👁‍🗨 Les preuves de la défaite d’Israël

Le rĂ©gime sioniste qui perpĂ©tue le gĂ©nocide & la famine de millions de femmes & d’enfants palestiniens dispose-t-il de l’Ă©thique la plus Ă©lĂ©mentaire pour s’opposer Ă l’utilisation de l’arme nuclĂ©aire la plus meurtriĂšre au monde?… Ă©videmment non!

Le peuple amĂ©ricain n’a pas Ă©tĂ© informĂ© des raisons pour lesquelles IsraĂ«l a acceptĂ© un cessez-le-feu avec l’Iran. Oui, IsraĂ«l s’est rapidement retrouvĂ© Ă court d’intercepteurs de dĂ©fense aĂ©rienne (le rendant plus vulnĂ©rable aux contres-attaques iraniennes). Mais cette considĂ©ration n’est que secondaire. La vĂ©ritable raison pour laquelle il a voulu un cessez-le-feu tient aux frappes iraniennes incessantes, et ont dĂ» rapidement mettre fin Ă l’hĂ©morragie. VoilĂ pourquoi IsraĂ«l a “jetĂ© l’Ă©ponge” moins de deux semaines aprĂšs la premiĂšre salve, car l’Iran dĂ©sintĂ©grait une cible aprĂšs l’autre sans qu’une fin ne soit en vue. VoilĂ ce qui a poussĂ© IsraĂ«l Ă capituler.

Bien sĂ»r, ce n’est pas l’histoire racontĂ©e par les mĂ©dias occidentaux, oĂč la destruction massive des cibles stratĂ©giques israĂ©liennes (par des missiles balistiques iraniens) n’a absolument pas Ă©tĂ© relatĂ©e, l’information ayant Ă©tĂ© totalement omise de la couverture mĂ©diatique grand public. C’est pourquoi IsraĂ«l a persuadĂ© Trump de trouver une issue diplomatique. Parce que les pertes ont commencĂ© Ă s’accumuler et que l’Iran ne “lĂąchait pas prise”.

Saviez-vous qu’il est illĂ©gal de publier des vidĂ©os ou des photos de bĂątiments touchĂ©s par des missiles iraniens en IsraĂ«l ? En d’autres termes, si vous publiez des photos de bĂątiments, d’infrastructures ou de bases militaires en feu, vous irez en prison. C’est ainsi que le gouvernement contrĂŽle le discours et convainc le public qu’il est en train de gagner une guerre qu’il est en rĂ©alitĂ© en train de perdre. Mais ne vous fiez pas Ă mes arguments : voici une vidĂ©o d’un prĂ©sentateur israĂ©lien expliquant comment la censure gouvernementale empĂȘche la population de comprendre ce qui se passe :

Raviv Drucker, Channel 13 : “On doit pouvoir souligner les dĂ©gĂąts dus aux frappes de missiles en IsraĂ«l. Je ne parle pas que de l’Institut Weizmann, il y a eu de nombreuses de frappes de missiles sur des bases de l’armĂ©e israĂ©lienne, sur des sites stratĂ©giques, dont nous ne parlons toujours pas Ă ce jour. Et il y a une raison Ă©vidente Ă cela, comprise par tous chez nous. Mais cette raison Ă©vidente a crĂ©Ă© une situation oĂč le public ne se rend pas compte de la prĂ©cision des Iraniens et des dĂ©gĂąts causĂ©s Ă divers endroits. Nous ne sommes informĂ©s que pour l’Institut Weizmann, mais nous ne savons rien pour le reste des cibles”. https://twitter.com/SuppressedNws/status/1938336639748624420

Je rĂ©pĂšte : cette censure prive le public israĂ©lien d’informations sur la prĂ©cision des Iraniens et des dĂ©gĂąts engendrĂ©s Ă de nombreux endroits.

Que retenir de cette déclaration ?

Que la nouvelle gĂ©nĂ©ration de missiles balistiques iraniens est plĂ©thorique, prĂ©cise et meurtriĂšre. Il faut reconnaĂźtre au journaliste le mĂ©rite de penser que les gens ordinaires mĂ©ritent d’ĂȘtre informĂ©s de l’existence de ces armes de pointe, leur permettant de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es quant Ă leur propre sĂ©curitĂ©. Nous partageons ce point de vue, mais nous savons aussi que les mĂ©dias fortement censurĂ©s, contrĂŽlĂ©s par l’État et influencĂ©s par un agenda ne vont pas changer leur façon de diffuser l’information. AprĂšs tout, l’objectif des mĂ©dias n’est pas d’informer, mais de façonner l’opinion publique.

