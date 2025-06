La feuille d’autoroute de deux SS (Semmar et Sifaoui) du régime sioniste 

99 Views

Personne ne peut rater le bruyant concert politico-médiatique, presque unanime, qui a lieu en France : en effet, cette colonie du régime des généraux génocidaires de Tel-Aviv, qui a réussi à inverser les valeurs et les rôles par le mensonge généralisé et la manipulation pour « ceux qui ne sont rien », afin de faire « avaler » à l’humanité toute entière que les bourreaux des peuples palestinien, libanais, syrien, irakien, yéménite, libyen, soudanais, afghan, iranien (et même au-delà), sont des victimes, oubliant au passage le seul sondage libre réalisé par les quinze instituts « EOS Gallup Europe » et publié par « Eurobaromètre » , le lundi 3 novembre 2003, plaçant cet état théocratique néonazi en tête des états menaçant la paix mondiale : Pour 59 % des Européens interrogés, Israël crée une menace pour la paix mondiale.

Ce qui explique l’impressionnante offensive politico-médiatique tous azimuts sans précédent, venue renforcée le quadrillage stratégique mis en place par les sionistes mondialistes, notamment en France, allant jusqu’à englober de pseudo-ONG des « droits-de -l’hommisme colonialistes », donneuses de leçons aux peuples des anciennes colonies des pays du Sud, financées par les services secrets de l’OTAN, et les philanthropes liés au régime nazi des généraux génocidaires de Tel-Aviv! Même Guillaume Ancel, supporter du système colonial, n’hésite pas à qualifier le régime de Tel-Aviv de « régime nazi » ! Quant à Avraham Burg, ancien Président de la Knesset, et ancien Président de l’Agence juive et de l’Organisation sioniste mondiale, sait qu’il ne pourra pas « vaincre Hitler », puisqu’il est réincarné par le diable « Chatanyahou », le protégé du système!

A travers nos diverses contributions, on a pu témoigner, sans être contredit à aucun moment, que la France coloniale a mis à disposition du régime génocidaire de Tel-Aviv ses relais «ratons-laveurs » des monstrueux criminels sionistes, qui se sont appliqués à condamner ceux qui, sur mer ou sur terre, osent encore se dresser, au nom de l’Humanité et de l’’universalisme, contre ces néo-nazis que protègent les pouvoirs occidentaux et les monarchies arabes.

Parmi ces « bougnoules » pétainistes du peuple élu dans les salons parisiens, qui ont endossé avec joie le rôle de Pierre Laval du temps de l’Allemagne nazie, pour faire « porter le chapeau » au peuple algérien et blanchir ce cancer de l’Humanité toute entière, deux SS (Semmar et Sifaoui) ont été excités avec une feuille d’autoroute de la ZAS (Zone Avec Sionistes) française.

Le SS Sifaoui

La remise en orbite « poublique » du SS Sifaoui, le Heinrich Himmler du diabolique Chaytanyahou, contre le peuple algérien, n’est ni surprenante, ni liée au hasard (qui n’existe pas en politique !). D’une part, ce mercenaire médiatique est un salarié du système néocolonial; d’autre part ceci parait intimement amarré à l’approche du procès de ce charognard SS en chef de Samuel Paty, pour «détournement de fonds publics », «abus de confiance» et «prise illégale d’intérêts».

Il est donc outillé d’une feuille d’autoroute, fabriquée dans les laboratoires du régime militaire collabora-sioniste de la colonie israélienne, dirigée par le dictateur putschiste « Jupiter » de l’Elysée, pour abattre la République algérienne. Le parallèle avec Heinrich Himmler du SS Sifaoui, s’explique aussi par ses activités récentes de floculation des «néo- harkis » algériens, traduisant parfaitement les directives reçues dans la feuille d’autoroute lisible sur les plateaux des « merdias-sionistes » de la France coloniale, qui le font exister en Che Guevara contemporain. S’il veut donc échapper au « Droit » inexistant en « Fronce », et bénéficier de la « Justice du téléphone» de la circulaire Alliot-Marie (criminalisant les militants BDS), le SS Sifaoui a intérêt à suivre le plan de guerre, concocté contre le peuple algérien à Tel-Aviv et dicté par le système du FMI (France-Maroc-Israël).

