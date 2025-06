Pourquoi l’agression terroriste américano-israélienne contre l’Iran?

99 Views

Par Normand Bibeau et Robert Bibeau

Récemment, le colonel Jacques Baud commettait un avis fort pertinent à propos de l’ONU, de l’état du droit international bafoué, et à propos des réformes des institutions de sécurité internationales telles que l’immonde AIEA, organisation d’espionnage nucléaire au service des puissances impérialistes.

(Voir les articles suivant : « Donald Trump, le terroriste sous pression de la communauté financière… attaque illégalement l’Iran » (Jacques Baud) – les 7 du quebec et Jacques Baud: « Il faudra détruire l’empire américain et son proxy israélien! » – les 7 du quebec ).

L’irrationalité de la classe dominante

Cependant, je ne puis souscrire à la conclusion réductrice du Colonel Baud à l’effet que le «MAL» qui menace l’humanité de destruction thermonucléaire soit imputable à l’«IRRATIONALITÉ» des larbins politiciens et des estafettes militaires qui administrent le monde capitaliste au service des milliardaires avec la complicité démagogique des médias mainstream, journalistes, experts de pacotilles, analystes d’opérettes et autres intellectuels pédants et ignorants.

Légiférer pour « civiliser » les crimes de guerre des barbares

Ainsi, nous constatons les violations récurrentes, multiformes, flagrantes, odieuses, scandaleuses, méprisables, devenues génocidaires, de tous les traités internationaux et des conventions internationales dans tous les domaines depuis:

A) Celui de la guerre, prescrit dans:

– les Conventions de Genève de 1949;

– les Protocoles additionnels ajoutés en 1977, puis en 2005;

– le Comité international de la Croix rouge;

– le droit international coutumier qui s’impose à tous les États même ceux qui n’ont pas ratifié les traités particuliers,

Ces traités prescrivent les obligations et principes militaires de la guerre (sic)

1- le principe d’humanité;

2- le principe de distinction;

3- le principe de protection;

4- le principe de proportionnalité;

5- le principe d’interdiction de maux superflus et de souffrances inutiles;

B) Celui du droit nucléaire prescrit dans:

– le Traité international pour la création de l’Agence internationale de l’énergie atomique ( AIEA) établi en 1957;

– la Convention sur la sûreté nucléaire de Vienne de juin 1994;

– la Convention commune sur la sûreté de la gestion commune des déchets radioactifs;

Malgré ces multiples traités signés par les grandes et les petites puissances, le «mal» se répand et ces traités sont bafoués. Voir : Attaque terroriste américano-israélienne contre l’Iran… un pas vers la Troisième Guerre mondiale? (Douglas Macgregor) – les 7 du quebec).

Les traités internationaux bafoués

Ces traités condamnent sous quelques formes et pour quelques raisons que ce soit de bombarder des sites nucléaires civils ou militaires au risque de provoquer une catastrophe nucléaire comme à Tchernobyl (https://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_nucl%C3%A9aire_de_Tchernobyl)

Le Moyen-Orient est victime de multiples crimes de guerre… pourquoi?

– Le GÉNOCIDE du peuple palestinien à Gaza (voir notre article HARVARD REPORT révèle que l’entité terroriste israélienne a assassiné 377 000 Palestiniens à ce jour du génocide à Gaza – les 7 du quebec);

– l’épuration ethnique – raciste – des Palestiniens des territoires occupés de Cisjordanie et de Jérusalem par les hordes israéliennes;

– les bombardements systématiques des populations du Liban, de Syrie, du Yémen, d’Iraq, de Libye et d’Iran par les mercenaires SIONAZIS israéliens de ce «peuple réactionnaire tout entier» implanté, financé, armé, protégé et promu par l’impérialisme comme la plus grande base militaire sur terre visant à assurer l’hégémonie américaine sur les hydrocarbures du Moyen-Orient;

– les attaques terroristes des USA et de leurs mercenaires SIONAZIS israéliens contre les centrales nucléaires irakiennes, libyennes un jour et iraniennes aujourd’hui.

Tous ces crimes de guerre commis depuis 1948 – depuis l’établissement du camp militaire impérial israélien ne saurait en aucun cas être causé par l’«IRRATIONNALITÉ» des prédateurs puisque tous ces crimes de guerre, ces crimes contre l’humanité ont comme finalité de s’accaparer des ressources – des richesses – de ces pays et de ces peuples dominés et exploités.

Pourquoi l’agression terroriste américano-israélienne contre l’Iran?

Sur les plateaux télé et dans les médias mainstream propriétés des milliardaires, les experts babillent, ergotent et s’interrogent:

«Pourquoi Benjamin Netanyahou a-t-il attaqué l’Iran alors que l’armée israélienne ne parvient pas à exterminer le Hamas à Gaza et en Cisjordanie; elle ne parvient pas à éradiquer le Hezbollah au Liban; non plus que d’éliminer les réminiscences de DAESH en Syrie?». «Israël – l’État des juifs tout entier (sic)– et l’AIPAC – cherchent-ils à forcer la main de Donald Trump (le pacificateur) et à l’entraîner dans la guerre au Moyen-Orient?» «Israël a-t-il le droit de se défendre (sic) au prix d’une guerre thermonucléaire mondiale?» « La tête américaine de l’hydre sioniste agite la queue israélienne ou c’est l’inverse?» et autres fadaises du même acabit.

Voir nos articles : Le proxy israélien est le pire ennemi des États-Unis en guerre pour le maintien de son hégémonie (Gilbert Doctorow) – les 7 du quebec. Jacques Baud: « Il faudra détruire l’empire américain et son proxy israélien! » – les 7 du quebec et La guerre américaine contre l’Iran est une fois de plus une guerre du pétrole – les 7 du quebec

Pourtant, il suffit pour résoudre ces prétendues « énigmes » de répondre à une simple question que tous ces «analystes et experts» cherchent en réalité à auculter: «Pourquoi quatre-vingts années de guerres ininterrompues au Moyen-Orient pétrolier?»

À cause du pétrole et du gaz, ces sources d’énergie indispensables au développement industriel et social et à l’accumulation capitaliste. Le mode de production capitaliste (MPC) croule sous de multiples contradictions qui entravent son développement – qui entravent l’accumulation du Capital. Les symptômes sont multiples, connus et analysés dans de nombreux écrits : Voir nos articles sur ce sujet : L’effondrement de l’empire économique américain (Michael Hudson) – les 7 du quebec et « Les États-Unis et Israël sont plus dangereux que l’Iran et la Russie » (Emmanuel Todd) – les 7 du quebec).

Plus le grand Capital mondial s’enfonce dans la crise multilatérale et multipolaire, plus il fomente la guerre mondiale en pensant irrationnellement qu’ainsi il résoudra ses contradictions systémiques… pure illusion!

La classe prolétarienne internationaliste dénonce fermement les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par les marionnettes du Capital.

Leur guerre on ne la fera pas comme nous l’expliquons dans ce volume : DE L’INSURRECTION POPULAIRE À LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE – les 7 du quebec