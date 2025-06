HARVARD REPORT révèle que l’entité terroriste israélienne a assassiné 377 000 Palestiniens à ce jour du génocide à Gaza

148 Views

(Mis à jour le 23.06.25 à 22h10 par Arrêt sur info) sur : https://arretsurinfo.ch/harvard-report-revele-quisrael-a-assassine-377-000-palestiniens-pendant-le-genocide-jusqua-present-dont-la-moitie-etaient-des-enfants/

L’analyse des chiffres montre qu’Israël a assassiné 377 000 Palestiniens pendant le génocide jusqu’à présent – dont la moitié étaient des enfants…et le génocide se poursuit.

Les tentatives d’Israël de rejeter le bilan des morts comme étant «faussement rapporté par le Hamas» se révèlent être un mensonge visant à cacher l’horrible réalité.

Un nouveau rapport de l’université de Harvard confirme ce que les opposants au génocide israélien à Gaza ont toujours su : le nombre de personnes assassinées par Israël à Gaza dépasse de loin le bilan officiel et les tentatives de propagande d’Israël pour discréditer même le bilan officiel en le qualifiant d’exagéré ne sont qu’un mensonge éhonté.

Le bilan officiel d’un peu moins de 60 000 morts à Gaza jusqu’à présent a toujours été clairement sous-estimé, car le ministère de la santé de Gaza ne comptabilise que les corps retrouvés et amenés à l’hôpital. Les victimes ensevelies sous les décombres ou réduites en miettes, dont les quelques restes sont rassemblés dans des sacs en plastique, ne sont pas prises en compte.

Mais le rapport de Yaakov Garb pour Harvard Dataverse a analysé les données de l’armée israélienne et les a combinées avec une cartographie spatiale minutieuse pour révéler une histoire d’horreur démographique : Mais le rapport de Yaakov Garb pour Harvard Dataverse a analysé les données de l’armée israélienne et les a combinées avec une cartographie spatiale minutieuse pour révéler une histoire d’horreur démographique : près de 400 000 personnes – au moins 377 000 – ont disparu de la population de Gaza qui s’élevait à 2,227 à millions d’habitants avant le génocide, la réduisant à 1,85 million d’habitants lors des mesures effectuées pour l’étude.

Israël et ses propagandistes ont tenté de rejeter le bilan officiel en le qualifiant de propagande palestinienne, mais ceux qui ont assisté aux bombardements, aux tirs et à la famine incessants de la campagne d’extermination israélienne retransmise en direct savaient pertinemment qu’il était bien plus élevé que le chiffre officiel.

Israël a assassiné près d’un habitant innocent de Gaza sur cinq, dont plus de 150 000 enfants (si l’on considère que la moitié des habitants de Gaza sont des enfants).

Israël est un État terroriste. Keir Starmer et tous les « dirigeants » qui participent à ce génocide devraient être jugés à La Haye.

Source:https://skwawkbox.org/2025/06/19/analysis-of-israels-figures-shows-it-murdered-377000-palestinians-during-genocide-so-far-half-of-them-kids/S