Abonné du média sioniste « Radio J », le Sinistre Sioniste Sifaoui (pardon pour le triplons), présent partout (avec diverses casquettes d’écrivain, de journaliste, de professeur, de consultant, de chercheur, d’expert…), expert nulle part, a été un salarié derrière les rideaux des services opaques du Ministère de l’Intérieur de « Fronce ».

Habitué des vrais cercles complotistes (notamment islamophobes) parisiens, il a été très proche des coupeurs de têtes du peuple algérien, puisqu’il a été le coach officiel (en concurrence avec François Gèze et Omar Benderra) de Habib Souaidia, l’inculte bidasse islamiste, qui n’a rien à envier à l’Imam Charles Roumi, le Rectum de la mosquée de Drancy.

Avant de diriger la communication du club de football d’Angers, ce mercenaire de la place Beauvau (connu en Algérie pour être la marionnette de la DGSI) et de la LICRA (Ligue sioniste de Netanyahou), pourchassait Ben Laden et le Mollah Omar sur son scooter, dans le « théâtre politique » des montagnes de Tora Bora, fabriqué dans les laboratoires de ce système de la manipulation de masse. Il avait même déclaré avoir infiltré une cellule d’Al-Qaida à Paris (édition Le Cherche-Midi, 2003) avec sa caméra bâchée, à « la barbe » des services de renseignements français (qui traquent surtout, il est vrai, les Gilets jaunes, les étudiant, les lycéens et les militants anti-colonialistes). On se demande les raisons qui l’ont poussé à ne pas attendre tranquillement la réception d’Al Joulani, le N° 3 d’Al-Qaida, par le putschiste de l’Élysée, au lieu de transpirer derrière les coulisses cinématographiques de cette politique sioniste, avec la bénédiction de Caroline Fourest, la « dame raciste » depuis Charlie Hebdo, en compagnie de Fiammetta Venner et du fasciste-sioniste Philippe Val.

S’il a été mis à nu, y compris par la presse coloniale française à « excréments », il n’en demeure pas moins que ses protecteurs, au sein du système, restent volontairement invisibilisés, pour préserver le régime de la colonie israélienne. C’est ainsi que cet ami de Manuel Valls, qui fréquente les terroristes « islamistes » algériens, hébergés douillettement par les « colons » à Paris, a créé le 15 février 2018: une entreprise d’édition et de communication appelée « TERROMAG » pour lutter, nous dit-il, contre le terrorisme ! Cette entreprise de tissage politique du terrorisme, ayant pour forme d’exercice déclaré le « commerce contre le terrorisme », était officiellement domiciliée au 23 rue de La Sourdière, 75001 Paris1, et immatriculée SIREN 837 825 744 – (RCS -registre du commerce et des sociétés : 837 825 744 R.C.S. Paris – enregistrée le 01/03/2018).

Le SS Sifaoui présidait donc la société « TERROMAG », spécialisée dans le marché lucratif des guerres cognitives et la propagande coloniale occidentale, à côté de la crème de la crème du système judiciaire du téléphone en « Fronce » :

* Béatrice Brugère, l’une des plus puissantes magistrates de France et du journal d’extrême droite « Front Populaire », Vice-procureure au Tribunal Judiciaire de Paris (décret du 15 janvier 2009), juge antiterroriste, et également en charge de dossiers de criminalité organisée, Secrétaire Générale du Syndicat Unité Magistrats FO, membre des Conseils d’Administration de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) et de l’Université Panthéon-Assas, colonel de gendarmerie, a siégé durant plusieurs années au CESE ( Conseil Économique Social et Environnemental : troisième assemblée constitutionnelle de la « Répoublique »), consultée régulièrement sur les projets de lois par la Chancellerie et auditionnée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, et ayant été actrice majeure à la Chancellerie au service des affaires européennes et internationales.