Mais on s’Ă©loigne du sujet. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’IsraĂ«l n’a pas acceptĂ© le cessez-le-feu parce qu’il aurait atteint ses objectifs stratĂ©giques, mais parce qu’il Ă©tait en train de se faire battre Ă plate couture et voulait stopper l’hĂ©morragie. Ce jugement se fonde sur une liste restreinte des principales installations militaires, des services du renseignement, industrielles, Ă©nergĂ©tiques et de R&D frappĂ©es par des missiles balistiques Ă guidage de prĂ©cision qui ont semĂ© la dĂ©solation Ă travers IsraĂ«l.

Gardez Ă l’esprit que l’opĂ©ration “True Promise III” a dĂ©clenchĂ© pas moins de 22 salves de missiles balistiques de pointe (dont beaucoup ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s pour la premiĂšre fois) qui ont portĂ© des coups dĂ©vastateurs Ă un certain nombre de sites israĂ©liens hautement fortifiĂ©s, considĂ©rĂ©s comme “les bases militaires les plus protĂ©gĂ©es au monde”. Les missiles iraniens ont traversĂ© les dĂ©fenses israĂ©liennes comme si elles n’existaient pas, rĂ©duisant leurs cibles Ă un amas de mĂ©tal tordu et de tas de cendres.

(Un expert en armement estime que seulement 5 % des missiles balistiques iraniens ont Ă©tĂ© interceptĂ©s). Voici un extrait d’un article publiĂ© sur Press TV :

“L’Iran a dĂ©truit ce qu’on appelle le “Pentagone israĂ©lien”, le complexe militaire et des services du renseignement Kirya, situĂ© dans le centre de Tel-Aviv, rĂ©duit Ă une carcasse fumante sur les quelques photos publiĂ©es sur X. Bien qu’il s’agisse de l’un des sites les plus fortifiĂ©s des territoires occupĂ©s, protĂ©gĂ© par un bouclier multicouche constituĂ© de systĂšmes de dĂ©fense israĂ©liens et amĂ©ricains, le complexe n’a pas Ă©tĂ© en mesure de repousser le barrage de missiles iraniens dĂšs les premiĂšres phases de True Promise III… “À HaĂŻfa, un missile iranien Ă guidage de prĂ©cision a frappĂ© une grande tour abritant des services du ministĂšre israĂ©lien de l’IntĂ©rieur chargĂ©s de la coordination militaire interne. La frappe a perturbĂ© les rĂ©seaux logistiques et les systĂšmes d’intervention d’urgence au niveau municipal”. Press TV

Des missiles iraniens ont Ă©galement dĂ©truit le quartier gĂ©nĂ©ral des services du renseignement militaire Aman Ă proximitĂ© de l’Ă©changeur Glilot Mizrah, prĂšs d’Herzliya. Aman supervise des unitĂ©s d’espionnage d’Ă©lite telles que l’unitĂ© 8200 (renseignement sur les transmissions), l’unitĂ© 504 (renseignement humain) et l’unitĂ© 9900 (renseignement gĂ©ospatial). Le complexe abrite Ă©galement le quartier gĂ©nĂ©ral opĂ©rationnel du Mossad, la cĂ©lĂšbre agence de renseignement Ă©tranger du rĂ©gime israĂ©lien…L’Iran a Ă©galement frappĂ© la base aĂ©rienne “imprenable” de Nevatim dans le dĂ©sert du NĂ©guev avec plus de 30 missiles balistiques, causant des dĂ©gĂąts considĂ©rables qui (bien sĂ»r) n’ont pas Ă©tĂ© rapportĂ©s. Nevatim abrite la plupart des F-15 et F-35 d’IsraĂ«l, mais nous ne disposons pas d’estimation du nombre d’avions de combat dĂ©truits. Voici plus d’informations provenant de Press TV :

