagĂ©s dans des consultations directes avec le prĂ©sident ukrainien Volodymyr Zelensky dans les jours et les semaines qui ont prĂ©cĂ©dĂ© l’exĂ©cution de l’opĂ©ration Spiderweb.

Les Ukrainiens ont Ă©tĂ© encouragĂ©s par l’Europe Ă ĂȘtre perçus comme soutenant activement le processus de paix d’Istanbul, sachant que si les pourparlers Ă©chouent, la responsabilitĂ© serait rejetĂ©e sur la Russie et non sur l’Ukraine, permettant ainsi Ă l’Europe de poursuivre ouvertement son soutien militaire et financier Ă l’Ukraine.

Les acteurs amĂ©ricains jouent eux apparemment aussi un rĂŽle majeur : le sĂ©nateur Lyndsay Graham, rĂ©publicain de Caroline du Sud, et Richard Blumenthal, dĂ©mocrate du Connecticut, se sont rendus ensemble en Ukraine la semaine derniĂšre, oĂč ils ont travaillĂ© en Ă©troite collaboration avec le gouvernement ukrainien sur un nouveau train de sanctions Ă©conomiques liĂ© au refus de la Russie d’accepter les conditions de paix fondĂ©es sur un cessez-le-feu de 30 jours, l’une des principales exigences de l’Ukraine.

L’opĂ©ration Spiderweb s’apparente Ă une tentative concertĂ©e d’Ă©loigner la Russie des nĂ©gociations d’Istanbul, soit en provoquant une riposte russe pouvant servir de prĂ©texte Ă l’Ukraine pour ne pas se rendre Ă Istanbul (et Ă Graham et Blumenthal pour faire avancer leur projet de sanctions), soit en incitant la Russie Ă se retirer des nĂ©gociations alors qu’elle examine ses futures options, un geste qui dĂ©clencherait Ă©galement les sanctions de Graham et Blumenthal.

On ne sait pas si le prĂ©sident Trump, qui a fait pression pour que les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine aboutissent, Ă©tait au courant des initiatives ukrainiennes, et s’il les a approuvĂ©es (Trump semblait ignorer que l’Ukraine a pris pour cible le prĂ©sident russe Poutine Ă l’aide de drones lors d’un rĂ©cent voyage Ă Koursk).

On ignore encore comment la Russie rĂ©agira Ă cette derniĂšre action ukrainienne. Les attaques de drones contre les bases militaires russes succĂšdent Ă au moins deux attaques ukrainiennes contre des lignes ferroviaires russes qui ont causĂ© d’importants dĂ©gĂąts aux locomotives et aux wagons de voyageurs, et fait des dizaines de morts et de blessĂ©s civils.

Quoiqu’il en soit, l’Ukraine n’aurait pas pu mener l’opĂ©ration Spiderweb sans l’approbation politique et le coup de pouce opĂ©rationnel de ses alliĂ©s occidentaux. Les services du renseignement amĂ©ricain et britannique ont tous deux formĂ© les forces spĂ©ciales ukrainiennes aux techniques de guĂ©rilla et de guerre non conventionnelles, et il est largement admis que les prĂ©cĂ©dentes attaques ukrainiennes contre des infrastructures russes critiques (le pont de CrimĂ©e et la base aĂ©rienne d’Engels) ont Ă©tĂ© menĂ©es grĂące aux services du renseignement amĂ©ricain et britannique, tant au niveau de la planification que de l’exĂ©cution. En effet, les attaques contre le pont de CrimĂ©e et la base aĂ©rienne d’Engels ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme le dĂ©clencheur des modifications apportĂ©es par la Russie Ă sa doctrine nuclĂ©aire de 2024.

La Russie a jusqu’Ă prĂ©sent rĂ©pondu aux provocations de l’Ukraine et de ses alliĂ©s occidentaux avec une bonne dose de patience et de dĂ©termination.

Beaucoup ont interprĂ©tĂ© cette attitude comme un signe de faiblesse, influençant probablement la dĂ©cision de l’Ukraine et de ses complices occidentaux de mener une opĂ©ration aussi provocatrice Ă la veille de discussions cruciales pour la paix.

La nature mĂȘme de l’attaque, un recours massif Ă des armes conventionnelles pour frapper la force de dissuasion nuclĂ©aire stratĂ©gique de la Russie et causer des dĂ©gĂąts, teste la capacitĂ© de la Russie Ă continuer de faire preuve de la mĂȘme retenue que par le passĂ©.