Et ce n’est pas tout, puisque Béatrice Brugère, l’actionnaire de la société « TERROMAG » du réfugié politique SS Sifaoui, est la dulcinée du Pre de Saint-Maur, anciennement Dupré, une famille « subsistance » de la noblesse française, maintenue noble le 1er août 1699 par un arrêt du 10 décembre 1668. Cette famille de « la noblesse de robe » parisienne (l’une des familles les plus distinguées de la noblesse de robe parisienne, dont la filiation remonte à Nicaise Dupré), compte parmi ses descendants des magistrats (conseillers au Parlement et à la Chambre des comptes de Paris, Conseillers du roi, Secrétaires du roi), des membres du Conseil d’État, des intendants… On a ici la preuve de la mythologie sur la Révolution de 1789 : les royalistes sont toujours aux commandes!

Ainsi, un membre d’une famille de la grande noblesse française, magistrate anti-terroriste, est actionnaire, avec le réfugié politique SS M. Sifaouii (proche des terroristes « islamistes » du FIS), dans une société de communication anti-terroriste !!! Cherchez la justice du téléphone…..

* Marc Trévidic est aussi actionnaire de la société « TERROMAG » du SS Sifaoui. C’est le juge anti-terroriste au Tribunal de Grande Instance parisien, qui murmure aux oreilles des terroristes, comme il l’a confié dans une émission de la Web Tv, « Le Crayon », le 14 novembre 2024. C’est aussi celui qui s’est réjoui de la destruction de la Syrie, et de l’arrivée d’Al-Joulani, le number 3 d’Al-Qaïda au pouvoir à Damas, tout en souhaitant la même issue pour le peuple algérien.

Il s’agit aussi du Juge et « partie prenante », dans l’assassinat des sept moines trappistes de Tibhirine (Algérie), le 21 mai 1996, puisqu’il a écarté de l’Instruction le témoignage fondamental de Jean-Charles Marchiani, celui qui avait mis directement en cause Alain Juppé et son clan dans cette liquidation en bonne et due forme.

Un Juge antiterroriste, qui souhaite la destruction de l’Algérie, actionnaire de la société « TERROMAG » avec le réfugié politique SS M. Sifaouii, proche des terroristes « islamistes » du FIS, dans une société de communication anti-terroriste !!! Cherchez la justice du téléphone!…..

* Adel Gastel, est un salarié « frisé » d’Alger, travaillant pour la chaîne de télévision du système colonial « France 24 », couvrant les révolutions colorées, notamment celles des « Arabes » et qui maîtrise les cinq étapes d’un bon storytelling pour devenir créatif : Efficacité, Plaisir, Solutions, Résultats, Innovation. Il a produit aussi beaucoup de scénarios et de films dans son atelier de confections « Gastel Films » (domicilié au 66 Avenue des Champs Elysées, Paris 75008) pour la télévision de la colonie israélienne. Lorsque l’on connait les décideurs du petit-écran de fumée dans la « France à fric », on en déduit qu’il a bien été recruté pour ses « appétences » et non pour ses « compétences ». Comme il touche à tout, il n’a pas hésité à fabriquer des dessins sur l’assassinat des sept moines de Tibhirine, avec des zones sombres, pour épargner Juppé et son clan, tout en accusant l’ANP (Armée Nationale Populaire) de ce coup de Trafalgar des services machiavéliques bien rodés à faire couler le Rainbow Warrior.

Adel Gastel, natif d’Algérie, l’informateur de la télévision du « système » colonial du FMI (appelé FMM : France Média Monde du CFI) qui tourne à plein « régime » de propagande, est un actionnaire de la société « TERROMAG », avec le réfugié politique SS M. Sifaoui, proche des terroristes « islamistes » du FIS, dans une entreprise de communication anti-terroriste !!! Cherchez la désinformation…..

* Ari Sebag, un sioniste Pied-noir de premier plan (Président de l’influent lobby sioniste d’extrême-droite « MedBridge Strategy Center » qui regroupe des responsables politiques de gauche comme de droite, allant de Robert Hue à François Fillon, en passant par Laurent Fabius, Claude Bartolone, Laurent Wauquiez, et même Pierre Lellouche, le propriétaire de la multinationale d’optiques) est né le 25 septembre 1961 à Tiaret.