“Parmi les autres bases aĂ©riennes frappĂ©es figurent Tel Nof et Ben Gourion prĂšs de Tel Aviv, Ramat David prĂšs de HaĂŻfa, Palmachim sur la cĂŽte mĂ©diterranĂ©enne et Ovda prĂšs d’Eilat. “Les missiles iraniens, y compris ceux dĂ©ployĂ©s pour la premiĂšre fois, ont visĂ©Â les centres de commandement et de contrĂŽle de l’armĂ©e israĂ©lienne et du Mossad à Tel Aviv et HaĂŻfa… “Le 16 juin, des missiles balistiques iraniens ont frappĂ© la raffinerie de pĂ©trole de Bazan Ă HaĂŻfa, le plus grand centre de traitement de carburant du rĂ©gime, qui fournit environ 60 % de son essence, 65 % de son diesel et plus de 50 % de son kĂ©rosĂšne. “Les frappes ont causĂ© des dĂ©gĂąts majeurs, imposant la fermeture complĂšte de la raffinerie et de ses filiales. Le ministre israĂ©lien de l’Énergie a par la suite admis que l’installation va nĂ©cessiter d’importants travaux de reconstruction, estimant qu’un redĂ©marrage partiel ne serait pas possible avant un mois. “Une centrale Ă©lectrique situĂ©e Ă proximitĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© endommagĂ©e, provoquant des coupures de courant gĂ©nĂ©ralisĂ©es dans les rĂ©gions centrales des territoires occupĂ©s. “Le 23 juin, des missiles iraniens ont frappĂ© prĂšs d’une centrale Ă©lectrique Ă Ashdod, provoquant une explosion violente et des coupures de courant localisĂ©es. Des explosions et des coupures de courant ont Ă©galement Ă©tĂ© rapportĂ©es prĂšs de Hadera, oĂč est situĂ©e Orot Rabin, la plus grande centrale Ă©lectrique d’IsraĂ«l. “En outre, l’Iran a directement visĂ© des sites militaro-industriels impliquĂ©s dans la rĂ©cente agression israĂ©lienne. Le principal d’entre eux Ă©tait le complexe Rafael Advanced Defense Systems, au nord de HaĂŻfa, qui abrite plusieurs usines et bĂątiments de recherche et dĂ©veloppement produisant des Ă©lĂ©ments clĂ©s du matĂ©riel militaire israĂ©lien. “Rafael Advanced Defense Systems fabrique les intercepteurs de missiles Iron Dome et David’s Sling, qui ont tous deux Ă©chouĂ© Ă plusieurs reprises Ă intercepter les missiles palestiniens et iraniens. Elle produit Ă©galement des missiles de croisiĂšre et des missiles guidĂ©s utilisĂ©s dans les frappes contre l’Iran, notamment les modules Spice et les missiles Popeye, Rocks, Spike et Matador. “La zone industrielle de Kiryat Gat, un pĂŽle essentiel Ă la production de microprocesseurs et de technologies militaires de pointe, a Ă©galement Ă©tĂ© touchĂ©e. Les frappes iraniennes auraient endommagĂ© des chaĂźnes de production indispensables aux programmes de drones et de surveillance d’IsraĂ«l. “Plus au sud, le parc technologique Gav-Yam Negev, prĂšs de Beersheba, qui abrite des entreprises opĂ©rant dans les domaines de la cyberguerre, de l’intelligence artificielle et des technologies militaires, n’a pas Ă©tĂ© Ă©pargnĂ©. Bon nombre de ces entreprises collaborent Ă©troitement avec l’armĂ©e israĂ©lienne et le Mossad. “Une autre cible trĂšs mĂ©diatisĂ©e est l’Institut Weizmann des sciences Ă Rehovot, au sud de Tel-Aviv. Connu pour ses activitĂ©s de recherche militaire et ses partenariats avec des agences militaires israĂ©liennes, l’institut a subi des prĂ©judices dĂ©vastateurs dans ses laboratoires clĂ©s. Les membres et les professeurs de l’institut ont confirmĂ© la perte de plusieurs annĂ©es de recherche. L’Institut Weizmann joue Ă©galement un rĂŽle dans le programme nuclĂ©aire clandestin d’IsraĂ«l, de nombreux scientifiques nuclĂ©aires de Dimona ayant obtenu leur diplĂŽme ou enseignĂ© dans cet institut”. Press TV