On imagine sans peine que cette tactique sera utilisĂ©e Ă l’avenir pour dĂ©capiter les moyens nuclĂ©aires stratĂ©giques (avions et missiles) et le leadership de la Russie (l’attaque contre Poutine Ă Koursk illustre bien cette menace).

Si l’Ukraine peut dĂ©ployer des camions Kamaz prĂšs des bases aĂ©riennes stratĂ©giques russes, elle pourra agir de mĂȘme contre les bases russes abritant les forces mobiles de missiles russes.

L’attaque menĂ©e par l’Ukraine tĂ©moigne Ă©galement des efforts dĂ©ployĂ©s par les services du renseignement occidentaux pour tester le terrain en vue d’un Ă©ventuel conflit avec la Russie, auquel les membres de l’OTAN et de l’UE affirment se prĂ©parer activement.

Nous sommes Ă un tournant dĂ©cisif de l’opĂ©ration militaire spĂ©ciale.

Pour la Russie, les lignes rouges qu’elle a jugĂ© bon de dĂ©finir concernant l’utilisation Ă©ventuelle d’armes nuclĂ©aires ont Ă©tĂ© ouvertement violĂ©es non seulement par l’Ukraine, mais aussi par ses alliĂ©s occidentaux.

Le prĂ©sident Trump, qui a toujours affirmĂ© soutenir un processus de paix entre la Russie et l’Ukraine, doit maintenant dĂ©cider de la posture des États-Unis face Ă ces dĂ©veloppements.

Son secrĂ©taire d’État, Marco Rubio, a reconnu que sous l’administration prĂ©cĂ©dente de Joe Biden, les États-Unis se sont engagĂ©s dans une guerre par procuration avec la Russie.

L’envoyĂ© spĂ©cial de Trump en Ukraine, Keith Kellogg, a rĂ©cemment confirmĂ© cette affirmation Ă l’Ă©gard de l’OTAN.

Bref, en soutenant l’Ukraine, les États-Unis et l’OTAN sont devenus des protagonistes actifs d’un conflit qui a dĂ©sormais franchi le seuil du recours potentiel Ă l’arme nuclĂ©aire.

Les États-Unis et le reste du monde sont au bord d’un Armageddon nuclĂ©aire dont ils sont les seuls responsables.

Soit nous rompons avec les politiques qui nous ont menés à cette situation, soit nous en acceptons les conséquences et en payons le prix.

Nous ne pouvons pas vivre dans un monde oĂč notre avenir dĂ©pend par la patience et la retenue d’un dirigeant russe face Ă des provocations dont nous sommes nous-mĂȘmes responsables.

C’est l’Ukraine, et non la Russie, qui reprĂ©sente une menace existentielle pour l’humanitĂ©.

C’est l’OTAN, et non la Russie, qui encourage l’Ukraine Ă se comporter de maniĂšre aussi inconsidĂ©rĂ©e.

Et c’est Ă©galement le cas des États-Unis. Les dĂ©clarations contradictoires des dĂ©cideurs politiques amĂ©ricains Ă l’Ă©gard de la Russie fournissent une couverture politique Ă l’Ukraine et Ă ses acolytes de l’OTAN pour planifier et mener des opĂ©rations telles que Spiderweb.

Les sĂ©nateurs Graham et Blumenthal devraient ĂȘtre poursuivis pour sĂ©dition si leur ingĂ©rence en Ukraine a Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ©ment orchestrĂ©e pour saboter le processus de paix dont le prĂ©sident Trump affirme qu’il est au cƓur de sa vision de l’avenir de la sĂ©curitĂ© nationale amĂ©ricaine.

Mais c’est Ă Trump lui-mĂȘme que revient la dĂ©cision du sort de la planĂšte.

Nous entendrons sûrement, dans les heures qui viennent, le président russe annoncer les mesures que prendra la Russie pour répondre à cette provocation existentielle.

Trump doit lui aussi réagir.

En ordonnant à Graham, Blumenthal et leurs soutiens de cesser leurs manƓuvres concernant les sanctions contre la Russie.

En ordonnant Ă l’OTAN et Ă l’UE de renoncer dĂ©finitivement Ă leur soutien militaire et financier Ă l’Ukraine.

Et en choisissant clairement son camp dans l’opĂ©ration militaire spĂ©ciale.

Opter pour l’Ukraine, et dĂ©clencher une guerre nuclĂ©aire.

Ou choisir la Russie, et sauver le monde.