Les fondateurs de « MedBridge Strategy Center » sont : Willy De Clercq, Marco Panella, Ana Palacio, et le truand international François Zimeray (un fasciste qui n’est plus à présenter pour Amira Bouraoui et Boualem « Sent Sale »). Du côté de la finance, et comme le hasard n’existe pas en politique, il est aussi très bien loti au « Miami » (13 Avenue de Bordeaux 33 510 Andernos-Lès-Bains), puisqu’il est assis sur un beau pactole (21 entreprises avec chiffre d’affaires de 74,66 M€), qui repose essentiellement sur les jeux de l’aubaine du groupe de la famille « Partouche ». En effet, il est membre du Directoire de ce groupe familial, qui entretenait des liens très étroits avec l’ancienne « Sinistre » Michèle Alliot-Marie et Patrick Ollier, à qui les Partouche offrent le gîte et le couvert (2007).

Le sioniste Ari Sebag, rêvant sans doute encore de l’Algérie-française, et faisant partie du cercle du gang de la famille « Partouche » des Casinos, est donc actionnaire de la société « TERROMAG », avec le réfugié politique SS M. Sifaoui, proche des terroristes « islamistes » du FIS, dans une société de communication anti-terroriste !!! Cherchez les fonds chez « MedBridge Strategy Center »et dans les poches de la mafia des jeux de hasard des « Partouche », les amis de Sarkozy, épinglées par l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne).

* Michel Taubmann, un bras armé médiatique « rouge-brun » qui a infiltré la gauche dès son plus jeune âge par le canal Trotskyste (Organisation Communiste des Travailleurs) et le syndicat CGT (Centre de Tri Postal de la gare d’Austerlitz, au cours des années 1970), ensuite par le PSU (Parti Socialiste Unifié, ancêtre du PS -parti sioniste-). Entre 1989 et 1992, il est propulsé dans le monde de la désinformation française, par Isra-Heil, dans les années 1980 (sur France 3), et participe activement à la formation des bataillons militaires médiatiques, au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes. Il a participé à la fondation de la chaîne franco-allemande ARTE de BHL en 1992, et lancé la revue « Le Meilleur des Mondes » des néo-nazis avec des fachos fâchés, qu’il a dirigée entre 2005 et 2009, émanation, après infiltration du « Cercle de l’Oratoire » qui avait appelé à détruire l’Afghanistan et l’Irak. Pour promouvoir leurs idées fascistes, il a même été crée une association des « Amis du Meilleur des Mondes » présidée par le néo-nazi André Glucksmann. Pilier essentiel du régime d’apartheid israélien en France, il a participé en 2013 au lancement de la chaîne de télévision « i24 News » du régime criminel des généraux génocidaires de Tel-Aviv, et occupé pendant 18 mois le poste de Directeur-adjoint de la désinformation. Il est toujours présent sur cette chaîne de fascistes, où il est exhibé comme un éditorialiste-expert, spécialisé dans la politique de la colonie israélienne.

Pour soulager le lecteur, on ne va dérouler tous les CV de ses partenaires dans cette épicerie complotiste « arabe » appelée « TERROMAG », et nous ne pouvons que l’inviter, comme il sait bien le faire, à compléter les pages noires de :

* William Sauerland, le Pied-noir de Saida né le 28 janvier 1956,

* Frédéric Picard, l’avocat surgelé dans les affaires à refaires,

* Jacqueline Chabbi, la caution scientifique née à la « Barbe » universitaire des Orientalistes du courant de Claude Cahen, qui est son maître à « panser » sur le dos des musulmans, un peu comme Mohamed Harbi qui a été enterré au royaume d’André Azoulay du cannabis, de l’esclavage, du terrorisme, de la pédophilie, de l’espionnage, de la manipulation, …etc.

* Cyril Karunagaran, celui avec lequel il avait pris le contrôle en 2018 de « l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire » de la société civile, qui avait bénéficié de la plus grosse subvention (355 000 €) de la colonie israélienne de Marlène SCHIAPPA, pour inoculer plus profondément le fascisme institutionnel.

* Guy Konopnicki, un « rouge-brun » qui se défini lui même comme un nazi-sioniste, issu du milieu communiste et finissant dans les bras du journal-toilette fasciste« Marianne » et la « Règle du jeu » néo-nazi de BHL.

Le SS Semmar

Ce bandit de « grand chemin médiatique » au service du Makhzen, et des généraux génocidaires du régime néo-nazi de Tel-Aviv, qui vagabonde sur les plateaux néocoloniaux en France, après une carrière bien remplie auprès de puissants gangs en Algérie, a trouvé par hasard un refuge politique dans la colonie israélienne.