RĂ©sumons : en un peu plus d’une semaine, l’Iran a frappĂ© ou dĂ©truit

Le “Pentagone israĂ©lien”, le complexe militaire et des services du renseignement de Kirya L’Institut Weizmann des sciences, qui joue un rĂŽle clĂ© dans le programme nuclĂ©aire clandestin d’IsraĂ«l Le quartier gĂ©nĂ©ral des services du renseignement militaire Aman, situĂ© Ă l’Ă©changeur Glilot Mizrah, prĂšs d’Herzliya. Aman supervise des unitĂ©s d’espionnage d’Ă©lite telles que l’unitĂ© 8200 (renseignement sur les transmissions), l’unitĂ© 504 (renseignement humain) et l’unitĂ© 9900 (renseignement gĂ©ospatial) Les services du ministĂšre israĂ©lien de l’IntĂ©rieur chargĂ©es de la coordination militaire interne Le quartier gĂ©nĂ©ral opĂ©rationnel du Mossad La base aĂ©rienne la plus protĂ©gĂ©e d’IsraĂ«l, Nevatim (et la base aĂ©rienne de Tel Nof) L’aĂ©roport Ben Gourion (frappĂ© Ă plusieurs reprises) ainsi que Ramat David, Palmachim et Ovda prĂšs d’Eilat Les centres de commandement et de contrĂŽle de l’armĂ©e israĂ©lienne et du Mossad Ă Tel Aviv et HaĂŻfa La raffinerie de pĂ©trole de Bazan Ă HaĂŻfa, le plus grand centre de traitement de carburant d’IsraĂ«l Une centrale Ă©lectrique gĂ©ante Ă Ashdod, dans une puissante explosion et des coupures de courant localisĂ©es Le complexe Rafael Advanced Defense Systems au nord de HaĂŻfa, qui abrite plusieurs usines et bĂątiments de R&D produisant des Ă©lĂ©ments clĂ©s du matĂ©riel militaire israĂ©lien La zone industrielle de Kiryat Gat, un centre important pour la production de microprocesseurs et de matĂ©riel militaire de haute technologie Le parc technologique Gav-Yam Negev, prĂšs de Beersheba, qui abrite des entreprises Ɠuvrant dans les domaines de la cyberguerre, de l’intelligence artificielle et des technologies militaires.

Crépuscule à Tel Aviv

Vous voyez le tableau ? En seulement 10 jours (du 13 au 23 juin), l’armĂ©e iranienne a mĂ©ticuleusement dĂ©truit la majeure partie des installations militaires, des services du renseignement, des industries, des infrastructures Ă©nergĂ©tiques et des centres de recherche et dĂ©veloppement les plus prestigieux d’IsraĂ«l Ă travers tout le pays.

(Avez-vous lu quoi que ce soit Ă ce sujet dans les mĂ©dias occidentaux ?) Si la guerre avait durĂ© une semaine ou deux de plus, la Terre Sainte aurait Ă©tĂ© rĂ©duite Ă un dĂ©sert calcinĂ© impropre Ă la vie humaine. En bref, il ne s’agit pas d’un cessez-le-feu banal. Il s’agit de la capitulation Ă©perdue d’un adversaire dĂ©passĂ© qui s’est rapidement rendu compte qu’il jouait dans la cour des grands.)

Voici comment Trump a résumé la situation :

“IsraĂ«l a Ă©tĂ© trĂšs durement touchĂ©. Ces missiles balistiques ont dĂ©truit de nombreux bĂątiments”,

a-t-il dĂ©clarĂ© aux journalistes lors du sommet de l’OTAN Ă La Haye mercredi.

Oui, Israël a pris une vraie raclée.

Notons qu’il n’y a pas d’accord officiel entre l’Iran et IsraĂ«l. (Aucun document signĂ© ni engagement explicite) Le cessez-le-feu a Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© par le biais d’une diplomatie parallĂšle, principalement sous la mĂ©diation du Qatar. Un haut responsable de la Maison Blanche et un diplomate informĂ© des pourparlers ont indiquĂ© qu’IsraĂ«l a acceptĂ© de suspendre ses frappes si l’Iran cesse ses attaques, et l’Iran a signalĂ© qu’il respectera ces conditions grĂące Ă la mĂ©diation du Qatar. Trump a annoncĂ© un cessez-le-feu “complet et total” qui serait mis en place progressivement sur 24 heures, bien qu’il y ait eu de nombreuses violations de part et d’autre depuis la conclusion de l’accord initial le 23 juin. (Le ministre iranien des Affaires Ă©trangĂšres, Abbas Araghchi, a initialement dĂ©clarĂ© qu’il n’existe “aucun accord”, mais a indiquĂ© que l’Iran mettra fin Ă ses reprĂ©sailles si IsraĂ«l respecte sa part du marchĂ©.

Le problĂšme, bien sĂ»r, est que le cessez-le-feu ne tiendra pas, car IsraĂ«l et les États-Unis considĂšrent cette trĂȘve comme un simple moyen de gagner du temps pour se rĂ©organiser et prĂ©parer la prochaine vague d’hostilitĂ©s. (Comme pour Minsk). Examinez les commentaires du ministre israĂ©lien de la DĂ©fense, Israel Katz, qui a dĂ©clarĂ© samedi :

“Le ministre israĂ©lien de la DĂ©fense, IsraĂ«l Katz, dĂ©clare qu’IsraĂ«l ne respectera pas le cessez-le-feu avec l’Iran :

“J’ai demandĂ© Ă l’armĂ©e israĂ©lienne de prĂ©parer une stratĂ©gie d’application de la loi contre l’Iran qui comprend : ‱ Maintenir la supĂ©rioritĂ© aĂ©rienne d’IsraĂ«l. ‱ EmpĂȘcher l’avancement des programmes nuclĂ©aires et de missiles de l’Iran. ‱ RĂ©pondre au soutien iranien aux activitĂ©s terroristes contre IsraĂ«l. Nous agirons de maniĂšre cohĂ©rente pour contrer de telles menaces. Je conseille au serpent Ă©dentĂ© de TĂ©hĂ©ran de bien saisir et se mĂ©fier : l’opĂ©ration “La force du lion” n’a Ă©tĂ© qu’un petit aperçu de la nouvelle politique israĂ©lienne : depuis le 7 octobre, l’immunitĂ©, c’est terminĂ©â€.

Ce commentaire ne s’apparente pas Ă l’état d’esprit d’un homme qui recherche une “paix durable”, ou mĂȘme la fin temporaire aux combats, mais plutĂŽt Ă celui de quelqu’un qui a dĂ©jĂ dĂ©cidĂ© d’une stratĂ©gie de reprise les hostilitĂ©s qui attend simplement le feu vert (de Bibi) pour mettre son plan Ă exĂ©cution.

Mais quel pourrait bien ĂȘtre ce plan, tout bien considĂ©rĂ©, car IsraĂ«l a dĂ©jĂ utilisĂ© son arsenal militaire de pointe et ses systĂšmes de dĂ©fense aĂ©rienne avancĂ©s. De quels autres outils dispose-t-il pour obtenir un rĂ©sultat autre que celui qu’il vient d’atteindre aprĂšs seulement 12 jours de conflit ?

C’est lĂ que cette affaire s’avĂšre effrayante, car IsraĂ«l n’a que deux options : soit il entraĂźne les États-Unis plus avant dans le conflit (y compris le dĂ©ploiement de forces terrestres), soit il “passe au nuclĂ©aire”. Il n’y a pas de troisiĂšme option. Ce que Bibi et ses gĂ©nĂ©raux ont “dans la manche”, quelle qu’en soit la nature, va donc ĂȘtre d’une intensitĂ© et d’une ampleur diffĂ©rentes de ce que nous avons vu durant la derniĂšre confrontation.

Jetez un coup d’Ɠil Ă ce communiquĂ© dĂ©routant publiĂ© samedi dans le Times of Israel :