Au-delà de son rôle de blanchisseur des terroristes berbéristes du « MAK » et des islamistes de « Rachad », pour le système néo-nazi, il racle les légumes en solo sur la toile, qu’il dirige droit dans le mur des lamentations afin d’en faire des révolutionnaires mais surtout de la chair à canons au service des commanditaires de ses employeurs. Il peut toujours réinviter Lyès Djebaili, le sinistre personnage de la place de la « Ripoublique » pour nous injurier « démoctaturement » à distance, même en l’absence de Sanhadja Akrouf, la « bête psychopathe au bois dormant » et membre de la famille des « Fatma indigènes» danseuses politique du ventre les colons parisiens.

Nous ne nous étalerons pas sur le cas de celui qui avait négocié même son permis de conduire en Algérie, et soutiré des bobines de billets de banque par le chantage et les malversations, puisque nous avons déjà étalé son glorieux CV de crapulerie internationale, qui lui a valu la rare condamnation à la peine capitale en Algérie! On a déjà détaillé quelques saloperies (voir les liens ci-dessous) de ce personnage machiavélique, portant aussi les pseudonymes de Louise Demitrakis et selon un internaute «Skander Salhi dans la « presse » de leur ami le roi du hachich, du bakchich, de la pédophilie, de l’espionnage et du terrorisme.

Ces deux SS (Sifaoui et Semmar), sont les pions du régime dictatorial de l’Elysée, toujours colonial, sont donc là pour nous rappeler que le système néo-nazi qui les emploie n’a jamais perdu une seule ride du bel héritage de la « collaboration » sous la France de Vichy, dirigé par Philippe Pétain, et mis en œuvre par Pierre Laval avec l’Allemagne nazie, occupant le territoire (presque gaulois), qui a produit en masse des « bougnoules-harkis » éclairés, venant au secours des généraux-fascistes de Tel-Aviv, génocidaires du peuple palestinien. Leur mission est de dédouaner la politique complice, entamée en renfort militaire à l’armée la plus morale du monde de BHL, qui décapite des femmes, des vieillards, et même des enfants avec leurs peluches, sous l’œil bienveillant des organisations de « défonce » des « droits de l’Homme », du peuple « élu » pour le temple de Salomon.

Ces déchets de l’Humanité protégés par la Police-milice française (qui assassine, mutile et éborgne les Gilets Jaunes), émargent aussi chez André Azoulay, le véritable monarque sans frontières de Bousbir. André Azoulay recrute aussi chez les «néo- harkis » algériens de nombreux collabora-sionistes de type « SS » (Sifaoui-Semmar), qu’il a installés dans les dorures feutrées des salons parisiens d’Isra-Heil, pour confectionner entre autre les croissants jaunes pour les Musulmans. Afin de faciliter le travail de la « milice » (appelée police) française en prévision des prochaines rafles en direction de Drancy, là où siège comme rectum l’imam Charles Roumi, le révolutionnaire de Pascal Praud et de Christine Kelly, la « black » au service de l’esclavage, qui glorifie les contrôles au faciès déclenchés par le sinistre fasciste « Rocailleux » de la Place Beauvau.

Maintenant, ces deux SS (Sifaoui-Semmar) peuvent vaquer à leur occupation chaotiques préférées dans la « presse » à excrément de la colonie isra-Heilienne, pour mettre en œuvre la feuille d’autoroute dictée par le régime des pédophiles, des cocaïnomanes, des incestueux, des violeurs et des truands parisiens, sous l’œil bienveillant du néo-nazi Geoffroy Lejeune, du JDD (Journal du Dimanche, jour du seigneur de Vincent Bolloré), celui dont les salariés, refusant sa nomination à la tête du journal en 2023, se sont mis en grève durant six semaines. Mais la force du nazisme et de la collabora-sioniste ont gagné contre le peuple de France, pour permettre au SS-Sifaoui de cracher son venin sur l’Algérie.

Moshé Sifaoui et Abdou Mesmar, ne sont-ils pas deux « salopards » de la ZAS (Zone Avec Sionistes)?

M.M