“AprĂšs la frappe amĂ©ricaine contre l’Iran en dĂ©but de semaine, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump ont convenu de mettre rapidement fin Ă la guerre Ă Gaza et d’Ă©tendre les accords d’Abraham, rapporte Israel Hayom, citant “une source proche des Ă©changes”. “Selon le mĂ©dia, Trump et Netanyahu auraient convenu lors d’un appel tĂ©lĂ©phonique que la guerre Ă Gaza prendrait fin dans les deux semaines. Quatre États arabes, dont les Émirats arabes unis et l’Égypte, gouverneraient conjointement la bande de Gaza Ă la place du Hamas. Les dirigeants du groupe terroriste seraient exilĂ©s et tous les otages seraient libĂ©rĂ©s. “Cependant, les alliĂ©s arabes ont affirmĂ© Ă plusieurs reprises ne pas participer pas Ă la reconstruction de Gaza aprĂšs la guerre si IsraĂ«l n’accepte pas que l’AutoritĂ© palestinienne s’implante dans la bande de Gaza dans le cadre d’une solution Ă deux États. Mais Netanyahu a catĂ©goriquement rejetĂ© toute implantation de l’AutoritĂ© palestinienne dans la bande de Gaza… “Trump et Netanyahu ont Ă©tĂ© rejoints lors de cet appel “euphorique” tard dans la nuit de lundi par le secrĂ©taire d’État amĂ©ricain Marco Rubio et le ministre israĂ©lien des Affaires stratĂ©giques Ron Dermer, selon Israel Hayom… “L’Arabie saoudite et la Syrie seraient en passe de normaliser leurs relations diplomatiques avec IsraĂ«l, et d’autres pays arabes et musulmans suivraient leur exemple…. IsraĂ«l, pour sa part, exprimerait son soutien Ă une future solution Ă deux États, sous rĂ©serve de rĂ©formes entreprises par l’AutoritĂ© palestinienne. Dans le mĂȘme temps, les dirigeants ont convenu que Washington pourrait reconnaĂźtre la souverainetĂ© israĂ©lienne sur certaines parties de la Cisjordanie. Times of Israel

Ceux qui suivent de prĂšs les Ă©vĂ©nements au Moyen-Orient savent que rien dans cet article n’est plausible. Il n’y aura pas de cessez-le-feu bientĂŽt Ă Gaza, il n’y aura pas d’expansion rapide des accords d’Abraham, et il n’y aura certainement pas de soutien israĂ©lien Ă une solution Ă deux États.

Alors, que va-t-il se passer, quel est le but de cette propagande absurde à laquelle personne de sensé ne croira ??

Imaginons l’hypothĂšse qu’une catastrophe inattendue, du type du 11 septembre, se produise dans les prochaines semaines, avec des preuves indiscutables incriminant l’Iran. Et imaginons que cette opĂ©ration sous faux drapeau soit suffisamment destructrice pour que les “suspects habituels” du Capitole et des mĂ©dias grand public exigent que Trump prenne des mesures immĂ©diates et bombarde l’Iran.

Si ce scĂ©nario devait se produire, ne serait-il pas prĂ©fĂ©rable pour Bibi et Trump de pouvoir mettre en avant leurs efforts rĂ©cents pour rĂ©soudre la crise de Gaza ? Ne tireraient-ils pas profit de la perception (par le public) qu’ils ont activement recherchĂ© la paix, mais ont Ă©tĂ© pris au dĂ©pourvu par les agissements de l’Iran ?

C’est ce qu’ils feraient, en effet.

Bien sĂ»r, tout cela n’est que spĂ©culation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais avec des partisans de la ligne dure comme Katz, le ministre de la SĂ©curitĂ© nationale Itamar Ben-Gvir, le ministre des Finances Bezalel Smotrich et d’innombrables autres membres du gouvernement insensĂ© de Netanyahu qui croient qu’IsraĂ«l doit “brandir son glaive” pour s’assurer que l’Iran ne rĂ©tablisse pas ses capacitĂ©s militaires (Smotrich), alors tout ĂȘtre humain dotĂ© de quelques neurones s’attend au pire.

Gardez Ă l’esprit qu’un certain nombre de dirigeants israĂ©liens ont dĂ©clarĂ© Ă plusieurs reprises que Netanyahu doit “finir le boulot”, une expression volontairement floue qui fait rĂ©fĂ©rence au recours Ă l’arme nuclĂ©aire.

Afin d’apprĂ©cier l’éventualitĂ© d’un tel Ă©vĂ©nement, demandons-nous si un gouvernement qui justifie le meurtre et la famine forcĂ©e de millions de femmes et d’enfants sous sa responsabilitĂ© dispose de l’Ă©thique la plus Ă©lĂ©mentaire pour s’opposer Ă l’utilisation de l’arme la plus meurtriĂšre au monde.

Nous devrions sérieusement nous inquiéter que Netanyahu fasse exactement ce dont on le croit capable.

Traduit par Spirit of Free Speech